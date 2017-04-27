Тест-Драйв 7D: KIA Cerato

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В России любят седаны, уверяет нас статистика продаж, маркетологи и просто уличные пейзажи. Я бы уточнил: в России любят, когда есть выбор, и в числе других типов кузова есть трехобъёмный. Мы в этой любви не одиноки, и поэтому в дополнение к «европейским» хэтчбеку и универсалу «Киа-Сид» получаем корейско-американский «Церато». Встречайте!

Автомобиль действительно построен на той же платформе, что и «Сид», но поскольку предназначен для иных рынков, отличается оригинальными чертами, помимо очевидной формы кузова. С ней как раз все ясно: ну, нравится кому-то седан, и бога ради, берите (таксисты и дачники могут дальше не читать).

Таких машин относительно немного, тем не менее, некий сегмент рынка набирается: вспомним «Короллу», «Джетту», «Фокус» и - эту машину в конкурентах числят сами специалисты «Киа» – очень популярную «Октавию». Да, это не седан, но по габаритам, багажнику, клиентуре – пусть и с натяжкой, но конкурент. Причем сильный. Собственно, с ним и с недавним номером 1 на рынке мы и будем виртуально сравнивать «Церато», отмечая сильные и слабые стороны в соответствии с процедурой теста 7D. Тестовый образец – с двухлитровым 150-сильным мотором и, конечно, автоматом; комплектация — максимальная. Наиболее близкие по технике и ценам соперники представлены в таблице.

Хвалить новые поколения «Киа» за красоту стало уже нормой. Действительно, на «Церато» приятно смотреть и в нем приятно сидеть. Впрочем, лучше об этом скажут фотографии, я же поделюсь собственными впечатлениями. Линии и обводы седана, спасибо дизайнерам и, особенно, технологам, столь плавны, что с некоторых ракурсов машина как будто сделана из жидкого металла. Еще недавно мы видели такое лишь в кино (привет Терминатору), а сейчас подобная чистота силуэта становится нормой и в массовом классе. Здорово! И при этом не скупо, взгляду есть на чем остановиться.

Иногда даже – зацепиться. И задаться вопросом: при таких современных фарах и фонарях, начиненных в первых комплектациях лампами, а в верхних светодиодами, зачем было выносить поворотники в самый низ бампера, организуя там дополнительные источники света? Ладно спереди, типа красота, но сзади такое разделение по высоте стоп-сигналов и секций, указывающих поворот, неудобно и отчасти опасно. Если красные «стопы» я вижу издали, даже сквозь стоящую впереди еще одну машину, то оранжевые огни прячутся от других водителей… Смысл?

Это поначалу удивляет, а потом раздражает. И поэтому невзирая на изящный облик и приятный салон, с большим монитором на панели, с четким горизонтальным зонированием, с оригинальным рулем, турбинами дефлекторов и обязательной беспроводной зарядкой для смартфонов, рука не поднимается ставить «Церато» плюс за внешний вид и внутреннее содержание. Точнее, он уравновешен минусом. Увы, счет пока по нулям.

Когда основным впечатлением от езды остается работа с навигатором, это говорит о полном порядке с традиционной автомобильной начинкой, всеми этими передачами-цилиндрами-тормозами. Действительно, к «Церато» не придется привыкать, вы получите ровно то, что и ждали от 150-сильного седана с классическим автоматом. Скорее, он к вам привыкнет: теперь у коробки есть режим «Смарт», который учитывает ваш стиль езды и подстраивает свои «комфорты» и «эко».

Всемирный «Церато» лишен… собственного навигатора. Может, это и разумно, отдать штурманские опции на откуп «Эппл Карплей» или «Андроид Авто», которые выведут на великолепный 8-дюймовый дисплей карты вашего же смартфона… только мне даже в горах Хорватии отчаянно не хватало «Яндекса», не сочтите за рекламу. Предложенный на время теста планшет неохотно взаимодействовал и с автомобилем, и с картами, зато интернет раздавал исправно, так что в итоге по российскому приложению и собственному телефону и ехали. А я бы все-таки предпочел встроенный навигатор, чтобы ехать куда-нибудь вдаль, ну а в городе буду пользоваться сами знаете чем. Увы, в «Церато» своей системы нет, что лично для меня ставит под сомнение необходимость того самого большого монитора… Короче, на трассе автомобиль не удивил, раз мы так подробно говорим о повсеместной, но все-таки второстепенной функции. Отсутствие неожиданностей – это, скорее, хорошо с точки зрения массового потребителя, который так ценит стабильность, но… счет пока прежний.

Наступающие холода заставляют пристальнее рассматривать ту часть таблицы комплектаций, где указаны теплые опции. У «Церато» с ними все в порядке: подогрев передних сидений есть всегда, а дальше вместе с ценой растет и список: электрический подогреватель в отопителе (чтобы не ждать тепла слишком долго), подогрев руля, задних сидений… нет только нитей в лобовом стекле: видимо, локализация еще не столь глубока, а во всем мире такое стекло не нужно. В городе приходится хоть раз в день сдавать назад, и автомобиль умеет предупреждать, если кто-то движется поперек. Именно предупреждать, а не тормозить. Камера сзади и датчики парковки по кругу дополнят картину.

В целом и здесь «Церато» дает ровно столько, чтобы сказать: просто добротный современный автомобиль. Но баллы за это не начислишь…

Ну конечно, никто не говорит о бездорожье и грунтовках: при клиренсе 150 мм они противопоказаны, разве что на дачную парковку закатиться. Да и свесы, увеличенные на 20 и 60 мм спереди и сзади, не способствуют упражнениям на ухабах. Но в целом, как и любой другой седан, «Церато» способен ездить и по гладким, и по неровным, даже разбитым дорогам, не беспокоя лишним шумом и качкой. Да, я вновь веду к тому, что это ровный, хороший, но средний уровень. По нулям.

Впятером в нем ехать можно, и даже багаж всех пассажиров, если только они не переезжают на новую квартиру, поместится. Все-таки 502 л (объем вырос на 20 л) – это вполне достаточно. Правда, у нас тут рядом «Октавия» с огромным отсеком (568 л) под покатой пятой дверью… С другой стороны, «Фокус» предлагает всего 421 л: вновь у «Киа» золотая середина.

Всякий раз, открывая багажник тестовой машины, я с замиранием сердца жду: ну, может хоть здесь не забыли, что каждый российский водитель полгода обречен возить и как-то размещать в багажнике 5-литровую баклажку с довольно едкой «незамерзайкой», не самую устойчивую и не всегда плотно закрытую? «Киа» не разочаровала: начиная с «Рио», компания, как будто подсмотрев совет бывалых из журнала «За рулем», крепит к стенке багажника длинную ленту-липучку с простейшей петлей. Сколь просто, столь и эффективно.

На плюс это вряд ли тянет, но явно говорит и заботе марки о своих клиентах. Спасибо.

Расход топлива, замеренный борткомпьютером, поначалу удивил: во время теста получилось всего 5,7 л/100. На самом деле, все закономерно, учитывая наш абсолютно овощной темп: средняя скорость составила всего 60 км/ч. Хорватская ривьера предполагает соответствующую расслабленность…

Едва ли не впервые в моей практике фактический расход совпал с заявленным в загородном цикле – ценой плавной езды в течение двух с половиной часов, не быстрее 80, но и не медленнее 45 км/ч с минимумом остановок (их было две) и максимальным использованием круиз-контроля. Хотите экономить – повторяйте, причем необязательно – на море и за границей..

Будем справедливы: экономичность нам обеспечил не автомобиль, а дорога. Ничуть не больше (а возможно, и меньше) здесь расходуют малолитровые конкуренты. Допустимый 92-й – хорошо, но недостаточно для победы. Так что надежду открыть счет прибережем до следующего, финального раунда.

У «Фокуса» три типа кузова, у «Октавии» два, а у «Церато»… Не торопитесь, учтем соплатформенный «Сид» со всеми запланированными новинками, учтем присутствие на рынке моделей прежних поколений, получивших приставку «Классик» и получим потенциальные 4 - 6 кузовов! Так что с гаммой все в порядке, разве что моторов хотелось бы побольше. К нынешним 130 и 150 силам добавить бы еще малолитражку около 100 «лошадей» и что-нибудь злое, вдвое мощнее…

Теперь о ценах. Что весь прайс-лист «Церато», что стоимость конкретной тестовой версии вроде бы попадает точнехонько между конкурентами и на всех получается такая плотная картина от 1,3 до 1,4 миллиона рублей. Однако при более пристальном взгляде сразу обнаруживается разница в корейском и европейском подходе. В случае «Церато», уплатив по прайсу, вы получаете хорошо оснащенный автомобиль, разве что 10 тысяч попросят сверху за металлик. Чтобы насытить до такого же (примерно) уровня европейцев, потребуется к их цене прибавить сотню - другую тысяч за пакеты с опциями и отдельные устройства. Вот и получается, что относительно немолодого и заслуженного «Фокуса» и тем более просторной и кусачей «Октавии» у «Церато» есть хороший козырь в виде более интересной цены. Добавим пятилетнюю гарантию – и вот вам заветный плюс. Наши поздравления!