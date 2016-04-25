Тест-Драйв 7D: LADA Xray Cross

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Его можно назвать кроссовер в квадрате, раз уж исходный «Икс-рэй» числят кроссовером… Теперь он получил приставку «Кросс». Что на самом деле скрывает это название? Знакомимся с новой моделью «Лады» по протоколу 7D.

Давайте разберемся с родословной. Вначале был «Рено», и этим «Рено» был хэтчбек «Сандеро». Ему увеличили клиренс и добавили внедорожный обвес. Получился «Сандеро Степвэй». Из него сделали «Ладу Икс-рэй», перелицевав согласно фирменному стилю внешнее оформление и салон и снабдив собственным двигателем. Внедрожные качества, разумеется, сохранили, поэтому модель в линейке ВАЗа считается кроссовером: посмотрите, например, сайт lada.ru. При этом довольно давно был обещан кроссовер-кроссовер – дальнейшее развитие «Икс-рэя». И вот теперь его время настало!

Серьезная переработка подвески (в первую очередь – передней), новые колеса, приятные элементы в интерьере и экстерьере, принципиально иное управление электроникой на бездорожье – вот, вкратце, содержание возмужавшего «Икс-рэя». 215 мм дорожного просвета - ничего себе, далеко не каждый внедорожник таким похвастается! Впрочем, нам еще предстоит оценить это в полевых условиях, равно как и другие свойства машины – в ходе фирменного семимерного теста. Для начала подберем ему соперников, максимально близких по смыслу, технике, оснащению и цене. На их фоне, по результатам сравнения (виртуального) поставим новичку плюсы и минусы (реальные). И хотя сам производитель числит в конкурентах и «Дастер», и «Крету», при внимательном рассмотрении понимаешь, что они все-таки и дороже, и крупнее, и – главное! – могут обладать полным приводом. Мы же имеем дело с машиной 4х2, весьма компактной, неплохо оснащенной и вполне доступной (на тесте – самая богатая версия «Кросса»). По духу ей подходят в соперники столь же (ну, почти) высокие хэтчбеки, полученные из обычных «гражданских» версий.

Возьмем прародителя «Степвэй», только что перенесшего фейслифтинг, причем для более-менее равного оснащения дополним его всеми опциями и пакетами («Эра-Глонасс», ESP, обогрев лобового стекла) – как раз и цены почти сблизятся. Компанию родственникам составит «Рио Икс-лайн» в исполнении «Люкс» — он покрупнее, но чуть скромнее оснащен. Впрочем, эти и другие подробности мы рассмотрим в соответствующих главках.

Во-первых, он красивый, что особенно заметно на фоне обычного «Икс-рэя». Не зря, совсем зря главный дизайнер «Лады» Стив Маттин настоял не просто на больших 17-дюймовых колесах, но и на увеличении колеи! Автомобиль враз стал крепким и боевым, а выштамповки на боковинах украшают его, слово шрамы настоящего воина.

Среди всей троицы только у «Кросса» обогреваются задние сиденья, противотуманки подсвечивают поворот, а сиденья щеголяют кожей. Впрочем, она искусственная, так что «щеголяют» я беру назад. Навигация, трехступенчатый обогрев передних кресел, круиз- и климат-контроль – уже не исключение в этом классе, но приятная основа для всей суммы устройств, представляющих самую полную картину.

И вот по этой сумме качеств автомобиль получает в этой категории плюс — с почином!

И вновь, как и в случае с «Вестой», я ждал от мотора большего, чем он смог выдать. Он едет… и дальше не можешь подобрать слова – как. Короче, он едет. Ни интересного подхвата, ни хорошей тяги внизу, ни бешеной раскрутки до звона не ждите. И я больше не жду, с удивлением констатируя, что моторы конкурентов, располагая меньшим объемом и развивая меньший крутящий момент, везут как минимум не хуже. Тем более, в обычной езде мы не достигаем парадных цифр, а едем при частичных нагрузках, где преимущества тольяттинского «один и восемь» нивелируются.

Хорошее оборудование спасает машину от минуса несбывшихся надежд: отмечу круиз-контроль и толковую навигацию и похвалю новый для этого шасси электроусилитель руля, в меру легкий и в меру чувствительный. Общий итог второго раунда – по нулям.

Почти каждое утро я с чувством превосходства смотрю на «крузеры» и «роверы», пытающиеся припарковаться в тесном школьном дворе. Я бы даже сказал – свысока, но на самом деле все происходит ровно наоброт: я смотрю снизу. Ибо мой автомобиль вдвое ниже и в полтора раза короче. Развернулся и поехал. Втиснулся между двумя внедорожниками. Легко разъехался со встречным. Дворы, проезды и улицы – моя стихия. Ровно то же самое можно сказать про каждого из наших соперников, длиной лишь немногим более четырех метров и диаметром разворота менее десяти.

Намеренно не говорю о динамике разгона, ибо в условиях улицы к ней вопросов нет. Хороший обзор, довольно подробная карта навигатора, камера заднего вида – то, что мы ценим в городе. Собственно, кургузому хэтчу камера не очень-то нужна, но раз есть – воспользуемся. А когда мой город в следующий раз засыплет снегом, я буду знать, кто кроме внедорожников отважно въедет в сугроб на парковке… Впрочем, об этом в следующем раунде, а пока – счет прежний.

Вот где «Кросс» по-настоящему отличается от простого «Икс-рэя»! И вот где он дает прикурить соперникам. Они все хороши на неровностях и укатанных грунтовках, но если условия сложнее…

Честно говоря, если бы не внезапно выпавший в Алма-Ате, где проходил тест, снег, я бы так и остался пессимистом в отношении системы Lada Ride Select. Подобная штука, на самом деле, уже встречалась на «Пежо» и «Ситроенах», которые тоже моноприводные и тоже называются кроссоверами. Вкратце, этим селектором вы последовательно меняете настройки системы стабилизации (главное, входящей в нее противобуксовочной системы) от дорожного режима, то есть полного запрета пробуксовки, через снежный и грязевой режимы, к полному отключению ESC.

Мне-то казалось, что просто отключить вредную в снегу или грязи электронику будет достаточно… Ничего подобного! Укрытые свежим снежком подъёмы, асфальтовый и гравийный, позволили вдоволь поэкспериментировать (и побуксовать). Включенная ESC просто душит двигатель; снежинка заставляет колеса проворачиваться как будто в такт секундной стрелке; кактус разрешает чуть больше букса; наконец, ESC off — это шлейф снега из-под колес и езда в основном вбок. И хотя все три внедорожных режима в конечном итоге вывели нас на вершину, затраченные усилия и риск были впечатляюще разными, и я снимаю шляпу перед электроникой, настроенной мудрыми специалистами Bosch и «Лада». Еще один реверанс — в адрес шин «КонтиКроссКонтакт»: на вид им не дашь маркировку M+S, а на самом деле она есть: как всесезонная и универсальная эта резина очень неплоха. Интересно, как машина пойдет на чисто зимних колесах, которые вот-вот нужно будет использовать? Дополнительные 20 мм дорожного просвета (по сравнению с обычным «Икс-рэем») я советую потратить на хорошую металлическую защиту силового агрегата. С конвейера машина сходит с пластиковым брызговиком не самого надежного вида, так что страховка лишней не будет.

А что соперники? «Киа» заметно ближе к земле (170 мм), «Рено» повыше, но до последнего времени вовсе не позволял выключить электронику и конечно, такой хитрый селектор есть (пока) только у «Лады». Абсолютно уверен в ее превосходстве на плохих дорог и вовсе вне таковых. И ставлю высшую оценку, единожды за тест дозволенную регламентом: два креста, то есть плюса.

Пять человек в такой автомобиль помещаются, спасибо изначально высокой посадке и прямым боковинам, но трое задних пассажиров едва ли останутся друзьями после сколь-нибудь длинной поездки. Тут уж речь о более тесных отношениях.

Применительно к салону про «кожу» и подогрев я уже сказал, поэтому теперь про трансформацию. Прекрасная идея легко складывать вперед спинку пассажирского кресла позволяет получить нечто вроде столика или перевезти длинномеры. Со всеми сложенными сиденьями (кроме водительского) объем для груза составит до полутора кубов – отлично для такой компактной машинки. Правда, объём этот несколько умозрительный, поскольку при полном его использовании возникнут проблемы с обзорностью… Багажник в штатном варианте невелик, всего 361 л, зато предлагает двойной пол, удобный, если у вас постоянно на борту всякое, пардон, барахло (как у меня). Увы, отсек не предлагает практичного крепежа для баклажки с незамерзающей жидкостью…

По объёму и общему обустройству багажник на уровне одноклассников. Приятные особенности есть, но плюсы-минусы ставить не за что.

Хорошо, что вазовский «один и восемь» можно поить девяносто вторым бензином. Не все конкуренты столь же всеядны. А вот сам по себе аппетит не порадовал – при езде по новой «китайской» дороге, фактически автостраде, а также пригородным трассам вокруг Алма-Аты средняя скорость за два с половиной часа составила 84 км/ч, а средний расход по борткомпьютеру – 8,5 л/100 км. Большую часть пути проделал на круиз-контроле с заданной скоростью 110 км/ч. Французский мотор «один и шесть» в таких же условиях (проверил на МКАД по возвращении) показал 7,8 л/100.

В общем, многовато. Перерасход можно объяснить и большей мощностью двигателя (еще бы он отличался и столь же заметной прытью!), и большей высотой автомобиля, но это слабое утешение при расплате на АЗС. За высоту машину уже похвалили – а теперь покритикуем за одно из ее следствий. Ставлю «Кроссу» в этой категории минус.

У «Кросса» пока всего один силовой агрегат, но скоро компанию пятиступенчатой механике составит робот АМТ, и гамма удвоится. А пока в ней три комплектации и два пакета, итого пять версий, от 730 до 889 тысяч рублей. Конкуренты – один дешевле, другой дороже – логично окружают «Икс-Рэй Кросс», который оказывается в середине. Или все-таки нелогично? Вы тоже привыкли к низким ценам «Лады»? Кстати, цена простого «Икс-Рэя» — 630-861 тыс. руб. Глядя в прайс-лист, понимаешь, что «Кросс» — скорее, все-таки топ-версия «Икс-рэя», красивая и прекрасно укомплектованная, но все же не самостоятельная модель. Впрочем, это все слова, а в этом разделе важны цифры, точнее – цены. Вернемся к началу, Чтобы сделать из «Икс-рэя» красавчика, его переобули. На оригинальные диски смонтированы довольно редкие шины 215/50R17, специально адаптированные для этой “Лады” специалистами “Континенталя”. Факт более чем отрадный, если бы не одно “но”.

Шины довольно редкие и в силу этого дорогие. Покупая сейчас «Икс-рэй Кросс», вы логично озаботитесь и зимними колесами. Готовьте 5-7 тысяч за покрышку – это в лучшем случае, потому что если захотите самые современные шины, из числа тех, что побеждают в тестах, сумму придется удвоить. И не везде они есть…

Красота требует жертв? Для доступной машины – чрезмерных. И плюс за внешность нивелируется минусом в этой, рыночной, категории.