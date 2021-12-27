|Цена Авто
|Информация
|Исследования
|Мероприятия
|Опросы
|Подписка
|Цена Авто
|Информация
|Исследования
|Мероприятия
|Опросы
|Подписка
27 декабря 2021, 15:00
В последние годы авторетейл переживает значительные трансформации — покупатели повышают планку требований, они уже избалованы маркетплейсами и интернет-магазинами и, естественно, хотят видеть покупку «без лишних движений» даже там, где таковой еще нет.
20 декабря 2021, 08:02
РГС Банк, банк для автомобилистов, представил своим клиентам совершенно новое мобильное приложение #банкавто, в котором привычный мобильный банк дополнен маркетплейсом с 15 000 автомобилей в наличии, как новых, так и с пробегом. Приложение многофункционально и доступно не только для действующих клиентов РГС Банка, но и для потенциальных покупателей авто.
28 октября 2021, 17:17
27 октября 2021 года в Москве состоялась ежегодная, пятая по счету конференция «IT-революция в автобизнесе», организованная агентством «АВТОСТАТ». Мероприятие прошло в двух форматах – онлайн и офлайн, а участие в нем приняло около 40 спикеров, которые поделились своим видением ситуации в автобизнесе.
28 октября 2021, 10:24
Сегодня недостаточно просто предложить хорошую идею – ее нужно еще грамотно реализовать, а потом ярко и зажигательно подать. Именно такие идеи стали победителями в конкурсе IT-решений, который прошел в рамках бизнес-форума «IT-Революция в автобизнесе 2021».
27 октября 2021, 14:37
Сегодня в рамках конференции «IT-революция в автобизнесе 2021», которая проходит в Москве, менеджер по развитию бизнеса компании Авито Авто Роман Ахременко выступил с презентацией нового «крутого» проекта – «аукционы Авито», гарантирующего быструю безопасную продажу автомобилей с помощью имеющихся ресурсов.
27 октября 2021, 13:56
В рамках конференции «IT-революция в автобизнесе 2021» с небольшим обзором своей недавней поездки в США на Digital Dealer Conference выступил Александр Усольцев. Многие зрители, которые ждали услышать про конкретные новшества, которые уже применяются в американских дилерских центрах, были разочарованы и озадачены.
27 октября 2021, 10:00
Конференция «IT-революция в автобизнесе 2021» только что началась в Москве на территории стартхаба «Красный Октябрь». Причем, сразу в двух форматах - онлайн и офлайн. И в обоих форматах можно стать зрителем и в течение дня получить массу полезной и интересной информации, предназначенной для развития вашей компании и лично вас как специалиста.
26 октября 2021, 15:05
Компания LAMODA использует систему контроля стиля и безопасности вождения для управления автотранспортом. О том, какие трудности существуют в сегменте e-commerce с собственной службой доставки, какие задачи стояли перед компанией и как они были решены с помощью экодрайвинга, рассказал Олег Михайлов, руководитель транспортного отдела компании LAMODA.
26 октября 2021, 09:32
Уже завтра, 27 октября 2021 года, начнет свою работу пятый ежегодный форум «IT-Революция в автобизнесе 2021». Всех участников авторынка мы приглашаем принять в нем участие. На выбор предлагается два формата – безопасный онлайн-режим или драйвовое «живое» общение. Что бы вы ни выбрали, вы в любом случае узнаете обо всех «IT-лайфхаках» первыми.
23 октября 2021, 09:00
В текущих условиях острый интерес к цифровым технологиям появляется не только у клиентов, но буквально у всех участников авторынка – у дилеров и автопроизводителей, банкиров, страховых и лизинговых компаний.
«У людей нет желания доверительно коммуницировать, а первый, кто должен над этим работать - дилер»
Адрес: 445037, Тольятти, Новый проезд, 8, подъезд 4, офис 311
Для почты: 445043, Тольятти, а/я 4816
Телефоны редакции: +7 (8482) 95-64-36, +7 (499) 685-01-51
Адрес электронной почты: press@autostat.ru
Учредитель: ООО «АВТОСТАТ»
Главный редактор: Удалов С.В.
© ООО «Автомобильная статистика» - 2005-2022. Все права защищены.
Cвидетельство о регистрации СМИ «АВТОСТАТ» Эл №ФС77-69909 от 29 мая 2017 года, зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
При полном или частичном копировании материалов гиперссылка (hyperlink) на www.autostat.ru обязательна. «16+»
Гильдия ПРО — поддержка сайта
CAPS GROUP — продвижение сайта
Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно