Игорь Моржаретто: JAECOO J7 - каждый охотник желает… гнать!

…Он выглядит очень даже брутально, почти как настоящий внедорожник; так, может, внешность не обманывает? Я испытывал JAECOO J7 на дорогах и в горах Северного Кавказа – и убедился, что у этого кроссовера есть хороший потенциал. Который еще надо воплотить в жизнь. УРОКИ МАРКЕТИНГА И ФИЛОЛОГИИ С каждым месяцем число китайских брендов на нашем рынке увеличивается; порой разобраться в них не может даже профессионал, а что уж говорить об обычных автолюбителях! Тем более, что многие марки вдруг начали выводить на рынок многочисленные суббренды. Зачем? Маркетологи объясняют, что это помогает расширить клиентскую аудиторию, ведь каждой категории потенциальных покупателей можно предложить автомобиль, который как бы создан специально для них. Вроде было понятно, но разобраться в хитросплетении китайских брендов непросто. Известно, что JAECOO — новая марка концерна Chery, но, в свою очередь, она идет в связке с брендом OMODA. Тот предназначен для молодой, продвинутой аудитории, а у JAECOO – своя отдельная рыночная ниша, где обитают любители активного отдыха… Правда, не очень понятно, почему они должны остановить свой выбор на JAECOO, а не на родственном Jetour? Он тоже, вроде бы, нацелен на активных путешественников...

Ладно, не буду умничать и строить предположения. Просто посмотрим, что нам будут предлагать под брендом JAECOO. А это будут только кроссоверы, причем с упором на хорошие внедорожные возможности. Именно это и отличает JAECOO от соплатформенных машин, таких как Chery Tiggo 7 PRO Max или EXEED LX. Кстати, Россия стала первым зарубежным рынком для новой марки. Тут обязательно надо сказать, что представители компании пытаются объяснить происхождение названия «Джейку» довольно оригинальным образом. Мол, это объединение немецкого слова «Jäger» (охотник) и английского «Cool» (крутой). Типа «крутой, удачливый охотник». Честно говоря, мне кажется это объяснение несколько искусственным, но пусть им судьей будет… покупатель. И он сам пусть оценит «крутизну» нового кроссовера J7 – первой, но далеко не последней модели на нашем рынке.

ПЕРВЫЙ СРЕДИ РАВНЫХ? Между прочим, J7 – это компактный автомобиль, хотя смотрится он гораздо больше и солиднее, чем многие его одноклассники (и соплатформенники в том числе). Он очень брутальный! Чего стоит массивная передняя часть с внушительной облицовкой радиатора вертикальными ламелями, «четырехэтажная» передняя светотехника (естественно, все фары – светодиодные)... Невольно вспоминаешь при этом некоторые модели Land Rover – безусловно, дизайнеры ориентировались именно на них, как на «вечные» образцы. И ничего плохого в том нет! И выдвижные ручки (помнится, эту моду задал именно Range Rover Velar) - тому подтверждение. Это, конечно, красиво, но есть опасения, что они могут подвести владельца зимой… Но китайские инженеры уверяют, что уже испытали их в холодных условиях – и никаких проблем.

Интерьер салона - очень богатый. И необычный – благодаря двум дисплеям. Один – маленький – заменяет приборную панель, другой – огромный центральный, установленный вертикально, с диагональю 14,3 дюйма. Выглядит очень стильно! Кстати, про маленький дисплей, который заменяет комбинацию приборов. В принципе, мне его хватало (тем более, что самая важная информация дублируется с помощью проекционного дисплея), но некоторые коллеги жаловались, что, мол, цифры очень мелкие. На что представители марки обещали в ближайшее время внести изменения в программное обеспечение – цифры будут покрупнее. И еще одно замечание: кнопки управления рядом функций на руле удобные, но нанесенные на них обозначения в светлое время суток вообще не читаются, приходится действовать интуитивно. И только в темноте на них высвечиваются символы…

К эргономике как передних, так и задних сидений практически нет никаких претензий. На втором ряду места много, но из-за этого, видимо, места для багажника осталось маловато: всего 412 л. Для дальних путешествий места для багажа недостаточно, хотя, если сложить задние сиденья, его объем увеличивается больше чем втрое. Под фальшполом спрятано полноразмерное запасное колесо (вот еще куда ушли литры багажника!), но это, безусловно, правильное решение.

Под капотом – турбомотор объемом 1,6 л (186 л.с.) и 7-ступенчатый «робот». И вот что здорово: полный привод у J7 есть изначально, а не добавлен «по просьбам трудящихся». Хотя в линейке есть и переднеприводная версия.

ОХОТНИК В ГОРАХ С помощью шайбы на центральной консоли можно сразу выставить один из семи режимов движения. Из них три дорожных («эко», «комфорт» и «спорт») и четыре внедорожных («снег», «грязь», «песок» и «4х4»). Для начала посмотрю, как ведет себя машина в городских условиях и на трассе. Согласно данным производителя, полноприводный J7 разгоняется до 100 км/ч за 8,9 секунды. Тут спорить не буду: по ощущениям, так оно и есть. И вообще совместная работа мотора и коробки нареканий не вызывают. Скорости переключаются очень быстро и плавно, но, честно говоря, особой разницы в работе коробки в режимах «спорт» и «комфорт» я не почувствовал. По хорошему асфальту можно ехать в любом режиме, причем обгоны на трассе даются легко. В городе и на трассе подвеска работала плавно, на «пятерку», обеспечивая хороший комфорт всем членам экипажа. Что же касается рулевого управления, то тут есть некоторые претензии. Руль ощущается как слишком легкий; он отлично держит машину и на прямых, и в плавных поворотах, но вот информативности, честно говоря, не хватает. Особенно это раздражает в условиях горного серпантина. Не криминал, конечно, но я бы сделал его потяжелее. Опять же представители компании обещали учесть все замечания (а для чего тогда и проводятся такие тест-драйвы!) и внесут необходимые изменения. Благо, это делается на программном уровне – никаких вмешательств по технике не потребуется. И еще хочется похвалить тормоза; кстати, в полноприводном варианте их усилие еще и можно регулировать.

Во время презентации нам представили JAECOO J7 как автомобиль для любителей путешествий, в том числе и там, где с дорогами совсем плохо. Словом, кроссовер должен обладать определенным внедорожным потенциалом. И его мы собирались проверить на гравийных горных серпантинах, которые составляли приличную часть нашего маршрута, который организаторы проложили по территориям трех северокавказских республик: Чечни, Ингушетии и Северной Осетии. Причем дорога временами была довольно сложной, едешь по узенькой грунтовке, слева – скала, справа – крутой откос… Дорога вьется все вверх и вверх, и вокруг такая потрясающая красота, что дух захватывает… А кроссовер упрямо все ползет в гору, подгребая мелкие (и не очень) камушки. Клиренс у него не самый великий – 186 мм, но вполне себе нормальные параметры геометрической проходимости позволяют смело свернуть с асфальтовой дороги.

Но, как выяснилось, рано я радовался. Остановился на очередном склоне – коллега хотел сделать красивое фото – и вдруг автомобиль отказался трогаться в относительно некрутую горку. Только что и более серьезные склоны штурмовал… А тут – просто наотрез отказался! Не помогли попытки переключить режимы движения с «песок» на «4х4» и обратно… Очень странно! При том, что до перегрева коробки было явно далеко… Видимо, случился некий «глюк» системы управления трансмиссией, и она ушла в какой-то свой защитный режим. Который не позволил тронуться в горку «в натяг». А что именно не сработало (или, наоборот, сработало) в системе - трудно сказать. Но сотрудники компании этой проблемой очень озаботились и пообещали, что к моменту начала продаж ее решат. Тем более, что дело явно не в механике, а в корректировке ПО.

Кстати, я решил эту проблему достаточно просто - чуть скатился задним ходом со склона на относительно ровное место. Тронулся снова – уже без проблем – и легко заехал на ту самую горку… Больше никаких происшествий на горном участке не было. Более того, маневрировать в стесненных условиях за рулем этого J7 – очень приятно, в чем сильно помогает система кругового обзора с отличным качеством изображения. А еще можно включить режим «540 градусов», и на экране появится картинка участка дороги под днищем.

И пара слов о шумоизоляции. В целом она на высоте, но на хорошей скорости все-таки появляются посторонние шумы. Возможно, виноваты в этом фрикционные шины неизвестного мне китайского производителя. Машины в них переобули накануне тест-драйва, и представители компании честно признались, что других нужного размера (и нешипованных) просто не нашли…