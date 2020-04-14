Бестселлеры китайского рынка в августе 2020 года

Китайский рынок новых автомобилей является крупнейшим в мире и характеризуется очень низкой концентрацией продаж топовых моделей. Первая десятка моделей-лидеров занимает здесь всего 15,2% рынка, в то время как ТОП-50 имеет долю 44,7%, а ТОП-100 - 64,3%.

В 2010-2015 годы бестселлером этого рынка был LCV Wuling Hongguang, который относят к сегменту микроавтобусов или восьмиместных MPV. С 2017 года лидерство перешло к Volkswagen Lavida - компактному седану, продажи которого в 2019 году достигли своего пика и составили 2,4% рынка.

Однако в августе 2020 года в лидеры вышел доработанный Nissan Sylphy, реализовав 310 741 автомобилей и заняв долю рынка 2,2%. Ему удалось опередить Wuling Mini Truck, который продан в количестве 297 011 экземпляров (2,1% рынка). Следом за ними в рейтинге идёт Volkswagen Lavida (253 648 шт.; 1,8% рынка), потерявшая 3 строчки в рейтинговой таблице по сравнению с прошлым годом.

На четвертом месте - легковой грузовик Foton (253 333 шт.; 1,8% рынка), за ним следуют Toyota Corolla (211 705 шт.; 1,5%), Volkswagen Bora (179 758 шт.; 1,3%), Haval H6 (173 022 шт.; 1,2%) и Volkswagen Sagitar (168 735 шт.; 1,2%).

На девятой позиции - Changan CS75 (153 367 шт.; 1,1%), который совершил огромный скачок, поднявшись в рейтинговой таблице с 37-ого места. Замыкает ТОП-10 Buick Excelle GT (147 559 шт.; 1%).

По материалам focus2move