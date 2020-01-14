Тест-Драйв 7D: Hyundai Sonata

C 1985 года корейская компания исполнила семь «Сонат», если считать все официальные поколения. Завидная плодовитость, правда, надо учесть, что некоторые машины были лишь развитием предыдущих. Нынешняя, восьмая «Соната» — совершенно новая, от носа до кормы, от платформы до люка. Встречаем в автосалонах и на тесте формата 7D.

Мы узнали «Сонату» 15 лет назад, когда автомобиль четвертого поколения после рестайлинга встал на конвейер ТагАЗа (предприятие «Донинвест» в Таганроге, если кто забыл). За семь лет там выпустили десятки тысяч машин, которые лучше всего запомнились как такси. Вот, оказывается, какой может и должна быть «Волга»: удобной, в меру быстрой, без изысков, доступной и очень, очень надежной. Ни разу не «баржа»! Кстати, «Соната» была первым автомобилем, которому в Америке предоставляли гарантию… в 10 лет! Времена изменились, и теперь мечта большинства россиян – не солидный седан, а небольшой (у кого-то – и большой, конечно) кроссовер. Тем не менее, и D-классу остается место под рыночным солнцем. Пусть не в прежних объемах, но «сонаты» присутствуют в корпоративных и таксопарках и в частном секторе. Впрочем, что касается ведомственных гаражей — там уже давно царствует «Камри», полностью заменившая собой номенклатурную черную «Волгу», как когда-то та же «Соната» пришла на смену бледно-желтой, с шашечками. Она, как самая массовая машина в классе, и составит конкуренцию «Сонате» в виртуальном сравнительном тесте 7D. Вторым соперником, в соответствии с регламентом, выберем столь же близкую по характеристикам и цене «Оптиму».

Смотрите, как хорошо сошлись конкуренты: максимальная «Соната» с полным набором устройств безопасности, и столь же мощные и очень похоже оснащенные соперники. Разница в цене – в пределах 7 процентов. Правда, если у главного нашего игрока 180 сил – это максимум, то у двух других есть моторы и намного мощнее. Разберемся с этим в соответствующих разделах, а пока – в путь, по семи категориям и ситуациям теста 7D, за нашими плюсами и минусами, которыми будем оценивать «Сонату» на фоне конкурентов.

При первом взгляде я «Сонату» недооценил. Немудрено: десяток одинаковых (в основном темных) машин на парковке, довольно яркий денек, так что несмотря на все усилия маркетологов убедить зрителя, что перед нами не просто седан, но четырехдверное купе с новым дизайнерским языком, ощущения «Ах!» не возникло. Ладная машинка, не более того.

Ближе к вечеру стало поинтереснее, потому что в лобовом стекле замаячили подковы задних огней таких же «сонат», которые даже при желании не спутать с другими машинами. Скептик вспомнит «Вольво», я же скажу, что в той или иной степени похожести можно упрекнуть все колесные транспортные средства.

А потом, уже после тест-драйва, мне на московской улице попалась машина, выкрашенная невероятным желтым металликом, который в неярком январском свете так здорово отыгрывал с градиентом дневных ходовых огней… Трудно не влюбиться! Кстати, знаете, как устроены эти полоски огней, постепенно разгорающихся от крыла к бамперу? Всего-то перфорация, если наклониться к металлической полоске между крылом и капотом, ее можно заметить. Впрочем, хорошо говорить «всего-то», когда это уже придумали до тебя…

Заглянем внутрь? Из элементов управления и оформления, конечно, больше всего удивляешься, а потом и радуешься кнопкам автоматической коробки. Никаких рычагов и селекторов – элегантные кнопки показывают, как хорошо иногда вернуться к забытому старому (американские машины 1950-х и даже наша «Чайка» тому примером). Приятная и оригинальная деталь.

Подытожим: в этом классе непросто порадовать (я уж не говорю – удивить), а новейшей «Сонате» удается выглядеть очень свежо даже на фоне весьма и весьма привлекательных конкурентов. Которые как будто враз постарели на ее фоне. Неплохой эффект, оценим его плюсом.

Конечно, у «Сонаты» есть адаптивный круиз-контроль и все сопутствующие функции, вроде аварийного торможения и удержания автомобиля в полосе. Причем последний работает по двум алгоритмам, отслеживая либо разметку по краям, либо вычисляя середину полосы (по той же разметке) и держась этой воображаемой линии. Получается точнее и ровнее, так что даже задаешься вопросом: а зачем первый способ вообще и почему кнопка второго выполнена отдельно (символом рулевого колеса).

Пакет помощников водителя называется «Смарт Сенс» и стоит 100 тысяч рублей, а в самую дорогую комплектацию он включен по умолчанию. Мой вывод и совет: выбирайте и пользуйтесь, штука удобная и действительно способствует безопасности. Максимального мотора в 180 сил (это совершенно новый агрегат) хватает и на скоростной магистрали, и на обычной дороге, хотя иногда, на обгонах, звук двигателя хочется приглушить. Либо принудительно оставлять высшую передачу (нет, не кнопками; см. ниже). При настройке подвески инженеры явно колебались в выборе – больше комфорта или драйва – и в попытке достичь компромисса отдали предпочтение второму. Нет, «Соната» не стала болидом, но на неровностях тряски и шума многовато. Это чувствуешь, когда пересаживаешься на правое сиденье, водителю-то хорошо, машина четко держит дорогу, и он увлеченно пилотирует. Кстати, если вы ностальгируете по рычагу коробки, к вашим услугам лепестки под рулем: перебирайте передачи автомата, сколько угодно! Совсем не «Волга», хотя и до того, что принято называть «немецким характером», когда автомобиль буквально липнет к трассе, еще не близко. Впрочем, многим ли это надо? В целом 180-сильная «Соната» представляет собой пример разумного и достаточного. И в этом равна конкурентам. Счет прежний.

У самой дорогой «Сонаты» есть прекрасная функция, ранее опробованная компанией, в частности, на «Санта Фе». При перестроении вместо одного из круглых приборов на панели вы видите экран, транслирующий изображение с камеры в правом или левом боковом зеркале. То есть понятие «мертвая зона» как таковое устранено!

Вообще, с обзором у машины все в порядке. На нашем рынке почему-то с некоторым опозданием появляются автомобили с проекцией приборов и навигации на лобовое стекло. «Соната» тому хороший пример (тому, что появляется, а не тому, что поздно). Навигатор неплохо знаком и с Москвой, и с Краснодаром, и с Абрау-Дюрсо, так что пользуйтесь.

А еще есть забавная функция включения рециркуляции воздуха в салоне, когда вы пользуетесь стеклоомывателем. Спасибо, конечно, я сам ненавижу все эти мощные отдушки, но все-таки лучше (и дешевле) покупать жидкость без запаха, которая и моет лучше. А почему такая продается только на обочине – так это не к «Сонате» вопрос, а к Роспотребнадзору. Удобная посадка, несколько сокращенный передний свес, устройство автоматического торможение при выезде задним ходом со стоянки – хороший набор городских преимуществ. «Соната» вполне на уровне конкурентов, это еще не плюс, но уверенный паритет. Фиксируем его и съезжаем с асфальта.

Дорожный просвет в 155 мм, конечно, не предполагает подвигов; да и вообще, насколько разумно их ждать от большого седана (хорошо, купе, если вам угодно)?

Жесткое прохождение неровностей, о котором мы говорили выше, на ухабах становится более заметным, а с лежачими полицейскими у машины взаимная нелюбовь. Не то, чтобы это сильно раздражало, скорее заставляло строго выполнять требования знаков. Короткое описание эпизода «плохая дорога» завершу упоминанием, что запаска у «Сонаты» полноразмерная и пожелаю, чтобы и в жизни таких дорог было столь же мало, как на тесте.

Это придется сделать, если вы захотите сложить задние сиденья. Ручки замков, да-да, расположены только в багажном отсеке. Еще одна особенность, подчеркивающая американское прошлое и настоящее «Сонаты», не такая приятная, как проекционный экран на лобовом стекле. Сам багажник достаточного объема – 510 л – но недостаточного оснащения. Не хватает такой малости, как крепления 5-литровой канистры с незамерзайкой, так просто и так удобно сделанной, например, на «Солярисе». Вместо этого намудрили с рециркуляцией…

Задние сиденья – с обогревом (почти всегда), шторками (только в дорогой версии) и, конечно, разъемом USB. Переднее пассажирское сиденье одним нажатием кнопки превращается в… назову это шезлонгом, причем управление доступно и заднему пассажиру. Кто главнее – тому и кнопка. Комбинация кожи разной степени искусственности (я бы предпочел ткань, как на базовой версии), цвета (есть любимый светлый беж), фактура – в общем, все как надо, а мелочи есть приятные, есть странные, есть забавные. Но в целом – твердая оценка «нормально». Ни пяди конкурентам!

В инструкции к «Сонате» довольно строго говорится о 95-м бензине, однако стикер на лючке бака допускает использовать топливо от 91-го. Верьте ему, инструкция в данном случае рекомендует, но не запрещает (специально уточнил у специалистов российского офиса «Хёндэ»). Во время первой части тест-драйва я проехал за пару часов 120 километров, получив адекватный столь невысокому темпу расход – 6,5 л/100 км. Если вот так, не торопясь, ехать весь день – бака хватит почти на 1000 км.

Пусть абсолютные показатели не заслоняют относительных – это, в общем-то, совершенно нормальный, я бы сказал, обычный расход. На фоне конкурентов – достойно. Счет пока не меняется.

Оценим широту модельного ряда. Два мотора, шесть комплектаций — все в порядке, но только на первый взгляд. У конкурентов (и не только названных здесь) есть двигатели в 250 сил – вот какой хотелось бы видеть и на этой, и на предыдущих «сонатах». Ставка исключительно на массовый спрос разумная, но далеко не всегда выигрышная. Не исключаю, что мощный двигатель все же появится. По диапазону цен «Соната» (от 1,5 до 2,1 млн с учетом опций) близка соперникам: «Камри» ожидаемо дороже (до 2,5 млн), «Оптима» прогнозируемо дешевле и старше (при равных двигателях). А вот в чем «Соната» выступила абсолютным новатором, так это в интернет-продажах. В ноябре прошлого года в качестве предзапуска россиянам предложили покупать машины прямо через сайт «Хёндэ», предложив один мотор 2,5 л/180 л.с. и несколько вариантов исполнения. Машину доставляли к выбранному вами дилеру. И только с февраля, в автосалонах, становятся доступны все остальные модификации (всего их шесть), включая двухлитровый 150-сильный двигатель.

Так что настоящий запуск «Сонаты» еще только предстоит, но уже сейчас опыт продаж по сети признан компанией удачным. Я бы на их месте не скромничал. Очевидно, за интернет-автосалонами будущее, и «Соната» нам его показала. Даже при учете минусов, названных в начале рыночного раздела, такой пионерский подход заслуживает плюса. И это вторая такая отметка в нашем тесте. И финальная.