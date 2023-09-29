Для чего стоит прийти 11 октября на форум «CarX. Революция в автобизнесе»?

Что у вас в планах на 11 октября? Работа в офисе? Меняйте распорядок! Берите своих айтишников и разработчиков и приходите знакомиться. Мы сделали для вас концентрированный онлайн-тиндер, где буквально каждые десять минут вас будет ждать новая встреча с интересными людьми и новыми идеями и проектами. Мы уже подсчитали: этот день поможет вам сэкономить от 4 до 6 недель таких презентаций, но проведенных в обычном рабочем режиме.

11 октября в рамках форума «CarX. Революция в автобизнесе» мы устроим VII ежегодный конкурс самых свежих IT-решений для автобизнеса. Здесь на одной площадке (VK Stadium) одновременно соберутся самые топовые IT-компании автомобильного рынка. На сцене выступят маститые Авито, Автохаб и Каркрафт, презентуя свои самые последние обновления. Также мы представим вам молодые, но стремительно ворвавшиеся на рынок компании-премьеры с современными, порой весьма неожиданными кейсами.

Наши конкурсанты продемонстрируют свои креативные идеи в сфере маркетинга, в финтехе и в электротранспорте. Обжигающе-динамичный конкурс пройдет в формате «Elevator pitch», где каждому спикеру выделено всего 6 минут. Оценивать новые продукты будут эксперты и гости форума через специальное приложение (инструкции дадим на месте).

Мы хотим выбрать лучшего. Нам нужны ваши голоса.Наши пассионарии ждут вашей поддержки и приглашают поставить свою галочку напротив самого интересного кейса. При желании вы сможете оставить здесь заявку на готовность применить понравившееся IT-решение в своём бизнесе.

Очень важно, что разработчики компаний, представляющих свои продукты, весь день будут работать на стендах. Мы обещаем концентрированно наполнить ваш рабочий день самой свежей информацией и полезными контактами. Мы творчески подходим к любому событию, которое организовываем. Поэтому обещаем: вам будет мега-интересно.

Ждем вас 11 октября в Москве. Вход - по пригласительным билетам от агентства «АВТОСТАТ». Подробности: www.carx.ru.