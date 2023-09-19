Игорь Моржаретто: «Газель NEXT Комби» – перевезем все и всех

«Газель» с инoстранной приставкой NEXT – абсолютный лидер продаж в сегменте LCV; по итогам 1-го полугодия эта модель занимает почти 40% нашего рынка. И вот несколько месяцев назад модель значительно обновилась – о чем многие не знают. Поэтому я решил взять популярный фургон на тест-драйв. …А еще потому, что у меня появилась возможность одним из первых протестировать новую трассу М-12 «Восток» – вернее, ее первый участок, от Москвы до Арзамаса. Соответственно, стояла такая задача: доставить на площадку, где будет проходить торжественное открытие дороги, некие конструкции, а также несколько коллег-журналистов. Комплектация (A32R32-950) мне досталась самая что ни на есть походящая: самая большая машина по длине и высоте крыши, в исполнении «Комби» (7 мест + 9,5 куб. м за перегородкой). Полная масса – чуть менее 3,5 т, и для вождения требуется только водительское удостоверение с открытой категорией «В». Обычный 7-местный «Газель NEXT Комби» заводской комплектации… Но – не совсем обычной. Об этом – чуть ниже.

ВСТРЕЧАЮТ ПО ОДЕЖКЕ Модель давно известна на нашем рынке (она выпускается с 2016 года), поэтому обсуждать ее внешность – смысла особенного нет. Выглядит машина современно, собрано качественно, ненормативных зазоров и потеков краски найти не удалось. Кузов установлен на мощной раме – пусть конструкция не самая передовая, но зато простая, надежная и привычная к перегрузу. 80% кузовных панелей оцинкованы, передние крылья из пластика – значит, антикоррозийная защита на уровне. Кстати, детали для «некста» штампуют те же роботы, что делали их еще совсем недавно для Mercedes-Benz Sprinter…

Я редко сажусь за руль больших коммерческих автомобилей (хотя опыт есть), поэтому с пристальным интересом «обживался» в кабине. Передний ряд рассчитан на трех человек, и это правда – трое помещаются без проблем. И даже в дальней дороге (а мы проехали порядка 800 км). Место водителя – комфортное, со множеством регулировок. Джойстик переключения коробки передач располагается на приливе передней панели, не мешает среднему пассажиру. Из приятных «излишеств» – подстаканники, розетка на 12 В, несколько USB-входов, кондиционер, простая, но вполне качественная аудиосистема. Еще один сюрприз – удобная и качественная ручка для входа/выхода из салона… И огромное количество самых разных ящичков, полочек, кармашков – под любые нужды водителя и пассажиров.

Чтобы попасть на второй ряд, сдвигаю огромную боковую дверь… легким движением руки! Непривычно, но факт: и открывается, и закрывается она легко (помню опыт управления моделью «Бизнес» – там это было большой проблемой). Сзади – четырехместное сиденье, а, если откинуть подушки, то под ними обнаружатся вместительные ящики. Если сложить спинки, то пассажирский отсек превращается во вполне комфортное спальное место. А чего стоит огромная, практически грузовая полка над сиденьями первого ряда – со светодиодным плафоном подсветки, куда мы легко сложили все рюкзаки и сумки – при том, что экипаж составил 6 человек.

Часть обратной дороги я ехал на заднем сиденье в качестве пассажира, и тут у меня появился ряд замечаний. Скажу сразу: вчетвером сзади тесновато. Я понимаю, что 6 − 7 человек такая машина редко возит, но тем не менее… А вот втроем там – вполне комфортно. ГРУЗИТЬ ВСЕГДА! Распахиваю огромные задние ворота – и понимаю, что тут можно увести слона. 9,5 куб. м, грузовой салон длиной более 3 м – это серьезно! Двери, кстати, распахиваются на 90 – 180 – 270 градусов, в среднем положении фиксируются дверными упорами, а при максимальном раскрытии – магнитами. Вроде бы, мелочь, но приятно и удобно. Вообще разных практичных мелочей здесь предостаточно; чего стоит ручка, помогающая забираться в кузов или многочисленные такелажные петли для крепления груза. Стены и пол защищены пластиковыми панелями.

По документам рамный фургон при снаряженной массе в 2530 кг и полной массе почти в 3,5 т способен перевезти… менее тонны. Но такие характеристики – требования жизни: в столице автомобиль может заезжать в пределы Третьего транспортного кольца, а водителю достаточно иметь права категории В. Но усиленный задний мост, мощные поперечины рамы и двухскатные колеса на задней оси намекают, что NEXT явно способен на большее. ПОД КАПОТОМ

И вот главная новация. Открываю капот, и вижу совершенно новый турбодизель G32A объемом 2,5 л (150 л.с.). Горьковский автозавод недавно сообщил, что новый 2,5-литровый агрегат приходит на смену привычному Cummins 2.8. Видимо, чтобы обойти санкционные ограничения. Новый мотор с недавнего времени собирают здесь же, в Нижнем Новгороде. Не секрет, что в качестве образца выбран новейший 2,5-литровый турбодизель Foton, производство которого в Китае стартовало всего 2 года назад. У этого агрегата будет несколько версий – с крутящим моментом 330 и 415 Нм. При этом новичок на 20% легче и на 5% экономичнее предшественника, а динамика «Газели NEXT», по данным производителя, улучшилась на 15%. При этом 305 Нм крутящего момента достигаются уже при 1000 об/мин, так что трогаться можно даже со второй передачи.

Пока этот мотор отвечает лишь экологическим нормам «Евро-2» и «Евро-3», а потому у него нет потенциально проблемных мест всех современных дизелей – системы рециркуляции, сажевого фильтра и электронного привода турбокомпрессора. А это существенно упрощает обслуживание. Впрочем, все временно: недавно на выставке «Комтранс» показали версию «Евро-5», а на подходе и «Евро-6».

В ДВИЖЕНИИ Впрочем, самое время проверить самому – как фургон поведет себя в движении.

Запускаю двигатель и включаю первую передачу, трогаюсь с места. В принципе, можно тронуться и со второй передачи даже на груженой машине. Ого, как он резво реагирует на нажатие на педаль газа – с непривычки машина буквально прыгает вперед. Если не лениться переключать передачи, то в городском потоке можно легко обгонять соседей. На трассе фургон вообще в своей стихии, легко разгоняется и хорошо держит выбранную скорость. Главное, не забывать, что это – пусть формально! – грузовик, и в левую полосу (если полос более двух) – путь заказан. Расход топлива, если верить компьютеру, в городе составил около 13 л/100 км, и это, между прочим, на необкатанном двигателе, в рваном ритме… На трассе предсказуемо держался на уровне 8 – 9 л на сотню.

Кстати, новый мотор оказался довольно тихим: он мягко запускается, и ровно так себе урчит – почти как бензиновый. Из недостатков назову только один. Пока обновленные «нексты» оснащаются исключительно 5-ступенчатой коробкой передач, и она мне откровенно не понравилась. Хотя, говорят, что ее достаточно легко можно отрегулировать в любом сервисе, но на новой машине так быть не должно. «Вверх» все передачи переключаются легко, а вот вниз – надо постараться, чтобы попасть в нужную. Порой без перегазовки этого и не сделать… Обидно! А вот независимая передняя подвеска и рулевое управление порадовали. Но главное, что приятно поразило – маневренность. Даже парковаться на 6-метровом фургоне несложно: боковых зеркал достаточно. Хотя видеокамера в заднем бампере явно бы не помешала. Я бы однозначно заказал эту опцию у дилера.

На бездорожье съезжать я не планировал, ведь небольшой дорожный просвет городского фургона (170 мм) в сочетании с длинной базой к этому не располагают. Однако недалеко от нового моста через Оку расположился штаб строительства, куда пришлось заехать. А дорога туда… Как в известной шутке про сапожника без сапог: люди, которые построили один из лучших в стране мостов и сотни километров отличных трасс, дорожку к своему дому делать почему-то не стали. В сухую погоду по ней проехать еще можно (даже на «Газели»), но как сюда добираются в дождь – ума не приложу. Но «посуху» мой «автобус» проехал достойно, только раскачивался на здоровенных кочках. В-общем, по любым дорогам «ГАЗель NEXT» едет уверенно, и ничуть не хуже большинства именитых зарубежных конкурентов.

Только вот конкурировать сейчас особенно не с кем. Ушли с нашего рынка Mercedes-Benz Sprinter Classic и Fоrd Transit, Iveco Daily и Peugeot Boxer. При таких условиях «Газель NEXT» просто обречен быть лидером рынка, и пока курс доллара остается на заоблачной высоте, о появлении заграничных конкурентах можно не переживать. Хотя схожая по характеристикам новинка нашего рынка – Sollers Atlant уже набирает обороты.