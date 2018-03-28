Тест-Драйв 7D: Hyundai Santa Fe

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Санта обычно приходит под рождество. Четвертое поколение «Хёндэ Санта Фе», хоть и названо именем южного города, прибыло в Россию в конце года. Посмотрим, что у него в мешке, а также в багажнике, салоне и под капотом, в рамках теста формата 7D.

Нынешний «Санта» меняет не только предшественника образца 2012 года, но заодно готов заместить и «Гранд Санта Фе», то есть формально становится флагманом внедорожного ряда «Хёндэ». Машина по сравнению с третьим поколением прибавила в длине и базе (70 и 65 мм соответственно), что позволило предложить в качестве опции третий ряд сидений, ранее доступный только «Гранду». Моторов по-прежнему два, но я готов избавить вас от мук выбора. Несмотря на то, что бензиновая «Тэта» обзавелась непосредственным впрыском и прибавила 17 сил, она сильно отстает от 200-сильного дизеля, который едет лучше, потребляет меньше и звучит тише (намного, как ни странно). Стоит бензиновая машина, правда, меньше – на полтораста тысяч. Впрочем, самая насыщенная комплектация, в которой априори предлагается современная электроника вроде адаптивного круиз-контроля и системы автоматического торможения, только с дизелем и предлагается. Одно слово – флагман!

Регламент теста 7D подразумевает двух конкурентов, максимально близких по технике, назначению и цене, с которыми виртуально сравним новичка в семи категориях. И тут нас ждет засада: вроде, на рынке полно машин, но в классе больших (но не самых!) кроссоверов – раз, два и обчелся. Судите сами: ушли «Пасфайндер» и «Мазда СХ-7», сильно подорожали «Туарег» и «Прадо», приблизившись к конкурентам из престижного сегмента, с ценой 4 млн рублей и выше. А наш «Санта» и до трех не дотягивает! «Ниссан» все-таки выставил конкурента, пусть и бензинового. Еще один соперник сыскался под боком, это ближайший родственник «Гранда» (смотрите ниже). Любопытно, что все три машины предназначены в первую очередь для американского и отчасти азиатского рынков. Корабли хайвэев готовы к плаванию!

Надеюсь, Удав (который «38 попугаев») простит мне заимствование, но его слова прекрасно подходят к облику машины, вернее, впечатлению, которое оставил экстерьер и, отчасти, интерьер. Он, конечно, очень приятен на вид, одновременно элегантен и смел. Но дизайнеры, увы, никак не откажутся от опасного решения: распределить функции задних фонарей между разными источниками света. В результате «Санта Фе», по примеру соплеменников, показывает торможение вверху, а поворот – внизу бампера. Если заметишь – сбивает с толку. А если нет? Это всего лишь деталь, но для меня она перечеркнула возможный плюс, который в принципе заслуживает этот красивый молодой «Санта».

Внутри ничего не вызвало вопросов, кроме большого монитора: может, стоило сделать экран съемным? И здесь же уместно сказать про еще одну, саму-самую верхнюю комплектацию под грифом Black&Braun: если вас, в отличие от меня, не смущает сочетание «черный-коричневый» в салоне, можете доплатить 150 тысяч и станете обладателем авто, выпущенного ограниченной серией. По результатам первого раунда – ничья. Но мы застоялись, рассматривая «Санту», пора в путь.

Ну конечно, пароход! Только современный, быстрый, оснащенный всеми средствами навигации и, если что, спасения. Никакие айсберги не страшны. Новый 8-ступенчатый автомат помогает дизелю работать как можно ближе к оптимальному режиму: на практике это означает бодрый старт, резвый ход, уверенный обгон и божеский расход (о нем ниже). Несмотря на скорострельность автомата, при разгоне чувствуешь, что автомобиль довольно тяжел; нет, точнее – солиден. Недюжинный момент позволяет легко выйти из 10 секунд при разгоне до сотни: паспортным данным машины веришь, как своим.

Но главное - четко и по делу работающие ассистенты. Тот, который подруливает в полосе, видит даже полустертую разметку и - вот это новость - не просит все время держать руки на руле. В результате можно действительно поиграть в автономное движение, но помните, что мало-мальски крутой вираж придется проходить вам, а не вашему помощнику. Он ассистент, а не второй пилот, пользуясь самолетной терминологией. Я так и не определился, насколько правильным было убрать напоминание «Положите руки на руль», мне (лично) это скорее понравилось, но… в общем, вы понимаете. Адаптивный круиз-контроль готов работать и на трассе, и в пробке – функция не новая, но от этого она не становится менее полезной. Маршрут вдоль Иссык-Куля большой частью я проехал с помощью автоматики – и ничуть не жалею.

Конкуренты, которые в силу возраста и исходного состояния рынка, лишены части столь продвинутых систем, наверняка завидуют. Еще бы, на трассе «Санта Фе» зарабатывает уверенный плюс.

В первом ему тесно, зато на втором было бы просторно. Чтобы как-то уравнять возможности машины в разных условиях, ее научили автоматически парковаться и тормозить при выезде со стоянки, если поперек едет другой автомобиль. И та, и другая функция, на мой взгляд, вещь в себе, и пока явно проигрывают опытному водителю. А должны бы его полностью заменить… но это так, к слову.

Любопытные устройства – сигнализатор забытого ребенка и блокиратор детского замка. Второй не позволит открыть дверь, если сзади приближается транспорт, а первый предложит проверить заднее сиденье, когда вы покидаете автомобиль. Если что – спасет от штрафа (см. п. 12.8 ПДД). Но как ни крути, почти 5-метровый автомобиль – это солидно, но в городской толчее не слишком удобно. Это не упрек «Санте», а особенность дорожного движения, вполне логичная. И хотя он чуть-чуть компактнее соперников, это не дает ему решающего преимущества. В городе обойдемся без плюсов и избежим минусов.

Полный привод, здесь, конечно, в наличии, но давайте будем реалистами: в первую очередь он улучшает дорожные свойства, а для подвигов на бездорожье электромагнитная муфта между осями слабовата будет. Тем не менее, скользкий подъем или неглубокая колея «Санте» вполне по плечу, лишь бы они не были слишком длинными. Да и зимой он не спасует во дворе или ледяной горке: имя обязывает, техника помогает. Просвет 185 мм недвусмысленно намекает: не забудьте поставить дополнительную защиту моторного отсека – эту штуку вам мигом организует любой дилер.

На ухабах «Санта» пытается вытрясти из вас душу – это такой привет от низкопрофильных колес и «дорожно-асфальтовой» подвески. Терпеть можно, даже привыкаешь в итоге, но стоит после перерыва выехать на неровности – вновь неприятно удивляешься чрезмерной тряске. Кроссовер, чью бы эмблему он ни нес, остается автомобилем для дорог, и отличных, и обычных, и плохих. Целина и глубокая колея не для него, но на асфальте, пусть разбитом, хочется большего комфорта. Не тряси, дорогой, и не будет тебе минуса. А пока – получай!

Вот мы и добрались до одной из самых, на мой взгляд, приятных особенностей нового «Санта Фе». Всего 50 тысяч (2,5% от цены) - и в комплектации «Премьер» или «Хай-Тек» вы получаете пакет «Третий ряд сидений», в который кроме собственно двух кресел входит отдельный блок управления микроклиматом для пассажиров галерки и система легкого доступа - то бишь откидывающееся кресло второго ряда.

Все эти штуки опробовал лично. Третий ряд – неплохо, особенно если машина без люка. Конечно, пол высоковат, но ехать можно. Микроклимат выше всяких похвал, пассажиры номер 6-7, которым то холодно, то жарко, за отдельный пульт будут очень благодарны. Доступ на третий ряд – на мой взгляд, до звания «легкого» немного не дотягивает, видали мы и кресла полегче, и кнопки поудобнее.

Как бы то ни было, такая опция (именно опция, и не очень дорогая!) – довольно серьезная заявка на победу, тем более что соперники – один пяти-, другой семиместный, без всяких опций в виде сидений. Да и первые два ряда хороши, с подогревом, вентиляцией спереди, электроприводом и вообще простором. Багажник даже в 7-местном варианте салона готов принять несколько школьных ранцев. Его максимальный объем (когда в салоне остаются 2 места) более полутора кубов, что вместе с хитрыми задними амортизаторами, выравнивающими кузов через километр-другой езды, делает «Санту» неплохим грузовиком. Ну, еще бы – мешок с подарками возить… В общем, в этой категории автомобиль приятно удивил. Еще один плюс в копилку.

При баке в 71 литр проехать 1000 км без дозаправки вполне реально, лишь бы дорога была свободная и скорость в районе 70 км/ч. Мы легко уложились в 6,5 л/100 км – впрочем, на следующем участке столь же легко вывалились за 8 литров. Не зря говорят: расход живет под педалью, не давите ее!

Дизели понемногу занимают заметное место на рынке, не в последнюю очередь благодаря «корейцам», у которых они часто и современнее, и бодрее бензиновых моторов. Поскольку один из соперников располагает тем же двигателем, плюса здесь ставить не буду, но замечу вскользь: дизель - это самый правильный выбор для внедорожника и кроссовера. И хорошо, когда есть выбор моторов!

Какое-то время они будут соседствовать, новый «Санта Фе», его предшественник и большой «Гранд». Отличная гамма, в которой один только новичок перекрывает диапазон от 2 до 3 миллионов рублей с учетом опций. Последние пусть и немногочисленны, но важны. Кстати, наш конкретный тестовый образец будет дороже официального прайс-листа на 50 тысяч именно благодаря третьему ряду сидений, а еще есть доплата за цвет (обычное дело почти у всех производителей). Как бы то ни было, на фоне конкурентов цена вполне разумная, более того - пусть немногим, но меньшая, что тем более радует, поскольку из всех соперников «Санта» - самый новый.

Четыре комплектации, два мотора, хорошая цена - это итоговый плюс, и он фиксирует победу «Санта Фе» с тремя плюсами и одним минусом.