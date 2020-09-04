Самые продаваемые городские автомобили в мире. ТОП-10 первого полугодия 2020 года

В 2020 году мировым лидером сегмента "городские автомобили" стала японская Suzuki Spacia, поднявшаяся на три позиции в рейтинге бестселлеров по сравнению с прошлым годом. Объём продаж модели в первой половине 2020 года составил 65 326 единиц, это занимает 4,7% доли рынка в данном сегменте.

На втором месте - Daihatsu Tanto (62 253 шт.; 4,5% доли рынка), на третьем - Chevrolet Spark (61 177 шт.; 4,4% рынка). Четвертое место - у лидера итальянского рынка Fiat Panda (61 064 шт.). За ним следуют прошлогодний лидер Maruti Alto (60 001 шт.) и Fiat 500 (57 374 шт.)

Седьмую позицию занимает Nissan Dayz (55 239 шт.), далее идут Maruti Wagon R (50 789 шт.) и Renault Kwid (49 242 шт.). Замыкает ТОП-10 Daihatsu Move (48 283 шт.).

По материалам focus2move

Перевод Д.Лавренёва