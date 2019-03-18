Тест-Драйв 7D: Hyundai Elantra

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Лучше всего я помнил третью «Элантру»: один коллега (привет, Алексей!) прямо влюбился в машину заочно, а потом, при встрече в автосалоне признался в любви самым простым способом – забрал к себе домой. Немало мы потом с ними поездили… Время идет быстро, и вот на российский рынок выходит обновленное шестое поколение. Любовь и трезвый расчет – в нашем фирменном тесте 7D...

Поразительно, как быстро любовь к седанам С-класса превратилось в обожание чуть меньших машин. Еще недавно бестселлерами рынка были «Фокус», «Мазда-3» и компания, а потом их вытеснили «Солярис», «Поло» и «Рио». Удивительно, что при этом именно корейцы не допустили каннибализма, оставив на рынке и те, и другие седаны и терпеливо дожидаясь, пока спрос немного расшевелит рынок. Сегодня седаны класса С – это обновленные следом друг за другом «Церато» и «Элантра» и весьма возрастные «Октавия» (условный седан) и «Фокус». Корейцы могли бы праздновать победу, но тут пришел привет из соседней страны в виде совершенно новой «Короллы». Вот эти-то автомобили и составят коллективный портрет класса, отталкиваясь от которого мы будем оценивать обновленную «Элантру» (таков регламент 7D).

Остается только добавить, что ее соперники уже побывали на наших тестах и что против обыкновения мы в данном случае поедем не на самой дорогой версии. Зато, на мой взгляд, на самой практичной, читай популярной: с мотором 1,6 л/128 л.с. и средним уровнем оборудования – это когда вместо кондиционера уже климат-контроль, но еще нет всяких «излишеств» типа проекционного дисплея и подогрева задних сидений. Благо, и соперники оборудованы чрезвычайно похоже.

Фары, фонари, светящиеся треугольники дневных ходовых огней – в потоке новая «Элантра» благодаря этой геометрии распознается безошибочно. Для цельности облика стоило бы развить треугольную тему и дальше. Правда, в конечном итоге мог получиться стратегический бомбардировщик В-2. А он как раз малозаметный…

Некоторые типично американские эргономические решения потребует привычки. Например, размещенные в багажнике ручки складывания задних сидений. Или отсутствие кнопки багажника (это опция для самой дорогой версии!). Машину собирают в Калининграде, большинство комплектующих привозят из-за границы, поэтому не стоит удивляться отсутствию обогрева лобового стекла. Ради нынешних российских объемов никто не будет производить специальные детали. Зато руль теплый, а стекло неплохо отогревается и штатной «печкой».

А в целом «Элантра» снаружи и внутри привычно не запомнилась ничем. Кроме треугольников, конечно. Для машины-ширпортреба это отлично – нет проколов и неудобных черточек. Для претензии на что-то большее – не очень хорошо. Для конкретной модели «Элантра» – это ничья в первом раунде.

Как и положено современным автомобилям, «Элантра» позволяет выбрать режим движения, от «Эко» до «Спорта», правда, только при двухлитровом моторе. У нашего «один и шесть» есть упрощенная версия такого переключателя – более динамичный режим, когда коробка переходит на передачу вниз, а педаль газа становится отзывчивей, можно активировать, просто переместив селектор автомата к себе (в сторону ручного режима).

Это сколь просто, столь и удобно. На загородной трассе, выбрав момент для обгона, добавляем динамики простым движением руки. При этом, в отличие от кнопки Drive mode, не надо отрывать взгляд от дороги, следить за дисплеем, контролировать, какой из четырех режимов выбран… Очень удобно! Добавлю, что с двухлитровым мотором есть не только кнопка, но и такая же активация резвости рычагом. Просто там это реже нужно, а с 1,6-литровым агрегатом динамичный режим здорово помогает.

Да, я понимаю, что все эти «драйв моды» сделаны, чтобы при нынешних экологических нормах не всегда душить мотор, иметь возможность и Евро-6 выполнить, и ускориться бодро при необходимости, но ведь пользу и легальность таких переключений такое «разоблачение» не отменяет, верно?

«Элантра» со 128-сильным двигателем, конечно, не ставит рекордов на трассе, но позволяет легко держать ритм потока. А когда дорога сужается и обгоны приходится хорошенько просчитывать – берем ручку на себя и вперед! Ни у одной «Элантры» нет и не может быть адаптивного круиз-контроля, зато обычный присутствует уже с первой комплектации. Настаиваю, что на наших просторах это очень полезная функция.

В целом машина достойно ведет себя в дальней дороге, и отличается от одноклассников не настолько, чтобы ставить плюс или минус. Нормальный, современный автомобиль.

Одна из возможных ее функций – таксомотор, и поскольку все водители пользуются своими навигаторами, можно простить отсутствие штатного прибора. Многие считают, что при «яндекс-картах» в каждом смартфоне он не нужен вовсе, я же возражу, что в ряде случаев именно штатный навигатор удобнее. И немного пожалею, что его нет даже как опции.

«Элантра» оснащена камерой заднего вида уже начиная со второй комплектации из четырех, и это хорошо. Вот только на российских зимних улицах она очень недолго остается чистой… Задний датчик парковки – принадлежность двух наиболее дорогих комплектаций, и это странно: я бы поменял их с камерой местами. Впрочем, это единственная претензия к обзорности (к тому же свойственная далеко не только «Хендэ». Увы), в остальном в городских условиях замечаний нет: маневренность очень хороша (10,6 м от бордюра до бордюра достаточно для разворота в один прием), динамики мотора 1,6 в городе вполне достаточно, отопитель эффективен… Кстати, о тепле: подогрев передних сидений доступен уже в начальной комплектации машины. Замечания есть, но незначительные, к тому же перекрытые приятными чертами. Минус ставить не за что, плюсов еще дождемся.

Мы ездили на «элантрах» по Ленинградской области и Карелии, так вот на границе этих регионов с трассы «Сортавала» сначала пропадает пара полос, потом разметка, а потом и асфальт. Серьезно, из-за реконструкции и погоды подход к мостам и мостикам, мягко говоря, стал плох: размытый грейдер под слоем жидкой грязи заставлял машины ползти 10 – 20 км/ч.

Но у нас же испытания! «Элантры» здесь были быстрее всех, благо, великолепная настройка подвески это позволяла. Возможно, управляемость седана не назовешь эталонной, но на бытовом, пользовательском уровне подвеска настроена отлично: еще комфортно, уже точно и надежно. Душу не вытрясает даже на грейдере, позволяет лихо обходить лесовозы и прочие внедорожники (ручку на себя, вы же помните), при этом на асфальте, когда он вернулся на дорогу, машина точна и удобна.

Дорожный просвет 150 мм позволил с чистой душой сказать: на грейдере ни одна машина не пострадала. Только испачкалась. Не самые большие свесы позволят вам аккуратно съехать с дороги, только не забирайтесь очень далеко (впрочем, это и не получится). Оглянитесь назад и вспомните, что еще совсем недавно кроссоверов у нас не было вовсе и такая колея считалась нормальной для отечественной легковой машины. Такой, как эта «Элантра».

Третий и четвертый пассажиры, разумеется, вместо пятого человека в салоне предпочтут опустить подлокотник (с подстаканниками, да) и ехать с более-менее достойным комфортом. Для седана С-класса места сзади вполне достаточно и троим, но удобней все же вдвоем.

Багажный отсек имеет объем 458 л – ни много, ни мало для седана – имеет прекрасную, специально для нас сделанную деталь. А именно, крепеж под бутыль с незамерзающей жидкостью: всего-то «липучка», а сколько проблем решает! То, что багажник при этом можно открыть только из салона, а спинки задних сидений сложить только из багажника, готов простить. Еще раз – спасибо за надежно закрепленную «незамерзайку»!

Несмотря на участки реконструкции, нам удалось выдержать довольно высокую среднюю скорость, так что даже прихватив кусочек Питера, в итоге получили 81 км/ч на 140-километровом отрезке. Как раз те условия, при которых я спрашиваю борткомпьютер, какой он намерил расход топлива. Ответ на фото, и он очень, очень неплох, на сегодня «Элантра» возглавляет список бензиновых машин в нашем рейтинге экономичности.

Учитывая допустимый 91-й бензин и 50-литровый бензобак, прикинем запас хода и поставим «Хёндэ» еще один плюс. Приятно же так экономить!

Тестовая «Элантра» стоит 1 225 000 рублей, при этом один соперник чуть дешевле, другой чувствительно дороже. Посмотрим на гамму: два мотора, две коробки (с любым двигателем доступны и автомат, и механика!) и четыре уровня комплектации дают 8 позиций в прайс-листе. Диапазон – от 1,049 до 1,315 млн рублей, причем ко второй сумме можно еще прибавить 130 тысяч и получить приятные (из которых часть еще и полезные) опции.

За «Церато» просят 1,135 – 1,445 млн рублей; цена «Короллы» – от 1,173 до 1,58 млн (до 1,7 млн с оригинальным пакетом «Безопасность»). То есть разница есть, но непринципиальная, поэтому на итоговую оценку она не влияет. Вот если бы у «Элантры» было больше моторов и исполнений… с другой стороны, учитывая 20-летний опыт на российском рынке, нам предложили все необходимое, а излишеств при нынешнем спросе ждать не приходится.