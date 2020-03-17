Тест-Драйв 7D: KIA Seltos

Наконец-то! Именно так я себе и сказал, когда впервые увидел новый кроссовер от «Киа». А как же иначе – у компании практически самый длинный модельный ряд среди производителей массовых моделей, а небольшого кроссовера не было. Теперь – есть.

Хотя главный маркетолог марки неоднократно меня уверял, что «Соул» — тоже кроссовер. Не убедил. Стильный, модный, успешный, но – переднеприводный универсал. Как и «Рио X-Line». А для поддержки популярного «Спортиджа», как мне казалось, все-таки нужен кроссовер класса В или В+. И вот он появился, причем позиционируют эту машину маркетологи «Киа» довольно хитро. Вот есть чрезвычайно успешная «Хендэ-Крета». Продается у нас уже почти 4 года… и, видимо, многие «кретовладельцы» уже подыскивают себе новую машину, того же или «близкородственного» производителя. Да, есть «Тусан», есть «Спортэйдж», но они стоят в нормальной комплектации уже около 2 млн. И тут – ура! – появляется «Селтос»: на 10 см длиннее «Креты», лучше оснащенный, куда более современный… И стоит в хорошей комплектации чуть-чуть дороже. Теоретически модель можно отнести к более высокому классу и сравнивать с С-кроссоверами типа «Ниссан-Кашкай», тем более, что разница по длине – смешные 7 мм. Но корейцы предлагают все-таки числить «Селтос» в В-классе. Что же, это их право, тем более, что границы между классами сейчас очень условны.

А я все же предлагаю сравнить новичка с двумя лидерами продаж из формально разных сегментов: «Хэндэ-Крета» и «Ниссан-Кашкай»; они и составят компанию «Киа», послужат фоном и точкой отсчета для оценок. Напомню, по регламенту 7D мы ставим плюсы в семи категориях, если автомобиль показал себя выше средней линии, и минусы, если наоборот; либо фиксируем равенство позиций. На тест-драйве в Австрии у нас были полноприводные «селтосы» в комплектации «Престиж» с 2-литровым мотором. (Между прочим, вскоре у дилеров «Киа» появится куда более мощная и дорогая вариация, но вряд ли она станет самой востребованной). Конкуренты технически вооружены примерно одинаково. Что же – к барьеру!

«Кашкай» второго поколения присутствует в России уже шесть лет, но по-прежнему в топе продаж. Одна из причин успеха — дизайн! После недавнего рестайлинга он стал выглядеть агрессивнее, что, кстати, нравится и мужчинам, и женщинам. «Крета» кого-то покоряет, кого-то раздражает рублеными формами, при этом в стиле ей не откажешь. Но вряд ли появление «Кашкая» или «Креты» на улице способно кого-то удивить, а вот «Селтос» непременно окажется в центре внимания. Так было в Вене, так, безусловно, будет и в любом российском городе (пока машин на улицах практически нет, продажи стартовали только 2 марта). И дело даже не только в необычной оптике (ах, как светится решетка радиатора в темноте!) и контрастных цветах кузова. Видимо, дизайнеры в целом точно попали в русло современных модных тенденций, и «Селтос» неизменно вызывал интерес у прохожих, заставлял оборачиваться… Так, наверное, и должен выглядеть будущий бестселлер. Интерьер тоже очень хорош. Главную роль тут играет огромный дисплей (10,25 дюйма), причем его можно разделить на три зоны. Скорость действия – практически на уровне иных машин премиум-сегмента. Так что современный мультимедийный комплекс «Киа» на голову превосходит «головы», которые установлены у конкурентов. И картинка с камеры заднего вида куда более качественная, чем у «Ниссана». Кстати, камера в движении может работать постоянно, дублируя зеркало заднего вида.

Материалы отделки, конечно, подобраны удачно, правда, честно говоря, у «Кашкая» они смотрятся дороже. Но какой удобный салон! По эргономике к «Селтосу» придраться сложно: очень комфортная посадка за рулем (а в топ-версиях передние сиденья оснащены электрорегулировками и даже вентиляцией!), информативные приборы, логично сгруппированные кнопки управления, есть беспроводная зарядка и множество углублений и кармашков для мелких вещей. В нише под центральной консолью прячутся два USB-порта и розетка на 12В.

Подводим итоги первого раунда: новичок очень хорош – с какой стороны не посмотреть. И красив, и места в салоне больше, и с точки зрения насыщенности современными системами вне конкуренции. В этом случае явно сказывается возраст соперников… Поэтому – твердый плюс получает «Киа». Уверен, что не последний.

Главная новация модели — появление вариатора в паре с самым популярным 2-литровым атмосферным бензиновым мотором. Такой же двигатель на «Крете» идет в паре с классическим 6-ступенчатым автоматом. Вариатор IVT собственной разработки корейцы уже активно ставили на некоторые модели, но к нам в страну не везли. В агрегате нынешнего, третьего поколения — восемь условных передач и цепь вместо ремня. Уверяют, что конструкция очень надежная: во время испытаний в России машины прошли по 150 тысяч километров в самых разных условиях – и без проблем. В Корее накручивали и по 300 тысяч с тем же результатом. Причем понятно, зачем отказались от автомата в пользу вариатора: для экономии топлива. Это, знаете ли, мировая тенденция…

Кстати, для тех, кто принципиально не приемлет вариатор, есть версия с мотором 1,6 л и классическим автоматом (все, как на «Крете»). Таких машин у нас на тесте не было, но предполагаю, исходя из опыта, что более тяжелый «Селтос» в такой комплектации спортивными победами не побалует… А что же новый агрегат? Вариатор в паре с мотором работают очень бодро, автомобиль разгоняется мощно, никаких проблем при обгонах нет. Как нет и никаких претензий к управляемости. Да, шумоизоляция далека еще до идеала, особенно на высоких скоростях; у того же «Ниссана» она гораздо более эффективная. Зато «Селтос» заметно шустрее «Кашкая», хотя разница в мощности составляет каких-то 5 л.с. Но такое ощущение, что «Киа» разгоняется быстрее всех. Особенно, если установить режим «Спорт». Коллеги, которые уже проводили замеры на полигоне, уверяют, что «Селтос» разгоняется до сотни на секунду быстрее, чем «Кашкай». А «Крета», даже по официальным данным, проигрывает еще как минимум секунду. В общем, путешествовать на «Селтосе», как показал трехдневный тест-драйв по австрийским дорогам, очень даже приятно. Так что он получает заслуженный «плюсик» в карму.

В городских условиях вариатор – вещь очень удобная: нет никаких толчков-рывков, автомобиль двигается плавно. Если дорога хорошая и ровная, конечно; но даже в богатой Австрии так было не везде. На мелких неровностях ощущалась тряска; разные стыки, трамвайные рельсы и «лежачие полицейские» передние амортизаторы отрабатывают жестковато. Но, говорят, они отрегулированы так специально, чтобы добиться хорошей управляемости (к которой, как я говорил, претензий нет никаких).

Однако, в конце концов, подвеска «Кашкая» после недавнего рестайлинга, хоть и стала гораздо более комфортной, на наших дорогах показывает далекие от идеала результаты. То же самое скажу и про «Крету». Так что в этом раунде «Селтос» конкурентам точно не уступает, но и решающего превосходства нет. Счет равный.

Главный вопрос, который, наверное, задают сегодня себе многие российские потенциальные покупатели «Селтоса» — а как поведет себя хваленый вариатор IVT в сложных условиях? Специальных внедорожных участков организаторы тест-драйва в Австрии не предусмотрели, но с упражнениями типа заездов на барьеры или стартов с пробуксовкой на мокром асфальте новый кроссовер справляется без проблем.

Насколько я помню, нет сегодня никаких трудностей при движении по загородным грунтовкам и у ниссановской коробки. Про «Крету» с классическим автоматом все понятно. Что касается настоящего бездорожья, для его штурма все три автомобиля не слишком приспособлены, хотя клиренс у них вполне приемлемый – 190 мм у «Селтоса» и «Креты», 200 мм у «Ниссана». Посмотрите только на стильные бамперы у всей троицы… И хотя у «Киа» — единственного! — есть система помощи при спуске с горы, явных преимуществ перед конкурентами нет, так что счет в этой дисциплине – равный.

По официальным данным, самый большой багажник из всей троицы – именно у «Селтоса», 468 л. У «Кашкая» 430 л, у «Креты» и вовсе 400. Надо учесть, что «Хендэ» — самый короткий автомобиль, а у «Селтоса» в большинстве российских комплектаций будет в багажнике лежать полноценная запаска, а не докатка; в таком случае показатели у «Ниссана» и «Киа» будут равными.

Погрузочная высота у «Селтоса» меньше, чем у «Кашкая», а с «Кретой» — паритет. Кроме того, новичок не может похвастать никакими дополнительными удобствами в багажном отделении. А потому – очередной раунд заканчивается вничью.

Представители корейской компании не скрывают, что в первую очередь, выбирая для самой востребованной комплектации сочетание «атмосферный бензиновый двигатель плюс вариатор», хотели добиться экономии топлива. И получилось! В любом из циклов (городской/загородный) новый кроссовер, даже по первым тестам, выигрывает у конкурентов: около 1 л на 100 км у «Креты» (с таким же мотором!), примерно поллитра у «Ниссана». Не слишком много, но приятно; маркетологи «Киа» уверены, что во многих случаях это может стать решающим фактором при выборе автомобиля.

Но я все-таки не буду в этом случае награждать «Селтос» дополнительным баллом: посмотрим на результаты длительных испытаний. Делать выводы на основании пробега в 400 км по хорошим европейским дорогом, по-моему, рановато. Что приятно, двигатели всех трех кроссоверов сертифицированы на использование бензина «Аи-92». А счет пока прежний.

Формально цены на разные комплектации нового кроссовера располагаются в диапазоне от 1,1 до 2 млн рублей. Думаю, что самым популярным вариантом будет полноприводный «Престиж» (2,0 л, 149 л.с., вариатор) за полтора миллиона. И это отличное предложение! На такой отметке заканчиваются все возможные «креты», а полноприводного «Кашкая» дешевле, чем за 1,58 млн в природе не существует. Смело могу заявить, что сегодня «Селтос» предлагает самые интересные цены в бюджетном сегменте, но при этом вполне себе может конкурировать с автомобилями более высокого класса, причем по многим параметрам. Кто, например, может предложить такие функции, как помощь при спуске с горы, вентилируемые сиденья или проекционный экран? Тишина…

Понятное дело, что более доступная «Крета» не обладает и половиной достоинств нового «Селтоса», часть опций для нее просто недоступны. А если сравнить «Селтос Премиум» с опциональной двуцветной окраской за 1 829 900 руб. и «Кашкай LE+» за 1 865 000 руб., то выигрыш снова будет за корейцем. Интересных опций больше, внешний вид – свежее, и 50 тыс. рублей в придачу. Это – жирный плюс, и он подводит итог теста.