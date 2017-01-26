ТЕСТ-ДРАЙВ 7D: CHERY TIGGO 5

Эта марка – долгожитель на российском рынке, если вспомнить судьбу многих ее земляков. Придя в середине нулевых с «Амулетом», копирующим «Сеат-Толедо», в следующие годы «Чери» также работала в мини-классе и в сегменте кроссоверов с машинами, напоминающими то «Матиз», то RAV4… Время копий прошло, и нынешний «Тигго 5» (модель 2013 года, фейслифтинг 2016-го) не просто оригинален, но и готов бороться с лидерами рынка. Проверим? Формат 7D нам в помощь!

Пятый «Тигго» — это довольно большая машина, размером с «Тусан» или «Тигуан». И при этом с такой прекрасной ценой, что голова кружится: от 850 тысяч (с учетом, как это сейчас пишется, выгоды). Однако внимательный взгляд на испытуемого и его ценник возвращает на землю. У нас на тесте переднеприводный «Тигго» (а других не бывает!) в максимальной комплектации — вариатор, люк, кожаный салон и прочее потянули на 1 млн 169 тысяч. Это уже не сногсшибательно, но тоже неплохо, в чем мы сейчас убедимся. Ибо за сопоставимую цену вы найдете машины пусть и такой же мощности, и тоже высокие, и с автоматами, но… заметно меньшие. Их, кстати, вообще не густо – за миллион-то с небольшим. Упомянутые выше два «Т» не подходят: намного дороже. А вот равноценные, хотя и меньшие по размеру «Хёндэ-Крета» и «Киа-Соул» хорошо известны и отлично продаются: в общем, грозные бойцы, если можно так назвать переднеприводные кроссоверы с автоматами…

Дополним богатую «Крету» пакетом Advanced c подогревом всего и вся, а цену соперников – тоже в небедных комплектациях — возьмем по прайсам, поскольку оснащать их чем-то сверх штата не предлагают. Итог перед вами.

До сих пор, вспоминая первые автомобили, приехавшие к нам из Поднебесной, с опаской принюхиваюсь в салонах «китайцев», Иногда, чего уж греха таить, тянет скверным пластиком и прочей химией. Но это не про «Тигго 5» — он пахнет современным автомобилем. То есть – ничем.

Он и является современным – все-таки интернациональная команда дизайнеров здорово поработала, чтобы выглядел автомобиль на пятерку. Коллега, выйдя из подъезда, едва не прошел мимо, не признав в ладном кроссовере продукт китайского автопрома. Отлично!

Он также равномерно симпатичен и внутри – без изысков, но и без проколов. Впрочем, давайте от дизайна перейдем к сути и порадуемся присутствующим излишествам… и огорчимся недостающим обыденностям. Люк — хорошо. Пуск кнопкой – отлично. Светящаяся надпись Chery на порогах – красиво. Но где же подогрев лобового стекла или хотя бы его нижней части? Теплый руль? Подогрев задних сидений? Ах, у конкурентов…

Такое впечатление, что инженеры и маркетологи использовали некий усредненный набор оборудования (список получился довольно длинный), но вот по-настоящему адаптировать машину к северному рынку не стали. Это ошибка новичков, и ее стоит исправить, предложив пакетные или единичные опции.

В общем, поначалу хотел поставить машине плюс, потом минус, а итогом явилась ничья в первом раунде. Средний уровень на фоне конкурентов – пока все идет неплохо.





Первые несколько километров, пока не обнаружил, что случайно нажал кнопку Eco, я грешил на совсем уж вялый двигатель и тугой вариатор. Переведенный в обычный режим автомобиль раскатился и поехал ровно так, как ожидаешь от среднего кроссовера – на свои два литра и на 136 сил. Мне даже показалось, что в заводских данных китайцы поскромничали, указанные 15 секунд до 100 км/ч пролетели быстрее. В пределах разрешенных скоростей машина довольно уверенно идет по трассе, разве что хочется чуть большего равнодушия к колеям на МКАДе.

Обычный, не адаптивный круиз-контроль преподнес сюрприз удобством управления – ему, оказывается, достаточно двух кнопок (иные производители делают по шесть).

Отправляясь за город, хотел было обратиться за помощью к штатному навигатору… но его тут нет! «Тигго» предлагает подключить к штатной системе свой смартфон и пользоваться всем его содержимым, включая навигацией и «Яндекс-пробками», посредством большого монитора на центральной консоли. Мне такая функция показалась вещью в себе, тем более, что рассчитана она на «Андроид». Впрочем, допускаю, что кому-то именно такой способ работы мультимедиа покажется единственно правильным.

Переходя к оценкам, поздравлю автомобиль с отсутствием минусов. А плюсы – дело наживное.





На улице он не только едет, он еще и стоит – в самую холодную ночь года. После 20-часовой стоянки бортовой термометр с некоторым трудом высветил -33,5 градуса и я приготовился искать прикурить. Тяжелый первый оборот коленвала, второй… и мотор подхватил! Вот достойный результат работы инженеров, в том числе австрийского центра AVL, одного из признанных авторитетов в проектировании и доводке двигателей. Правда, когда я осмелился перевести рычаг в «драйв», вариатор протестующе защелкал и едва не заглушил двигатель. Но спустя несколько минут все наладилось, а через полчаса холостого хода и стрелка температуры пришла наконец к рабочей зоне, правда, для этого пришлось выключить печку. То, что «Тигго» не подвел в такую лютую стужу, заслуживает самой искренней похвалы. Как и «Крета», случайно ночевавшая рядом и так же хорошо ожившая. Кстати, на ее термометре было -29. Возьмем среднее арифметическое?

У «Тигго» любопытно работает головной свет. Фары яркие, но верхняя граница светового пятна – радужная. С непривычки это отвлекает. А функция «подсвети поворот» озаряет, кажется, все вокруг. Посмотрел на процесс снаружи: все очень просто, при повороте в любую сторону «Тигго» в дополнение к фарам включает обе противотуманки!

Камера заднего вида, столь полезная при парковке где-нибудь в переулке, быстро покрылась московской грязью, попользоваться толком не удалось. Все-таки эти устройства надо как-то прятать! Уверяю вас, проще на это пойти производителям, нежели химикам сделать так, чтобы белый снег не превращался в черную жижу.

Итог третьего раунда – вновь ничья: в середине теста «Тигго» все еще не сдает ни одной позиции конкурентам!





Позорно забуксовав в собственном дворе, я, тем не менее, не намерен снижать «Тигго» отметку: а что вы хотите, когда столько снега, ведущих колес всего два и перед ними колея, накатанная «Беларусью»? Клиренс в 190 мм позволяет более-менее уверенно проносить себя над ухабами и гребнями, так что в итоге мы с «Тигго» выбрались из снежного плена (простите за штамп) самостоятельно.

В общем, по зимнику или грейдеру можно ехать довольно смело, только помните, что резервы у вас совсем невелики: подключать здесь нечего, кроме разве что осторожности и смекалки; остается только отключать – я имею в виду ESP, и за эту возможность отдельное спасибо.

И знаете, хоть на сайте производителя и сказано, что машина может преодолеть брод до 600 мм, я бы не стал проверять это на себе.

Не подумайте, что я критикую конкретную модель – скорее, отмечаю особенности этого сегмента, которые многих вполне устроят. У «Креты» тоже 190 мм дорожного просвета, у «Соула» и вовсе 153 мм – все трое выглядят более серьезными покорителями плохих дорог, чем являются на самом деле.

И это означает, что минусов наш герой опять не заслужил. Будут ли плюсы? Терпение, друзья, терпение!





Несмотря на то, что и «Крета», и «Соул» довольно просторны, в категории «бери больше» китайский автомобиль кладет их на лопатки. Все-таки 25, а то и 35 совсем не лишних сантиметров дают солидный запас пространства. Сидеть сзади можно нога на ногу, и это не преувеличение.

Ради интереса прикинул, почем выйдет погонный метр у каждого соперника: «Крета» — 268 тысяч рублей, «Соул» — 273 тысячи, «Тигго 5» — 260 тысяч. Победитель очевиден.

Вот только садиться не очень удобно, да и вылезать приходиться осторожно – широкие пороги так и норовят подпортить гардероб. Ничего, дня через два привыкнете и будете сохранять штанины чистыми.

Багажники у всех троих близки по объему – от 350 до 400 л – и что касается «Тигго», я бы пожелал единственное дополнение: жесткую полку.

Результат пятого раунда – та-дам! – плюс 1 балл. «Тигго» дает больше пространства, чем конкуренты.





Стандартный замер экономичности – пройти с потоком машин, не замедляя его и не опережая, расстояние не менее 100 км при средней скорости не менее 80 км/ч (реальная получилась 82,7) – принес ожидаемо хороший, но не рекордный результат в 7,5 л/100 км. Все-таки вариатор – хорошая штука с точки зрения расходов!

Не обнаружив на лючке бензобака указаний насчет октанового числа, заправил автомобиль «девяносто вторым» — и не почувствовал никакой разницы. Наведенные в представительстве справки подтвердили: Аи-92 подходит. Наливайте!

Общий счет пока остается прежним, поскольку все современники заметно умерили аппетит.





Семь цветов, четыре комплектации, из которых две с пятиступенчатой механикой, и две с вариатором – вот и весь выбор покупателя «Тигго-5». Небогато. Хороший, но единственный двухлитровый мотор, а главное, отсутствие полноприводных модификаций тянут на жирный-жирный минус.

Очень привлекательная цена остается при нем, делая «Тигго» самым большим среди равных по цене или самым дешевым среди равных по размерам. Тем не менее, предельно простое, хотя и показательное арифметическое действие в главке «На вокзале» позволило оценить, что преимущество есть, но оно не слишком велико.

И главное – «Чери» надо срочно становиться более солидным игроком. Чехарда моделей (вы еще не забыли «Бонус», «Индис» и «Аризо»? Я – забыл) и не очень внятная рекламная политика никак не позволяет компании войти в когорту лидеров рынка. Каждая модель сама по себе вроде бы неплоха и даже претендует на успех, но просто не успевает его добиться!

В общем, в этой категории оставляю минус. Хотя уже и не такой жирный.

Общий итог теста 7D для «Чери-Тигго 5» — один плюс и один минус, то есть в целом машина точно соответствует уровню самых современных конкурентов. Для «Тигго» это хороший, очень хороший результат. Однако компании пора выходить из детского возраста и зарабатывать доверие потребителей без скидок на происхождение. «Тигго 5» ей в этом поможет — при соответствующем расширении гаммы и некоторой толике терпения.