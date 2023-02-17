Игорь Моржаретто: Haval Dargo X - тайны Мистера Икс

В модельном ряду компании «Хавейл» есть F7х, но этой буквой китайцы обозначили особый тип кузова - купе-кроссовер. А вот в случае с «Дарго» история совсем другая: Х (прописная) обозначает улучшенные внедорожные способности модели. ЧУТЬ ПОМЕДЛЕННЕЕ, КОНИ… Для начала – немного истории, тем более она совсем короткая. «Хавейл-Дарго» продается в России с лета 2022 года, и в компании модель позиционируют между интеллектуальным F7 и брутальным H9. И вот теперь нам показали версию с иксом; у дилеров она появилась 8 февраля. Есть небольшие, но яркие внешние отличия от базовой модификации. Например, пластиковый обвес по низу кузова украшен имитацией хромированных болтов; изменен дизайн бамперов, массивной черной решетки радиатора; корпуса наружных зеркал теперь тоже черные. Казалось бы, мелочи, но сразу видно, что модель предназначена для штурма бездорожья.

Но главные, конечно, отличия - по части техники. У «Икса» появилась блокировка заднего дифференциала. Никаких электронных фокусов: инженеры смонтировали на заднем редукторе полноценный механизм жесткой принудительной блокировки, которым управляет специальная клавиша на приборной панели. А если водитель по какой-то причине забудет разблокировать дифференциал после возвращения на асфальт, это сделает сама электроника – при скорости свыше 38 км/ч. Еще предусмотрено практически полное отключение систем безопасности во внедорожных режимах. Достаточно подержать кнопку ESP подольше (до 10 секунд), то выключатся все ассистенты (за исключением АВS). Это называется «экспертный режим для бездорожья». А еще есть своеобразный «ползучий» круиз-контроль, автоматически поддерживающий минимальную скорость на плохой дороге (от 7 до 15 км/ч). Что же, богатый набор!

Есть и некоторые особенности по комплектации «Икс». Они, наоборот, чуть упрощают модель. Как, спросите вы? А вот так: для «Икса» (пока, во всяком случае) недоступен ряд опций, положенных высшим комплектациям Premium и Tech Plus. Например, активный круиз-контроль, система удержания в полосе, проекция показаний приборов на лобовое стекло... А также функция массажа водительского сиденья, ионизатор воздуха, система автоматической парковки и боковые подножки.



Но, честно говоря, жалеть я об этом не стал. Во-первых, презентация новой модели проходила по заснеженным региональным дорогам Архангельской области, где разметку до весны увидеть не судьба. Во-вторых, я вообще считаю, что без продвинутых электронных помощников в наших условиях можно и обойтись; некоторые из них так досаждают своим пристальным вниманием и неуместным вмешательством, что я их перед тест-драйвом стараюсь отключить. В конце концов, у меня довольно большой стаж вождения...

В общем, из всего списка жаль лишь адаптивного круиз-контроля. Но, думаю, он еще вернется. Ладно, испытать технику будет немало возможностей, впереди еще порядка 600 км по дорогам, бездорожью и льду северных рек.

Но вернемся к дизайну. Вообще это сильная сторона всех «Дарго»; кроссовер создавался в стиле классических внедорожников – знаковых моделей «Тойота» или «Лендровера». И нет ничего зазорного в том, что дизайнеры равнялись на вечные ценности… Салон сделан в том же стиле; авторам удалось сочетать вроде бы несочетаемые элементы. Многочисленные массивные ручки для всех пассажиров – и стильная передняя панель с тремя дисплеями (число клавиш тут минимально, управление большинством функций выведено на экран центрального монитора).

Управление коробкой доверено не джойстику (как на F7), а вращающейся шайбе. На нашем тесте все машины были в дорогом исполнении, с отделкой сидений натуральной перфорированной кожей в сочетании с алькантарой. Но вообще-то для «Икса» доступен и более «рабочий» вариант с тканевыми сиденьями.

На втором ряду в этом кроссовере тоже удобно и комфортно. Есть поручни, которые помогают забраться в салон, и за которые удобно держаться, если машину раскачивает на разбитой лесной дороге. Но есть все и для комфортной езды: откидной подлокотник с подстаканниками, дефлекторы вентиляции, USB-разъемы, карманы в спинках передних кресел и в дверях, а также подогрев не только дивана, но и спинок.

Объем багажника «Икса» довольно скромный — всего 333 литра (до шторки). Это неизбежная плата за полный привод и полноразмерную запаску. Однако в целом все организовано очень толково: крючки для пакетов, 12-вольтовая розетка, боковые отсеки и органайзер для принадлежностей и аксессуаров. А если сложить спинки заднего дивана — получится ровная грузовая площадка. Кстати, если обычный «Дарго» собирают на заводе компании в Тульской области, то «Икс» будут привозить из Китая. Но с учетом подготовки к эксплуатации в наших условиях. И ВЕЧНЫЙ БОЙ… Ну что, пора за руль и на дорогу? Настраиваю кресло, зеркала, руль, выбираю один из восьми режимов движения, один из трех режимов усилителя руля – и вперед!

Место для проведения тест-драйва полноприводного авто было подобрано достойно: Архангельская область. Причем с погодой повезло: после сильной оттепели столбик термометра постепенно понижался. И если в первый день был ноль, то в третий – минус 10 с сильным ветром. Поэтому, когда мы в первый раз пересекали по льду Северную Двину, его (лед) видно не было под слоем воды, и коллега справа заметно нервничала и сразу попросила отстегнуть ремни безопасности. Чтобы в случае чего быстро выпрыгнуть… Через день та же переправа напоминала проселочную дорогу после прохода по ней колонны лесовозов. Только колея совершенно замерзла. Еще во время летнего теста «Дарго» в Башкирии я понял, что у кроссовера отличная подвеска. У всех модификаций (в том числе у «Икса») она одинаковая: в меру мягкая, но при этом аккуратно разбирается с небольшими неровностями и не раскачивается на дорожных волнах. И с управляемостью в городе и на трассе никаких проблем нет. Словом, при всей брутальности, этот кроссовер обеспечивает комфортное перемещение с хорошей скоростью по любым дорогам, включая региональные. По которым совсем недавно прошел грейдер. Теоретически на этой гребенке должно нещадно трясти, так нет же - плавность хода просто отменная!

Двухлитровый двигатель с турбонаддувом обладает хорошей тягой и отлично ладит с 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Рулевое управление понравилось своей информативностью; поведение машины на шоссе понятное и правильное. И к настройке тормозов с красными суппортами (это чисто декоративная деталь, конечно) претензий никаких.

По большому счету все современные кроссоверы — суть полноприводные универсалы. Может, клиренс чуть поболе (и то не всегда). Соответственно, их ареал обитания - город и хорошие трассы, а любая попытка штурмовать лесную колею на такой машине – занятие бесперспективное и даже опасное. Но «Дарго» его создатели изначально позиционировали как кроссовер с внедорожными навыками. И геометрические параметры у него действительно уже не легковые (углы въезда и съезда 24 и 30 градусов соответственно, а клиренс 200 мм), поэтому на пересеченной местности он будет чувствовать себя гораздо увереннее большинства конкурентов. Вместе с межколесной блокировкой кроссовер получил и дополнительный «экспертный режим», при котором полностью отключаются все электронные ассистенты (см. выше). И тут уже вся надежда на водителя, на его умения, и на серьезные внедорожные качества автомобиля.

И по воде, и по обледенелой дороге, и по зимнику, и по замерзшей колее он уверенно ползет, смело берет подъемы, быстро справляется с диагональным вывешиванием (сам проверял!). А с заблокированным задним дифференциалом «Икс» уверенно, как ледокол, катится по заснеженному полю, будто его тащит невидимая лебедка. В общем, новые системы установлены тут отнюдь не для того, чтобы с гордостью рассказать о них друзьям, а для того, чтобы преодолевать препятствия. Кто-то скажет, что для городского кроссовера это все лишний «тюнинг», ведь в реальных условиях такой внедорожный потенциал может никогда и не пригодиться. Может быть, и так. Но и на трассе, и в городском потоке этот проходимец чувствует себя в своей стихии. А на бездорожье этот же горожанин может удивить своей проходимостью…

Главный вопрос: сколько «Дарго Икс» стоит у дилеров? У «Икса» две комплектации: «Элит» и «Премиум», и просят за них соответственно 3 119 000 и 3 319 00 рублей. Отличная цена! Между прочим, «просто полноприводный» вариант стоит от 3 049 000 рублей, а топовая комплектация Tech Plus обойдется куда дороже: 3,7 млн рублей. И это без блокировки! Haval Dargo X: дополнительная буква в имени – отнюдь не для красоты. Конечно, настоящим рамным внедорожником он не стал, однако на нем можно смело отправиться на пикник или рыбалку, рискнуть проехать по раскисшей грунтовке или по зимнику. Словом, правильный выбор для любителя путешествий и приключений.