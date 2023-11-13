Игорь Моржаретто: Сhery Tiggo 7 PRO Plug-in Hybrid и Chery Tiggo 8 PRO Plug-in Hybrid - все под ключ

Гибриды наступают! Компания Chery совсем недавно представила такой под именем Tiggo 8 PRO e+. Но прошло всего несколько месяцев, и в салонах дилеров появились еще два гибрида: Tiggo 7 PRO Plug-in Hybrid и 8 PRO Plug-in Hybrid. Я попытался разобраться в хитросплетениях модельного ряда и оценить два новых автомобиля во время тест-драйва в Иркутской области. КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ? Разобраться со сложносочиненными названиями китайских автомобилей не просто. Например, в модельном ряду «восьмерок» Chery есть «просто» Tiggo 8, более продвинутый Tiggo 8 PRO, полноприводный 8 PRO Max и его обновленный вариант 8 PRO Max Fl, гибридный 8 PRO e+… А теперь вот появился еще один гибрид - 8 PRO Plug-in Hybrid. Но по поводу последнего можно сказать одно - он точно такой же, как и модель е+, только есть небольшие изменения радиаторной решетки. Но в дальнейшем все гибридные модели будут именоваться Plug-in Hybrid. Если, конечно, они будут относиться к этому типу.

В двух словах: подзаряжаемые гибриды (Plug-in Hybrid Electric Vehicles, или сокращенно PHEV) обладают возможностью, в отличие от обычных гибридов, заряжаться от электросети. И за счет этого у них получается отличный запас хода! Рекордный, можно сказать. При этом не надо уже жестко привязываться к сети электрозарядок; они куда меньше зависят от погодных условий. И, конечно, у них лучше динамические показатели (по сравнению и с обычными автомобилями с ДВС, и с электромобилями), есть значительный выигрыш по экологическим и экономическим показателям. Естественно, Plug-in гибриды выпускают практически все ведущие автопроизводители. И Chery в том числе. Внешне два новичка от обычных кроссоверов отличаются лишь деталями. На переднем левом крыле появился дополнительный лючок зарядного разъема, а на багажной двери - соответствующий шильдик Hybrid. У «семерки» еще обновлен передний бампер (теперь с косыми «росчерками» по краям). И еще - особый дизайн колесных дисков (вернее, на литых дисках появились оригинальные колпаки).

Интерьер Chery Tiggo 8 PRO Plug-in Hybrid практически такой же, как и у обычного 8 PRO Max, только появились две новые кнопки возле селектора АКП: это клавиши активации гибридного (HEV) или электрического (EV) режимов движения. А вот на Tiggo 7 PRO Plug-in Hybrid изменили весь блок клавиш, и добавили новые. Но, в любом случае, что интересно: взаимозаменяемых элементов интерьера у «семерки» и «восьмерки» нет. Да, в любом случае, это царство цифровых технологий, в центре которых - сдвоенная панель экранов (2 x 12,3 дюйма). Но если на «семерке» экраны вытянулись в прямую линию, то у Tiggo 8 PRO Plug-in Hybrid - они изогнуты по последней моде. Но в обоих случаях - работают хорошо и быстро, управление понятное. Однако поработать с русификацией системы еще придется, потому что смешных фраз она выдает предостаточно. В остальном претензий нет, ведь все есть, что положено современному продвинутому кроссоверу - и панорамная крыша, и двухзонный климат-контроль, и беспроводная зарядка, и Android Auto с Apple CarPlay… А также полный комплекс систем безопасности и комфорта. Кстати, оба автомобиля лишены запаски - есть только дорожный ремкомплект. И имеют исключительно передний привод.

А ВМЕСТО СЕРДЦА… …целых три пламенных мотора - два электрических и один бензиновый. Причем на обоих кроссоверах Chery - одинаковая гибридная силовая установка. В основе - известный по всем моделям концерна 1,5-литровый бензиновый турбомотор семейства Acteco (мощность - 147 л.с.). В паре с ним работает двухмоторная трансмиссия DHT (Dedicated Hybrid Transmission). (Далее несколько фраз из пресс-релиза; простите, но инженерного образования не имею - И.М.) Первый электромотор (мощность - 34 л.с.), расположен в картере коробки, у маховика ДВС, и исполняет роль стартер-генератора; при необходимости он подключается и на передачу момента. Второй электромотор мощнее (54 л.с.), и он через пакет сцеплений соединен с трехступенчатым планетарным «автоматом». В трансмиссии предусмотрено девять режимов работы: «пробки в час пик», «городское движение», «интенсивный разгон», «скоростное шоссе», «максимальное ускорение и обгон», «медленное движение», «ожидание светофора», «торможение на низкой скорости» и «экстренное торможение». Это не надо знать и тем более запоминать; за вас все сделает умная коробка DHT. И, в зависимости от дорожных условий, включит один или оба электромотора, подключит ДВС по последовательной или параллельной схеме, а также в режиме зарядки батареи. Сама тяговая батарея (типа Li-NMC) здесь относительно небольшая - всего 19,27 кВтч, и заявленный запас хода на электротяге составляет только 80 - 82 км. Негусто, но, говорят, для ежедневных перемещений по городу - вполне достаточно. Кстати, батарею удалось разместить под днищем, в базе, без значительных переделок структуры кузова. При этом стандартный клиренс (180 мм) не пострадал, а батарея надежно защищена металлическим кожухом.

Полная мощность обоих гибридов - 235 л.с. (так написано в ПТС), но возможно кратковременное повышение мощности до 325 л.с., и в таком случае разогнаться с места до 100 км/ч можно за 7,5 секунды. Еще бы: суммарный крутящий момент здесь достигает 510 Нм! Это чувствуется: даже на сухом асфальте колеса, если резко «газануть», так и норовят сорваться в пробуксовку. По паспортным данным кроссоверы способны проехать до 1 тыс. км на полностью заправленном 60-литровом баке (можно заливать бензин АИ-92) и заряженной на 100% аккумуляторной батарее. В комплекте - два шнура с разъемами для зарядки: универсальный стандарта Type 2 и для подключения к бытовой электросети. В первом случае зарядиться можно за 2 часа (на обычной ЭЗС), а в домашних условиях - за 7 часов. Но, «к черту теорию!», как говорил один герой, пора и за руль. ПО ДИКИМ СТЕПЯМ ЗАБАЙКАЛЬЯ Вообще, на Plug-in гибридах можно ездить как на обычном автомобиле: сел в машину, включил «D» - и вперед. Но зачем тогда тратиться на заведомо более дорогой гибрид? А он все свои преимущества раскроет только тогда, когда водитель активно участвует в настройке машины и ее управлении. О чем я говорю? На тех же гибридах от Chery, например, в каких-то случаях можно принудительно включить движение лишь на электромоторах, например, в городе. И это выгодно! Или выбирать степень рекуперации, чтобы тормозить, как на электромобиле, подзаряжая при этом батарею. Словом, в городских условиях вы можете для себя выбрать между электромобилем и гибридом; в любом случае машина ведет себя предсказуемо, ускоряется и едет как надо.

На трассе хорош именно гибридный режим. Ускоряться, обгонять в таком случае - одно удовольствие; главное, держать себя в руках, потому что расход батареи в спортивном режиме… тоже ускоряется. Благодаря более низкому центру тяжести (прибавились 135 кг батареи) и грамотно настроенному шасси кроссовер (и тот, и другой) не кренится и хорошо вписывается в повороты. Некоторые мои коллеги жаловались, что, по их мнению, подвеска чуть жестковата, а по мне - так в самый раз. Просто не стоит по плохой дороге гнать «на всю катушку»; вряд ли какой нормальный водитель будет это делать на собственной (очень недешевой!) машине.

У нас за три дня тест-драйва была возможность испытать автомобили на самых разных трассах Иркутской области - от хороших городских и региональных, что вели к Байкалу, до реального бездорожья в Тажеранских степях. На что способны гибриды в таких условиях, на легком бездорожье, где полно всяких препятствий, но грунт - сухой? В общем, они вели себя вполне достойно - но исключительно как переднеприводные кроссоверы. Неплохой клиренс и геометрия кузова позволяли вполне уверенно ехать там, где не пройдет обычная легковушка. Но на перегибах я все время боялся зацепить батарею, расположенную под днищем (напрасно, обошлось!), а во многих случаях не помешал бы и полный привод. Так что выехать на этом Tiggo на природу можно, но только осторожно. Все-таки его стихия - это город и загородное шоссе, где полностью можно раскрыть все его (немаленькие) достоинства. ПЛЮС НА МИНУС Автомобили серии Plug-in Hybrid предлагаются только в очень богатой комплектации Ultimate. В базе есть и полный зимний пакет, и кожаный салон, и электроприводы регулировок передних сидений с обогревом и вентиляцией, и система панорамного обзора, и очень много систем безопасности и просто приятных опций. Но обойдется это удовольствие недешево, ведь придется платить не за один, а за три мотора! Правда, конкурентов у компании Chery в этом сегменте рынка пока нет (но точно будут!).

Итак, цена 7-местного гибридного кроссовера Tiggo 8 PRO - 5 199 900 руб. Правда, если учесть все маркетинговые программы (кредитные, trade-in, компенсация при покупке зарядной станции и зимних шин) и скидки, можно сэкономить 1 млн руб. Понятно, что одновременно все эти «плюшки» получить практически невозможно, но все-так около 600 тыс. дилер вам «скостит». Неплохо, но вообще-то обычный Tiggo 8 можно найти за 3 млн, или даже чуть дешевле…

Tiggo 7 PRO Plug-in Hybrid оценили в 3 999 900 руб. Для покупателей тоже предусмотрены маркетинговые программы и скидки (максимальная выгода - 365 тыс. руб.). То есть вполне можно подобрать себе модный автомобиль за 3,5 млн рублей. Опять же смотрю на официальный сайт компании - обычный Tiggo 7 PRO будет на полмиллиона дешевле…