Антон Чуйкин: ORA 03 - скорая помощь при плохом настроении

Эта машина у себя на родине называется «добрая кошка», а в Европе – «прикольная кошка». Дабы расширить возможную аудиторию (не всем же нравятся хвостатые), на российском рынке электромобиль получил цифровой индекс.



Правда, цифры совпали с номером, по которому прежде мы вызывали скорую помощь. Не уверен, что это было просчитано маркетологами; с другой стороны, один чрезвычайно успешный автомобиль тоже имеет индекс, совпадающий с номером службы спасения. Догадались? И если вам показалось, что «Ора» имеет с ним некие общие черты, то вы правы: Эмануэль Дерт, создававший облик «Оры», ранее работал на «Порше». ЭЛЕКТРОПРИБОР С ДУШОЙ Отрицать стилистику «Мини», «Жука», «Порше» и иже с ними невозможно. В этой небольшом хэтче сегмента В+ теплый, ламповый и человечный ретро-стиль смешан с самыми что ни на есть современными инновациями. Ведь это электричка! И в этом сплаве - самая главная фишка «Оры», сколь мимимишной, столь и технологичной. Фишка, благодаря которой даже люди с самым высооктановым бензином в крови признаются: «Хочу!»

Это совсем молодой бренд, основанный корпорацией «Грейт Волл Моторс» в 2018 году. В Китае у «Оры» несколько моделей – все милые, с довольно явной нацеленностью на молодую и женскую аудиторию (а женская другой и не бывает, правда же?) И конечно, все – электрические и все с налетом ретро. Впрочем, даже без электрической основы я с удовольствием приветствую здоровый консерватизм. Фразу из пресс-релиза «дверные ручки под естественный хват» так и хочется продолжить: «а не вот эти вот новомодные выдвижные штуковины, которые непонятно как извлечь из пазов». У меня есть только одна претензия к внешности. Разнесенные блоки задней светотехники, когда высокие стоп-сигналы, к тому же соединенные яркой полосой, видны за две машины, а уехавшие в самый низ бампера поворотники перекрываются любым препятствием – это победа стиля над разумом. Не первая, впрочем.

ЧТО У КОШЕЧКИ ВНУТРИ Вся эта ламповая внешность скрывает современнейшую платформу L.E.M.O.N. E, на которой построены все «Оры». Но платформа – суть компоновка и технологии, к которым мы еще вернемся, а пока оценим интерьер. Он купил меня сразу палитрой – тот же сине-зеленый цвет, только снаружи это металлик, а здесь – приятная замша. Искусственная, ни один олень не пострадал.

Физические переключатели на центральной консоли сделаны в виде тумблеров: привет от «Мини», а может, от МиГа. В любом случае очень удобно и очень стильно. По мне, многовато функций загнали в меню – допустим, микроклимат я бы предпочел настраивать теми же тумблерами, а так я левым переключателем лишь вызываю соответствующий пункт на экране. Да и функцию езды в одну педаль тоже хорошо бы активировать тумблером, а не погружаться в меню до третьего уровня.

Но это скорее мелочи и придирки консерватора, ведь на смартфонах мы как-то обходимся почти без кнопок? Главное же – в «Оре» внутри так же прикольно и по-человечески удобно и приятно, как намекает нам наружный ретро-стиль. И места хватает, хотя панорамную крышу я бы променял на пяток лишних сантиметров над головой.

Сзади вдвоем нормально, втроем тесно. Да и багажный отсек не предполагает путешествие большой компанией: его 228 литров не про большие чемоданы. Тем более, что ожидая увидеть еще хоть небольшую емкость, я поднял капот и обнаружил там только силовой агрегат. Даже для зарядных кабелей места не нашлось. Тоже дань бензиновому стилю ретро?

ОНА УМЕЕТ! Так написал мне коллега, анонсируя поездку по серпантинам вокруг Сочи. И черт возьми, оказался прав на 100 процентов! И дело даже не в ровном и мощном ускорении, которое «Ора», как и положено электромобилю, выдает с любой разрешенной скорости. (Кстати, мощность в 170 сил – это ненадолго, пиковые значения слишком быстро высадят батарею. Разогнался – покатился, а не топишь все время на все деньги. Поэтому и максималка ограничена разумными 150 км/ч).

Машинка, если так уместно сказать про 1600-килограммовый снаряд, очень устойчива в поворотах. Весьма увесистая батарея под днищем помогает быть стабильной, при этом эффекта чрезмерной разгрузки передних ведущих колес при старте, особенно в гору, удалось если не избежать, то по крайней мере сделать его логичным. Шины проскальзывают, но ровно настолько, чтобы дать понять – тяги достаточно, обращайся с ней взвешенно. А дальше вступает в действие деликатная система стабилизации. В общем, хорошее настроение, которое «Ора» дарит одним своим внешним видом, серпантины и виадуки Большого Сочи только укрепляют.

Его не смогли испортить даже отвратительные поворотники. Точнее, их подрулевой переключатель, который зачем-то сделали без фиксации. Помнится, лет 15 назад на такой же опыт пошел «Опель», так весь автомобильный мир просто исплевался. Даже вечные приморские пробки стали не скучными, а интересными. Дело в том, что помимо привычных режимов вождения, от спортивного до экономичного, отличающихся чувствительностью «газа» и степенью рекуперации, здесь есть еще один, под названием «одна педаль». Электромобиль тем и хорош, что позволяет возвращать энергию в батарею, когда вы едете накатом. Аналог торможения двигателем внутреннего сгорания работает весьма эффективно, но как и ДВС, до определенной скорости. Режим «одна педаль» продлевает его действие вплоть до полной остановки. Непривычное поначалу ощущение перерастает просто в удовольствие при езде в заторе. Действительно хватает одной педали! Только не забудьте, что этот режим не навсегда и есть не у всех, а то соседский задний номер может стать вашим передним.

И все-таки, как бы хорошо и умело ни ехала «Ора», главным остается то впечатление, которое она производит внешне. Суровый таксист в Мацесте объехал нас по встречке, вылез из-за руля и обошел «Ору» пешком, пока мы ждали зеленый сигнал. «Электричка?» - «Да!» - «Красивая!» Больше мы его не видели. Не смог нас догнать. УЛЫБКА НА МИЛЛИОН. ИЛИ НА ЧЕТЫРЕ Получив фотографии с тест-драйва, я вдруг понял, что могу использовать одну из них для самого краткого и емкого описания новой машины. Ее там почти не видно, зато ваш покорный слуга, стоя у водительской дверцы, улыбается так широко и счастливо, как будто эти +25 в ноябре (!) будут всегда, и мне тоже 25, и «Ора» уже моя. Извините, а нет такой же, только бензиновой? Кстати. По результатам наших поездок в самом что ни на есть благоприятном для электромобилей стиле (вверх-вниз, разгон-торможение) мы получили расход 14,5 кВт-ч на 100 км. На быстрой зарядной станции 1 кВт-ч стоит 22 - 24 рубля. То есть получается 333 рубля. Бензиновый аналог в таких же условиях израсходует примерно 8 литров, или 440 рублей. Вот реальная разница в стоимости заправок – не в два, и даже не в полтора раза, а на 100 рублей на 100 км.

Конечно, есть зарядки бесплатные, есть и вовсе бытовые – но они сколь выгодные, столь и медленные. И пока этот недостаток не одолеть. «Ора» предлагается в двух исполнениях: кроме представленного выше «Премиума» есть еще GT. Все отличия – внешние штрихи, шильдики и тиснение GT и функция быстрого старта. Чуть больше агрессии, кошка стала сиамской.