На конкурсе IT-решений для автобизнеса победила инвестиционная платформа ReMoney

Сегодня, когда автобизнес находится в состоянии кризиса, испытывая на себе всю сложность санкционных последствий, альтернативного импорта, роста цен, волатильности курса рубля и прочего, большие надежды возлагаются на IT-продукты, способные ускорить, облегчить, упорядочить, проанализировать, помочь принять верное решение. Именно такие идеи и проекты сражались сегодня в конкурсе IT-решений, который проходил в Москве в рамках делового форума «CarX: революция в автобизнесе».

По правилам конкурса, участникам давалось всего 6 минут, чтобы представить свой проект, рассказать о его революционности и полезности для автобизнеса. Причем в этом году не жюри оценивало предложенную идею, а зарегистрированные участники форума (ключевые игроки автобизнеса – сами практики). По условиям каждый мог проголосовать только за один понравившийся проект (из 10 представленных). Система подведения итогов была максимальна проста: набрал большинство баллов – занял первое место и вышел в лидеры.

В этом году на конкурс было заявлено несколько очень интересных и полезных для автобизнеса IT-идей. Например, проект быстрого – за считанные секунды – распознавания документов (ПТС, VIN и др.) нейросетью и перевод информации в электронную версию (от компании «Энергогарант»). Робот-помощник от Авто.ру научили определять комплектации автомобилей по фотографии. А Эмилия Хмара, СЕО «Бачата» презентовала идею по аудиту звонков с помощью искусственного интеллекта – чтобы дилеры не теряли ни одного обращения клиентов без отработки обратной связи.

Однако абсолютное большинство голосов (291 или 37,5% от общего количества) получила инвестиционная платформа ReMoney, представленная Борисом Беленьким. На базе новой инвестиционной платформы ReMoney Борис предложил объединить финансовые возможности частных инвесторов и компаний – для инвестирования в автобизнес. Отраслевой бизнес получит отраслевой оборотный капитал. Подобные платформы уже работают с госсектором, с маркетплейсами, но в автобизнесе пока ничего подобного нет.

Сертифицированная в Центробанке платформа ReMoney позволит напрямую кредитовать проекты автобизнес-сообщества. Она обещает инвесторам (как физлицам, так и юридическим, индивидуальным предпринимателям, коммерческим банкам) безопасность (отраслевой контроль, профессиональная оценка рисков, прозрачность) и высокую доходность. Говоря о высокой доходности, Борис назвал разные варианты возможного участия инвесторов, в зависимости от сроков вложений и ряда других условий: инвестор-консерватор (до 17% годовых), инвестор выходного дня (до 14% годовых), инвестор-эксперт (до 22% годовых), инвестор-новатор (до 25% годовых; срок 1 – 12 месяцев; юридическое сопровождение по взысканию проблемной задолженности; контроль рисков; залоговое финансирование).

ReMoney – премьерный проект, который до форума «CarX: революция в автобизнесе» нигде не заявлялся и не афишировался. Проект сегодня поддерживается компанией CarCraft, которая ранее уже успешно опробовала и обкатала в автодилерском бизнесе платформы краткосрочного инвестирования.

Фото: АВТОСТАТ