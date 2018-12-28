Испанский авторынок в феврале 2020 года

В последние несколько лет испанский автомобильный рынок восстанавливался после огромного падения в кризис 2009 года. Тогда объёмы продаж сократились более чем наполовину. Правительство поддержало восстановление рынка, который является вторым по количеству производимых автомобилей в Европе. В стране была введена стимулирующая программа под названием PIVE, которая поддерживает утилизацию старых автомобилей при покупке новых.

Эта программа действует на протяжении нескольких лет, обеспечивая стабильность внутреннего рынка, и за последние шесть лет рынок вырос с менее чем 0,7 млн автомобилей (в 2012 году) до более чем 1,3 млн единиц в 2019 году.

За первые два месяца 2020 года испанский рынок показал умеренное снижение. Согласно данным, обнародованным министерством транспорта, с начала текущего года продажи составили 187 865 единиц (-6,2%).

ТОП-10 марок занимают здесь 65% общего объёма рынка. В 2020 году лидером остается Peugeot с 9,3% рынка. Марка менее чем на 1 000 единиц опережает Seat, который на втором месте и контролирует 8,8% рынка. Toyota и KIA сообщили о впечатляющих продажах (+21,8% и +24,1% в феврале), им принадлежат доли в 6,7% и 5,3% рынка соответственно.

ТОП-40 МАРОК НА ИСПАНСКОМ РЫНКЕ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ 2020 ГОДА

ТОП-10 ГРУПП АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ИСПАНСКОМ РЫНКЕ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ 2020 ГОДА

ТОП-10 МОДЕЛЕЙ НА ИСПАНСКОМ РЫНКЕ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ 2020 ГОДА