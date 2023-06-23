Игорь Моржаретто: TANK 500 – и танки наши быстры!

В молодом китайском бренде Tank пополнение: появилась вторая модель – 500. Она больше, солиднее и мощнее «трехсотки». Где можно познакомиться с возможностями нового внедорожника? Естественно, на «танковом» полигоне! Выделить в самостоятельную марку среднеразмерный рамный внедорожник «Танк-300» из общего ряда машин «Грейт Волл» решили всего два года назад. Естественно, на волне успеха модели на своем рынке. Потом на автосалоне в Чэнду представили вторую, более крупную модель «Танк-500», а в нынешнем году в Шанхае – автомобиль с индексом 400. В компании обещают быстро заполнить всю линейку – до числа 700. Посмотрим… А пока в Россию приехал «пятисотый» и сразу успел засветиться на Параде Победы – на таких внедорожниках привезли важных гостей.

ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ ОПАСЕН Размер имеет значение! И тут у «пятисотого» все в порядке. Колесная база точно совпадает с таковой у последнего «Лендкрузера», своеобразной иконы в этом классе – 2850 мм. А с габаритами интересно. У себя на родине он тоже совпадает по длине с LC300, но только благодаря закрепленной на задней двери запаски. А у нас запасное колесо переехало под днище, и «китаец» попадает ровно посередине между «Прадо» и «трехсотым». И при этом выглядит ничуть хуже, чем родовитые японские конкуренты: мощно, брутально, и при этом – ничего лишнего. Именно таким и должен быть большой рамный внедорожник. Солидный образ дополняет огромная хромированная радиаторная решетка.

То же самое можно сказать и про салон. Понятное дело, материалы тут только самые качественные: наппа, алькантара, хром… Два огромных планшета и стрелочные часы посередине… Единственное, что несколько портит общую картину – вставки из пластика «под дерево». Выглядят они, честно говоря, дешево, и тем самым несколько портят общую картину и целостность образа дорогого и стильного салона.

В кресло водителя, несмотря на наличие рамы, забираться удобно: и подножка гостеприимно выезжает, и руль с сиденьем разъезжаются… И само водительское кресло – что с точки зрения эргономики, что по качеству отделки – на высшем уровне. Перед глазами водителя - экран электронной панели приборов (диагональ 12,3 дюйма) и внушительный центральный дисплей (14,6 дюйма); на него заведено управление комфортом, безопасностью и развлечениями. Но, к счастью, инженеры сохранили ряд физических кнопок из числа тех, что чаще всего требуются – это климатическая система, подогрев и вентиляция передних сидений, а также основные ездовые настройки. Не слишком сложно разобраться и в функциях, управление которых возможно только с помощью дисплея. Про качество графики вообще промолчу. Но все-таки претензия есть. Система пока не поддерживает ни Android Auto, ни Apple CarPlay. Но эту проблему, как обещают в компании, решат очень скоро.

Теперь попробую почувствовать себя ВИП-пассажиром. А что, похоже, эту машину создавали не только для водителя, но и для того, кто привык управлять автомобилем (и миром!) с заднего дивана. Для него, вернее, для них, тут создано царство роскоши; есть не просто собственный пульт климат-контроля, но целая сенсорная панель в центральном подлокотнике. С ее помощью можно включить себе вентиляцию, обогрев сиденья или массаж (целая дюжина разнообразных режимов!), открыть панорамный люк. А также подобрать музыку и настроить динамическую подсветку салона. Правый пассажир может подвинуть вперед переднее пассажирское кресло, хотя места для ног и так предостаточно. Теоретически на заднем диване можно разместиться и втроем, хотя, конечно, все тамошние блага рассчитаны на двух пассажиров. На рынке Китая есть модификации на 7 мест, но в России, решили, будет востребован 5-местный вариант.

Зато багажник получился огромный: 796 л! А если запланирован выезд на природу, то на месте можно использовать пол багажника как... столик для пикника. А что – очень удобно!

Запускаю мотор (естественно, кнопкой), и… В салоне – почти абсолютная тишина, хотя, судя по приборам, двигатель работает. Все дело в отличной шумоизоляции, включая двойные стекла, и системе активного шумоподавления. Перевожу селектор в D - и выезжаю на улицу. ОНИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ!

Мотор на «Танке-500» может быть только один: бензиновый трехлитровый V6 мощностью 299 л.с. В Китае он же выдает 354 л.с. Коробка передач тоже одна – 9-ступенчатый классический автомат. Есть у этого внедорожника и свой маленький секрет. Это – «мягкий» гибрид, и задача 48-вольтовой батареи, стартер-генератора и преобразователя – обеспечить плавную работу системы старт-стоп. А еще они добавляют 50 Нм момента при старте. То есть система эта – чисто вспомогательная (самостоятельно автомобиль на ней ехать не сможет), но разгон 2,5-тонной машины до 100 км/ч за 9,6 секунды обеспечивает.

Еще немножко техники. «Танк-500» – полноценный рамный внедорожник. У него есть и раздаточная коробка с понижающим рядом, блокировки и межосевой муфты, и обоих межколесных дифференциалов (в простой комплектации – только заднего). И, как положено, множество внедорожных электронных ассистентов. Вот неполный перечень: экспертный режим (когда отключаются все системы безопасности); «внедорожный» круиз-контроль (машина сама без помощи водителя ползет по бездорожью с минимальной скоростью); системы помощи при спуске и подъеме; функция «танковый разворот» (подтормаживается внутреннее заднее колесо, и можно развернуться чуть ли не на месте)… Есть системы кругового обзора, дополняет которые «прозрачный капот».

А вот крайне приятная функция: автомобиль запоминает последние 50 метров движения и может, например, потом задним ходом самостоятельно выехать с тесной парковки. Но зачем так много слов, когда ты в «Танке»? Тебе ничего не страшно, и можно смело выезжать на любую дорогу или туда, где вовсе нет никаких дорог. Но в моем случае, чтобы добраться до бездорожья, пришлось проехать сотню километров по скоростному шоссе. Вот такая нелегкая автомобильная жизнь в современном мегаполисе… Гнать на всю катушку «Танк-500» не хочется – слишком он для этого… солидный. При этом до 130 км/ч я разогнался легко – да, по хорошей дороге можно ехать быстро, с удовольствием, в любом из «дорожных» режимов. Всего их девять; кстати, есть даже «дрифт», но я с трудом представляю, чтобы кто-то стал выписывать «восьмерки» на этом автомобиле… Не стоит забывать, что у нас рамный внедорожник, а на заднем диване – важный пассажир (хотя он и маскируется под моего коллегу), поэтому нечего его беспокоить. Хотя даже на разбитой асфальтовой дороге со следами свежего и не очень удачного ямочного ремонта «Танк-500» всячески маскирует свою рамную сущность, едет достаточно плавно и не раздражает тряской ни водителя, ни пассажиров.

Но вот и цель поездки – внедорожный полигон автодрома «Игора Драйв», где «пятисотый» должен продемонстрировать все свои способности – форсировать водные преграды (заявленная глубина преодолеваемого брода до 800 мм!), работу блокировок, ход подвески, жесткость кузова и т.д.

Начинаю с брода. Клиренс автомобиля – 224 мм, а глубина бассейна – 600 мм. Внедорожник решительно ныряет и флегматично выезжает из воды через несколько десятков метров. Вроде как просто немного освежился в жаркий день – и все… Даже не пришлось включать пониженную передачу. Кстати, три основных кнопки управления внедорожными функциями сосредоточены удачно – справа от селектора автомата (4L и две блокировки дифференциалов мостов). Затем – склон 26%, крутой подъем 27% и снова спуск, бревна, ролики… Время от времени даже становится не по себе, когда в лобовое стекло видно только небо. И надо крепко держаться за руль, когда машина заваливается набок…

Конечно, все эти упражнения вполне безопасные, но – где-то страшные, а где-то – забавные. На некоторых препятствиях вообще делать было нечего, главное – включить внедорожный круиз-контроль, и «Танк» ползет через них сам, поддерживая минимальные обороты двигателя.

Конечно, куда интереснее было бы полазить по настоящей грязи, а не подготовленному полигону. Ведь, как известно, танки грязи не боятся… Но, во-первых, жалко было загонять таких красавцев на реальное бездорожье, а, во-вторых, и так быстро стало понятно: автомобиль может очень многое. Даже если за рулем не самый опытный водитель. В общем, вынужден признать, что как в дорожных, так и во внедорожных дисциплинах «Танк-500» не уступит «Тойоте-Лендкрузер Прадо» или даже LC 300. Более того – по сумме качеств многие мои коллеги готовы сравнивать его с престижным «Лексусом-LX»! А что – мотор разгоняет тяжелую машину до сотни меньше чем за 10 секунд, курсовая устойчивость на уровне, и плавность хода тоже. На скоростном шоссе «пятисотый» буквально летит над дорогой. На бездорожье, плохой дороге он тоже не сплоховал, и до пробоя не дошло ни разу.

И напоследок – о расходе топлива. Производитель заявляет довольно высокие показатели: 16,1 л/100 км по городу и 8,8 л/100 км по трассе. Подтверждаю: на практике в эти цифры уложиться можно. Но при спокойной манере езды, если не рвать с места. У меня средний расход вообще получился около 11 л. Что, между прочим, очень неплохой показатель для рамного внедорожника весом в две с половиной тонны. Наверное, если бы предложили для этого автомобиля дизель, армия поклонников пополнилась бы новыми бойцами, но… Чуда ждать не приходится. В китайской компании приняли однозначное решение: «премиум» и дизель – понятия несовместимые. И точка. На собственном рынке предлагается альтернативная версия – гибридная. Вполне возможно, когда-то она появится и у нас.

БЮДЖЕТНЫХ ТАНКОВ НЕ БЫВАЕТ В России предлагают две комплектации – Adventure (5 199 000 руб.) и Premium (5 799 000 руб.). При этом, по доброй китайской традиции, даже в базе «пятисотый» оснащен очень богато. Ведь комплектация Adventure предназначена для «тактического» (т.е. практического) использования, для путешествий семьей. Тут есть полный набор систем безопасности, но нет некоторых опций, которые «больше, чем просто комфорт». Зато Premium – это уже «стратегия», это статус, это уже для передвижения с персональным водителем. Тут появляются панорамная крыша, кожа наппа, алькантара, выдвижные пороги, функции массажа и вентиляции для всех сидений и т.д. А также блокировка переднего дифференциала. В любом случае кажется – ой, как же дорого! Но самое интересное, что за пять миллионов у «пятисотки» фактически нет прямых конкурентов. За внимание клиентов может побороться разве что 4-миллионный «Хавейл-H9», кстати, производства той же компании «Грейт Волл». Но он не претендует на премиальность, да и вообще модель, по слухам, скоро снимают с производства. А такие популярные рамные внедорожники, как оба «лендкрузера» или «Мохаве», не говоря уж о «лексусах», с весны прошлого года в Россию официально не поставляются. Конечно, заказать их по-прежнему можно (без гарантии), но цена… На этом фоне «пятисотый» уже не выглядит слишком дорогим.