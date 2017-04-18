Тест-Драйв 7D: Ford Ecosport

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Самый маленький российский «Форд» получил новый мотор, вернее, моторчик – о трех цилиндрах, в каждом из которых упрятано по 41 лошадке. И это не единственная перемена «Экоспорта», а раз так – добро пожаловать на фирменный тест в семи измерениях.

Новая оптика, новые сиденья, новая мультимедиа-система… и все же главные перемены, случившиеся с «Экоспортом» на шестом году жизни – это 1,5-литровый мотор и наконец-то доступное сочетание «два литра – полный привод – автомат». Ну, действительно, странно было видеть машину с наиболее мощным двигателем только на ручке! Перемены позволят, справедливо полагают в «Форде», укрепиться в сегменте компактных полноприводников. Но самая заметная часть продаж придется на «экоспорты» с новым полуторалитровым агрегатом и передним приводом. Вот такой машиной и займемся!

После ухода «Мокки», ASX, «Джука» класс самых маленьких кроссоверов остался без лидеров, хотя понемногу и в нем возобновляется конкуренция. Иные вернулись, другие перетерпели. Чтобы оценить обновленный «Экоспорт», в виртуальные соперники возьмем «Джука», а для равновесия дополним их «Каптюром», который хотя и несколько крупнее, но по цене, а главное, по смыслу будет в самую масть. Все переднеприводные, все с автоматами, классическим у «Экоспорта» и вариаторами у пары «Ниссан»-«Рено». «Форд» получит свои оценки на фоне соперников: плюсы, если окажется лучше, и минусы, если проиграет. Таков регламент теста, который проводим в семи измерениях.

С какого бы расстояния не смотреть на профиль российского «Экоспорта», висящая на пятой двери запаска не позволит ошибиться: да, это он! Европейцам сложнее: их «Форд» этой полезной и заметной детали лишен… Впрочем, малость кургузый силуэт мало с кем спутаешь. Большая решетка радиатора, иной прищур фар пошли облику машины на пользу, сделали малыша немного солиднее.

Внутри вы тоже без проблем узнаете, что ваш «Экоспорт» произведен именно в России: в нем есть эта фишка всех наших «фордов», разъем USB поблизости от салонного зеркала, к которому (к разъёму, а не к зеркалу) так удобно подключить видеорегистратор!

Впрочем, главное – это новая мульти-медиа, чей 8-дюймовый экран бесхитростно и навсегда увенчал центральную консоль. Впрочем, есть выбор размеров, младшие комплектации машины предполагают 4- или 6,5-дюймовые дисплеи.

Машину освежили – ровно настолько, чтобы уже не спутать со старой, но еще не переоценить (буквально) как новую. Примерно так и выгладит оценка на фоне конкурентов: ничуть не хуже, но и ничем особенным не лучше. Все они яркие, все интересные. Счет пока не открыт.

Три цилиндра «Эйркросса», про которые нам напомнили только позже, во время технической презентации, ничем не выдавая себя, легко, нешумно и без лишних вибраций возили нас по достопримечательностям Пермского края. Легко забываешь, что их не четыре… Позвольте, а зачем тогда мудрить с балансирным валом и прочими техническими и технологическими сложностями? А вот зачем: три цилиндра позволяют сделать блок боле компактным. Сократить потери на трение (теоретически – на четверть, практически чуть менее, учитывая, что часть потерь приходится на дополнительные агрегаты). Ну, и снизить вес, разумеется. Для потребителя, впрочем, важны не килограммы и миллиметры, а литры. Литры сэкономленного топлива. Их мы оценим в предпоследней главке, а пока вновь порадуемся: нетривиальная рядная «трешка» бодро везет и в горку, и на обгоне, и в вираже. Хотелось бы чуть большей расторопности от автомата, но возможно, он просто еще не привык к новому водителю и то медлит с моментом переключения, то торопится. Это не настолько заметно, чтобы стать претензией, но для большей приятности имеет смысл временами переключать автомат в ручной режим и радоваться легкому и отзывчивому мотору.

Переработанная, в первую очередь в части калибровок, подвеска и электрическое рулевое управление придают «Экоспорту» приятный европейский оттенок управления. Ту самую породу, которую не сразу чувствуешь, но всегда ценишь. Это когда после плавного поворота, пройденного под газом как по ниточке, хочется развернуться и попробовать еще раз, чуть быстрее… Впрочем, это нюансы ощущений, которых еще не хватает, чтобы поставить уверенный плюс. Тем более, что соперники, пусть и немного послабее в лошадиных силах, тоже не промах в ездовых дисциплинах. В общем, «Экоспорт» старается, но заработать плюсы пока не может. Едем дальше!

Метр с кепкой, четыре с запаской – это про «Экоспорт». Конечно, про пятое колесо, висящее на корме, забывать не следует, особенно при парковке (кстати, датчики его учитывают – проверено!). Но всего 4 метра собственной длины и 2,5 метра базы означают великолепную маневренность, которую вы по достоинству оцените на тесной стоянке. Машинка еще и совсем неширокая, так что парковка под торговым центром удастся вам без труда. Что значит – некуда положить покупки? Подождите, дойдем и до них, а пока порадуемся идеальным городским качествам «Экоспорта», которые омрачает разве что посредственная обзорность вперед и вбок. Ее совершенно не спасает треугольное окошко перед дверью, так что – будьте внимательны! Впрочем, толстые передние стойки перекрывают часть поля зрения на любой современной машине, нам остается только смириться с заботой о безопасности и смотреть, что называется, в оба.

Глаз тигра, как называется рыжий колер «Экоспорта», притягивает глаза всех остальных обитателей зверо-, простите, мегаполиса. Не каждый час и даже день порадуешься такому яркому пятну, бодро снующему в городском потоке. В общем, вы уже поняли, что в этой категории автомобиль открывает счет. Первый плюс есть!

Задорный вид «Экоспорта», его поджарость и малые свесы, его 200-миллиметровый клиренс не должны ввести вас в заблуждение: снизу автомобиль совершенно беззащитен! Так что смело принимайте предложение дилера установить защиту моторного отсека, которая будет вовсе не «дополнительной», а единственной. Вот теперь можно смело отправляться на грунтовку, какой бы ухабистой она не была!

Понятно, что переднеприводный кроссовер всегда можно оскорбить приставкой «псевдо», но наш «Фордик» способен выполнить все пожелания владельца, а если где-то забуксует – что ж, значит, пожелания были чрезмерными. Бордюр, заметенный снегом двор, грунтовка – можно. Болото, дюны, скалы – под запретом. И не забывайте отключать противобуксовочную систему (кнопка на центральной консоли)! «Экоспорт» в этой категории равен соперникам, а значит, плюсы и минусы прибережем для следующих категорий.

Он и кажется узким, и таковым является по сути. Тем не менее, мы решили оценить, насколько записанные в инструкции пять мест соответствуют истине. И… поместились! Три мужика не просто влезли на заднее сиденье, но даже самостоятельно захлопнули за собой дверцы и заявили, что готовы проехать… несколько километров. Серьезная претензия возникла не к пространству, а к третьему подголовнику: его почему-то нет. И это нехорошо, чтобы не сказать – опасно.

Вынесенная наружу запаска не очень-то спасла багажник «Экоспорта», который иначе как скромным не назовешь: 354 л. Сложив задний ряд, получим уже солидный объем в 1184 литра, так возможность отвезти что-то большое существует, по крайней мере – в теории. Но малый багажник, в принципе, не беда – мы ведь говорим о самых компактных кроссоверах.

А вот за третий подголовник, вернее, за его отсутствие, я любому автомобилю ставлю минус. Перекрыть его нечем, и «Форд» отправляется дальше с такой неприятной оценкой.

Честно говоря, я ожидал чуть меньшего расхода топлива, пусть даже ехали по жаре и в среднем городском потоке. Восемь литров – а хотелось выйти из этой круглой цифры. Но открыв лючок бака (он же, кстати, является здесь и собственно пробкой), я тут же забыл о возможной претензии, ибо увидел две другие цифры, столь приятные на фоне роста топливных цен.

Да, «Экоспорт» можно смело заправлять 92-м бензином – спасибо за такую российскую адаптацию! И ведь это самый современный мотор (точнее, моторы – 2-литровый столь же неприхотлив в еде), вполне себе мощный и экологичный. Полного бака (52 л) должно при спокойной езде хватить километров на 600-700. Вполне приличный показатель. Вместе с заявленным топливом – верный плюс. «Форд» вновь ведет в счете!

Стартовая цена обновленного «Экоспорта» - 959 тысяч рублей, а финальная, с учетом небольших доплат за окраску и прочее, немного превысит 1,4 миллиона. Два мотора, два типа привода, две коробки, наконец-то появившийся автомат для полного привода, и 11 строчек прайс-листа – неплохой залог для успеха на рынке. Младший двигатель предлагается только для переднеприводных машин, старший – для 4х4. Ну, возможно, кому-то захочется дизель, но пока в этом сегменте такой мотор, при всех достоинствах, был бы слишком экзотичен.

Что касается конкурентов - они тоже не дремлют, предлагая и решения по индивидуализации, и интересные скидки, и прочие привлекательные штуки. Цены конкретных образцов вполне сопоставимы: «Форд» здесь совершено не уступает, но, к сожалению, ни в чем принципиально и не выигрывает. Поэтому окончательный счет остается прежним.