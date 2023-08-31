Игорь Моржаретто: BAIC U5 - их ответ «Москвичу»

На конвейере «Автотора» очередной новичок - BAIC U5 Plus. Между прочим, это самый доступный седан иностранной марки на нашем рынке. Я протестировал его на новой родине - на дорогах Калининградской области. КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ? Для начала разберемся с маркой. Она пока мало известна россиянам. Хотя у себя на родине, в КНР, BAIC - пятый в рейтинге автопроизводителей концерн, и аббревиатура расшифровывается как «Пекинская автомобильная компания» (Beijing Automotive Industry Holding Co). Причем BAIC - не только из числа крупнейших компаний китайского автопрома (в прошлом году с конвейеров заводов сошло свыше 1,5 млн автомашин), но и одна из старейших.

Еще в 1953 году в Пекине была запущена «Первая фабрика автомобильных комплектующих», которую в 1958 году переименовали в «Пекинский автозавод» (BAW). Именно эта дата считается днем рождения компании, так что в этом году ей исполнилось 65 лет. Вполне серьезный стаж для автокомпании! Первая машина вышел из заводских цехов в 1960-м; она называлась Dongfanghong BJ760 (даже не пытайтесь произнести); по сути это была… слегка перелицованная «Волга» ГАЗ-21. В 1970 году марка BAW вошла в состав нового холдинга BAIC.

Уже в XXI веке заработали СП с «Хендэ» и «Мерседесом», а в 2009 году BAIC успешно купил интеллектуальные права на три платформы обанкротившейся марки SAAB вместе с технологиями производства двигателей и трансмиссий. Они и стали основой при разработке седанов под маркой Senova. В 2020-м вся линейка автомобилей BAIC прошла ребрендинг, и седан Senova D50 стал называться Beijing U5, а после рестайлинга 2021 года - Beijing U5 Plus. Ну а этой весной первые товарные U5 Plus собрали на заводе «Автотор» в Калининграде и отправили в дилерские салоны.

Кстати, остался без ответа один вопрос: «Как вас все-таки называть?». Ведь в свидетельстве о регистрации автомобиль обозначен как BAIC U5 Plus, но на капоте, на крышке багажника, ступице руля и фарах красуется логотип Beijing. Читается как «Бэйдзин», и это ни что иное, как европейская транскрипция Пекина. Так что перед нами действительно их ответ «Москвичу». А что? Столичная марка… КРЕПКИЙ СЕРЕДНЯК Калининградский «Пекин» U5 - стандартный седан класса С или даже С+. Он довольно крупный (длина - 4660 мм, колесная база - 2670 мм), и чисто теоретически может конкурировать с такими моделями, как «Элантра», «Церато» и «Октавия». При этом выглядит китаец вполне элегантно и гармонично. Вроде, ничего выдающегося нет, но вполне себе автомобиль, приятный во всех отношениях.

Внутри U5 смотрится дорого-богато. Пластик очень приличного качества, такая же искусственная кожа и даже замша; передние сиденья с интегрированным подголовником и развитыми валиками боковой поддержки очень удобные. Правда, все регулировки водительского сиденья механические (даже в топовой комплектации), но удобное положение подобрал достаточно легко. А вот и неприятный момент: на автомобилях первой партии отсутствует обогрев сидений. Представители марки убеждают, что работа с китайским партнером по адаптации машины к российским условиям ведется. Уже установлен аккумулятор повышенной емкости, усилена подвеска… Сейчас как раз идут переговоры по комплектации «зимнего пакета», куда войдут обогрев сидений, руля и лобового стекла. А пока систему обогрева передних сидений могут установить в дилерском центре.

Перед водителем - шикарный дисплей приборной панели, и встык к нему - еще один, предназначенный для самого разного рода информации. На него можно вывести любую информацию со смартфона… и все. Если телефон не подключен, с дисплея можно управлять некоторыми функциями, например, настроиться на волну любимой радиостанции или отрегулировать работу кондиционера. Впрочем, все эти задачи можно решить и с помощью физических кнопок и колесиков на руле и передней панели. Чтобы не нарушать девственной черноты экрана… А климат-контроль в любой комплектации недоступен, впрочем, управляя кондиционером руками и по ощущениям, получим вполне комфортную атмосферу в салоне.

На втором ряду сидеть в U5 достаточно удобно и просторно, хотя для комфорта задних пассажиров есть только подлокотник и один сиротливый USB-вход для смартфона (у водителя и переднего пассажира их два).

Багажник огромными размерами не радует: по данным производителя, его объем - 430 л. Он достаточно глубокий и удобный, хотя есть и серьезные замечания. Во-первых, по странной китайской традиции спинка заднего сидения неразрезная и складывается только целиком, что не очень удобно при перевозке длинномеров. Во-вторых, отсутствует ручка внутри на крышке багажника - закрывать его неудобно (на «Автоторе» обещают быстро решить эту проблему). И в-третьих, открыть багажник можно только кнопкой из салона или с брелока - на самой крышке никаких кнопочек нет… Или я придираюсь?

Что же касается современных систем безопасности, то здесь U5 выглядит очень богато. Полный набор аббревиатур! Все комплектации оснащены не только антиблокировкой (ABS), электронным распределением тормозных усилий (EBD), усилителем экстренного торможения (EBA), но и системами: сигнализации аварийного торможения (ESS), антипробуксовочной (TCS), курсовой устойчивости (ESP), помощи при подъеме по склону (HHC).... Кроме того, в топовой комплектации Honor есть контроль слепых зон (BSD) и полосы (LDW).

При первом знакомстве с автомобилем в почти верхней комплектации Luxury+ ощущение было двойственным. С одной стороны - коробка-автомат, бесключевая система запуска, отличный набор систем безопасности, хорошие, качественные материалы отделки салона… С другой - отсутствие некоторых привычных функций, таких как датчики дождя и света, круиз-контроль, которые мы привыкли считать обязательными для автомобилей такого уровня и класса. И один-единственный, причем не самый мощный мотор под капотом.

Да, я уже привык, что китайские седаны такого класса традиционно оснащаются наддувными моторами 1,5 - 1,6 л, мощностью в 150 л.с. и выше. А тут под капотом атмосферный двигатель объемом 1,5 л и мощностью 105 л.с. Неожиданно… На китайском рынке доступна и модификация с турбированным 150-сильным мотором, но на экспорт такой вариант не поставляется. Атмосферник ведет свою родословную от моторов «Мицубиси», считается у себя на родине очень надежным и неприхотливым, и потребляет 92-ой бензин. При этом производитель обещает неплохую экономичность: 7,4 л/ 100 км в смешанном цикле - с механической коробкой, 7,7 – с вариатором. Да-да, «Пекин» предлагают с двумя типами коробок! Ну, хоть так.

Видимо, маркетологи решили, что что выбирать U5 будут в первую очередь корпоративные клиенты (госслужба, такси, каршеринг и т.д.) и не очень богатые покупатели, для которых надежность пары мотор-коробка и экономичность, а также безопасность важнее, чем некоторые богатые опции. Посмотрим…

ПРУССКИЕ ГОРКИ Дороги бывшей Восточной Пруссии, а ныне - Калининградской области России - очень разные. Есть скоростное Приморское кольцо, которые позволяет долететь от областного центра до побережья Балтийского моря буквально за 20 - 30 минут. Есть старые, узкие булыжные мостовые, оставшиеся еще от немцев. А многие местные трассы качеством не балуют - обычные российские разбитые дороги, несмотря на то, что это настоящая Европа (между прочим, Калининград расположен западнее Варшавы, Бухареста и Софии). Словом, отличный регион для испытания городского седана. Честно говоря, у меня были первоначально серьезные опасения - хватит ли динамических возможностей не самого мощного атмосферного мотора, ведь разгон до сотни около 12 секунд, мягко говоря, не поражает. Но, что приятно, никакой ущербности я не почувствовал, наоборот - и в городском потоке, и на трассе ускорялся без проблем и держал разрешенную скорость (на Приморском кольце - 110 км/ч и чуть больше). Единственное замечание - на высокой скорости все время приходилось чуть подруливать, но это, видимо, проблема не автомобиля, а сильного бокового ветра. Иных замечаний нет, и реально порадовал расход топлива, который по итогам 7 дней эксплуатации машины с вариатором составил 7,4 л/100 км. Причем частично - с полной загрузкой (водитель + 4 пассажира).

Очень неплохо работает и подвеска: лежачих полицейских (а их там очень много) проходишь, практически не замечая. И на булыжной мостовой - никакого дискомфорта. Можно отметить неплохую шумоизоляцию (особенно на фоне другой новинки из Калининграда, седана «Каи») - тут претензий нет, даже на «булыге» можно спокойно разговаривать с пассажирами. Особенное же удовольствие получил, когда ночью пришлось ехать из Калининграда в Светлогорск по старой, узкой, извилистой дороге (при этом асфальт и дорожная разметка - нормального качества). На хорошей скорости китайский седан прекрасно вписывался во все бесчисленные повороты, хорошо держал дугу и вполне резво разгонялся. Правда, выезжая из Калининграда, я чуть не забыл включить ближний свет - привык уже, что все современные машины делают это автоматически… Что же до иных дорог, кроме городских и скоростных, то стоит помнить, что дорожный просвет - всего 155 мм (впрочем, как и у большинства таких седанов). Благодаря неплохой, в меру жесткой подвеске, можно рискнуть и отправиться по грунтовке, но, если только она будет сухой (пробовал сам). В противном случае рисковать на переднеприводном седане не рекомендую. Хорошо U5 преодолел и «полосу препятствий» - последние 200 метров на пути к местному строительному рынку (такое ощущение, что после штурма Кенигсберга тут ничего не изменилось). Но, честно говоря, это не его стихия, лучше все-таки выбирать нормальные улицы и дороги…

Объявленные по весне цены на «Пекин» показались привлекательными: от 1,7 млн рублей. Увы, радость была недолгой: не прошло и двух месяцев с момента презентации, как пришлось писать новые ценники - по причине падения курса рубля. Теперь дилеры просят уже 1 839 000 рублей за комплектацию Luxury с механикой и 1 979 000 - за такую же, но с вариатором. Также объявлена пока еще цена на топовую комплектацию Honor - 2 049 000 рублей. В ней появляются некоторые новые устройства, например, система кругового обзора и даже люк (вот без чего я прекрасно обходился…). Но, в любом случае, это на сегодняшний день - одно из лучших предложений в России, так что, думаю, седан обречен на неплохой спрос, особенно среди корпоративных клиентов. «Пекинец» BAIC U5 при ближайшем рассмотрении оказался этаким крепким середнячком, автомобилем отнюдь не выдающимся, зато практически лишенным недостатков. Причем по доступной цене. Ему бы только добавить несколько необходимых в России опций…