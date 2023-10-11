В Москве проходит конкурс IT-решений для автобизнеса

Конкурс IT-решений для автобизнеса стартовал сегодня в рамках масштабного двухдневного форума «CarX: революция в автобизнесе», проводимого агентством «АВТОСТАТ».

В соревновании на самый интересный и актуальный для автобизнеса проект в этом году участвуют такие компании, как Лоджик Старс, CarClick, Optimatica, UDP Auto, Энергогарант, ReMoney, Бачата, Авито, Avto.ru., ООО «Система».

Заявленная конкурсантами тематика проектов-помощников затрагивает самые разные стороны автобизнеса. Так, один из участников этого соревнования предлагает передать функции аудита входящих звонков искусственному интеллекту и у него есть готовое IT-решение. Другой – научил нейросети быстро (за 2 – 3 секунды) распознавать документы (паспорта, удостоверения, CНИЛС и пр.) и готов поделиться своим ноу-хау с дилерским сообществом. Третий – продумал систему, которая помогает дилерам нажатием всего одной кнопки в гаджете в считанные секунды подсчитать стоимость продаваемых автомобилей и размер дилерского бонуса. На конкурс также подана идея робота-помощника, который способен быстро подбирать автомобиль для клиента на классифайде. Для работы с подержанными автомобилями предлагается проект автоматизированного маркет-плейса со встроенным аукционом. Есть и проекты-предложения, связанные с маркетингом и инвестиционными программами, с запуском онлайн-продаж автомобилей.

Особенность конкурса в том, что изложить идею авторам предлагается за ограниченный промежуток времени: всего 6 минут дается на презентацию. За эти минуты нужно передать суть своего предложения и суметь заинтересовать зрителей, среди которых ключевые игроки автобизнеса, практики с огромным опытом.

Сегодня вечером мы огласим итоги конкурса IT-решений для автобизнеса, и вы узнаете его победителя. Следите за нашей лентой новостей!

Фото: АВТОСТАТ