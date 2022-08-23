Игорь Моржаретто: JAC J7 - кандидат в «москвичи»

В наш кроссоверный век китайская компания JAC вдруг решила вывести на наш рынок новинку – лифтбек J7. Первая партия разошлась очень быстро (чему немало поспособствовала интересная цена). Но дальше стало еще интереснее – по некоторым сведениям, автомобиль оказался в числе кандидатов в «москвичи» – его изображение показали на презентации, которую устроили руководители столицы в цехах нового автозавода. Действительно ли на новом столичном автозаводе «Москвич» будут собирать под собственным брендом автомобили «Джак»? Сие неведомо, тем более, что картинки-то были показаны, но представители мэрии от комментариев отказываются. Но мне в любом случае стало интересно – что же это за автомобиль такой привезли в Россию, вопреки всем современным тенденциям? Ведь все китайские производители, как один, предлагают нам кроссоверы, внедорожники или пикапы. А тут не просто лифтбек, а большой лифтбек: длина почти 4,8 м. Между прочим, он крупнее, чем популярная «Шкода-Октавия»! Да что там – почти «Суперб»! И я решил взять его на небольшой тест-драйв.

И что я могу вам сказать – реально красивый автомобиль, особенно в профиль! Очень стильная машина получилась у нынешнего главного дизайнера компании Даниэля Гальоне. Еще бы – руку он набил за годы работы в «Альфа-Ромео»… За время теста меня часто спрашивали – а что это? Новая модель «Мазерати»? Новое поколение «Киа-Стингер»? Что же, такие сравнения уже звучат – как комплимент. В общем, внешне автомобиль выглядит очень эффектно, спортивно.

В ГОСТЯХ У «ТЕСЛЫ» Интерьер у «семерки» тоже получился – самобытный, нескучный. Взгляд сразу притягивает вертикально расположенный центральный дисплей. Красота! Причем он не висит в воздухе, по нынешней моде, а очень аккуратно встроен в центре торпедо. Где-то я уже видел похожую переднюю панель с вертикальным планшетом на консоли… Точно, привет, «Тесла!». Цвета экрана – яркие, у дисплея неплохое разрешение, и откликается он на нажатие быстро. И практически все управление доверено ему – «физических» кнопок вообще нет. Даже все управление климат-контролем – только через экран. (Кстати, климат-контроль, хоть и однозонный, но работает очень неплохо). Под дисплеем – небольшой ряд сенсорных кнопок, которые отвечают за обдув лобового стекла, обогрев зеркал и т.д. – то, что обычно надо включить быстро. Не копаться же в меню в этом случае… Ниже – удобная ниша под телефон (без функции беспроводной зарядки). Зато рядом – два USB-разъема и розетка на 12 вольт.

Есть у «Джей-7» и второй электронный дисплей, на который не сразу обращаешь внимание. Это панель приборов. Выглядит она эффектно, изящно, а на экран бортового компьютера можно вывести самую разную информацию. На выбор – три цвета. Есть еще одна яркая деталь, довольно неожиданная – это атмосферная подсветка панели перед передним пассажиром и на картах передних дверей. Работает она в темноте и напоминает бесконечное сплетение тоненьких цветных нитей. Яркость, цвет (я выбрал зеленый) и режимы работы можно настроить под себя или отключить вовсе. Абсолютно бесполезная в повседневном использовании функция, но – красивая и запоминающаяся.

Салон «семерки» визуально воспринимается как очень просторный, и это не обман зрения. Два задних пассажира располагаются очень привольно; места для ног более, чем достаточно, над головой много воздуха. А вот третьему, среднему пассажиру, будет не слишком комфортно: сидеть придется на жестоком валике, колени будут упираться в центральный бокс, на торце которого разместились дефлекторы вентиляции, ниша для мелочевки и USB-разъемы. Но для перемещений на короткие расстояния – ничего страшного, особенно, если это пассажир – ребенок. Зато все USB-входы – его!

То есть, если представить, что этот автомобиль будет использоваться в такси, так сзади вообще все прекрасно. И еще одно из важных достоинств «Джей-7» – багажник. Кузов типа «лифтбек» подразумевает большую крышку багажного отсека, открывающуюся вместе со стеклом. Кстати, там нет дворника, но благодаря неплохой аэродинамике стекло всегда остается чистым. И багажник действительно хорош! Он чуть меньше, чем у той же «Октавии», и нет там разных приятных фишек, которыми любит побаловать своих клиентов «Шкода», но 540 л – это очень хороший результат. А если разложить задние сиденья, получится почти ровный пол, и тогда размер багажного отделения превышает полтора кубометра. Cтекло задней двери с места водителя кажется очень узким, к тому же оно частично перекрыто тремя подголовниками. Если взглянуть назад, видна лишь маленькая узкая амбразура. Правда, проблему решают большие боковые зеркала, но при парковке задним ходом в темноте все равно не очень комфортно. Конечно, тут поможет камера заднего вида, но ее объектив ничем не защищен, и в плохую погоду на огромном экране мультимедиа изображение будет… мягко говоря, не очень четким. Но, в общем, это у меня единственная претензия. Или я придираюсь? Тогда пора в путь, чтобы оценить машину в боевых условиях.

ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЯ… ТАКСИСТОМ Под капотом у «семерки» – всегда полуторалитровый мотор мощностью 136 «лошадок». И тут сразу возникает два вопроса – а почему двигатель всего один (при том, что в Китае у авто несколько вариантов силовой установки, включая электрическую), и почему 136 л.с.? Ведь у себя на родине тот же мотор сертифицирован как 150-сильный? Его для нашего рынка так придушили, или просто так записали? Смысла особенного в этом нет, потому что налоговая ставка у нас одинаковая для всех агрегатов от 100 до 150 «лошадей». Но в любом случае, и 136-сильный двигатель получился вполне себе динамичным, владельцы лифтбека в обиде не будут.



Двигатель работает в паре с 6-ступенчатой «механикой» или вариатором; мне достался как раз второй, более дорогой вариант. И сразу могу сказать – мотор и автомат между собой дружат! Стоит только перевести селектор с крупной, очень стильной рукояткой в положение D – автомобиль резво трогается с места, причем двигатель практически не слышен. С шумоизоляцией – все в порядке! Время разгона «Джей-7» с места до сотни производители почему-то скрывают, но, по моим ощущениям, в 10 секунд автомобиль точно уложится.



Заявленная максимальная скорость в 170 км/ч тоже по итогам 10-дневного теста мне показалась несколько… заниженной, что ли. Кроме того, машина неплохо слушается руля, но не стоит требовать от нее характеристик спорткара (несмотря на наличие режима «спорт»). Просто хороший легковой автомобиль. Даже очень хороший.

Кстати, он даже экономичнее, чем показалось мне на первый взгляд. Сначала компьютер показал расход в городских условиях в районе десятки, но в целом я уложился в 9 литров, включая неприятное стояние в пробке в пятницу. По трассе расход опустился до 7 л/100 км, и я понял, что, если не топтать с остервенением педаль газа, средний расход можно держать в районе 8,5 л на сотню. Неплохо, особенно если вспомнить, что компания разрешает заливать в бак 92-й бензин. Почему так подробно пишу про эти скучные цифры? Во-первых, интересно, насколько выгодным может быть эксплуатация в режиме такси. А во-вторых, китайские товарищи снова в графе «расход топлива» пишут, что «нет данных»…



Подвеска? Более чем достойная, хотя некоторые и находят ее несколько жестковатой. Но зато она совсем не валкая! Большинство будущих пользователей машина точно по своим ходовым качествам устроит (и понравится). А вообще-то подвеску этой машины делали с оглядкой на модели «Фольксваген» и «Ауди», с которыми компания «Джак» давно работает в плотной связке. Говорят, что некоторые детали ходовой очень напоминают по конструкции немецкие… Кстати, даже заявленный дорожный просвет в 125 мм не показался мне таким уж опасным: все лежачие полицейские и дорожные неровности пройдены были без проблем. А один мой зануда-коллега не поленился и замерил, что в нижней точке под моторным отсеком – все 185 мм. Только не помешало бы поставить нормальную металлическую защиту картера… Ради чистоты эксперимента я проехал и по грунтовке - и ничего, хотя потряхивает моего «китайца» изрядно. Но опять, похоже, на этом автомобиле можно смело ехать в российскую глубинку, только не надо пытаться съезжать с дороги в тракторную колею.

ПЛАЧ ПОКУПАТЕЛЯ Надо сказать, что лифтбек «Джей-7» и для Китая – машина свежая: премьера состоялась осенью 2019-го. У нас автомобиль появился спустя полтора года и сразу вызвал небольшой ажиотаж. При том, что никакой шумной презентации, как и рекламной компании практически не было, первая партия разошлась на ура. Еще бы: за богато укомплектованный лифтбек размером с «Октавию» просили меньше, чем за «Рапид» – от 900 тыс. до 1,1 млн. рублей! Но счастье быстро закончилось, и следующие партии приходили с новым ценниками…



На выбор – три комплектации. Basic с «механикой» и тканевой обивкой сидений укомплектован уже неплохо. По просьбам наших покупателей теперь есть обогрев передних сидений (в первой партии машины были только с обогревом зеркал и заднего стекла). Во второй версии Comfort появляются панорамный люк, салон из искусственной кожи, круиз-контроль и камера заднего вида. А Luxury оснащается вариатором, датчиками света и дождя, климат-контролем, боковыми подушкам безопасности… Все это очень классно, только вот теперь лифтбек значительно подорожал, практически на миллион. И цена составляет 1,8 млн за базовую версию, а за верхнюю просят уже 2,1 млн рублей. И при этом можно сколько угодно говорить, что такие цены установились ныне на нашем рынке, что «Октавию» дешевле 3 млн рублей у дилеров не найти, что это в условиях дефицита одно из самых заманчивых предложений – все равно нынешний ценник мне кажется чрезмерным. Ну не готовы пока наши сограждане выложить два миллиона за китайский лифтбек, пусть очень стильный и продвинутый! И совсем скромные цифры продаж мои рассуждения только подтверждают…



Могу только предположить, что, по примеру других китайских компаний, более успешных на нашем рынке, руководители «Джак» через некоторое время или снизят розничные цены (так сделали уже «Джили» и «Хавэйл»), или официально пропишут в прайсе большие скидки (так у «Чери»). Очень бы хотелось, потому что автомобиль получился интересный! JAC J7 – неизвестно, пропишется или нет «семерка» на столичном автозаводе, но на нашем рынке появился сильный игрок, автомобиль просторный, комфортный и качественно сделанный. Без всяких скидок на китайское происхождение. То, что надо для такси и для горожанина, который не хочет кроссовер. А что – есть и такие!