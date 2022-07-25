Антон Чуйкин: Nissan Pathfinder - следопыт возвращается

Причем возвращается в точности так, как положено разведчикам, охотникам, первопроходцам: ровно по своим собственным следам. Чтобы не спугнуть клиента. Первый «Пасфайндер» появился еще 35 лет назад, причем под этим именем, означающим «Следопыт», автомобиль продавался в США, а у нас его больше знали как «Террано» из Японии. Помню, как ездил на таком автомобиле, большом, мощном и с правым рулем. Угловатый кузов, большие колеса, всего три двери, но кого смущают такие мелочи при покорении бездорожья! А он был к этому очень даже приспособлен. Начиная с третьего поколения, представленного в 2005-м, автомобили назывались только «следопытами»; в 2006-м состоялся официальный выход на российский рынок. Внедорожник построили на базе пикапа «Навара»: крепкая рама, фирменный полный привод, недюжинные табуны под капотом. Простые, брутальные формы соответствовали конструкции, намекая на утилитарность и принадлежность к классу таких бойцов, как «Дискавери» и «Гелендваген».

Тем сильнее было разочарование от машины следующего, четвертого поколения. Бог с ней, с мощной рамой, но где так полюбившийся стиль «вырублено топором»? И хотя проходимость машины осталась на высоте (я проверял), внешность унисекс отпугнула немало истовых поклонников. Да еще и вместо дизеля предложили гибрид… Но уже тогда, в 2014-м, знающие люди говорили: вот увидите, пятый «Пасфайндер» будет совсем другим. МОЛОДЕЦ, ЧТО ПРИЕХАЛ! И он действительно стал совсем другим по сравнению с предыдущим поколением, стилистически вернувшись к позапрошлому «Пасфайндеру», чтобы не сказать – к самому первому. Команда дизайнеров под руководством Кена Ли поработала просто прекрасно. Это не ретро, все очень современно, но вновь модные рубленые формы, крупные элементы оформления, фирменная трехсекционная решетка радиатора V-motion являются своеобразной данью уважения к прежним поколениям. И, конечно, недвусмысленно заявляют: я готов к приключениям, меня не испугать ни бездорожьем, ни автобаном. Садись за руль!

И тут, в салоне, тоже многое решено в новом-старом стиле. Никакого грубого минимализма, речь скорее о функциональности и разумной простоте. Сравнительно немного кнопок, кругляш в центре рулевого колеса, лаконичный дизайн. При этом и центральный монитор, и цифровая панель приборов предоставят вам всю необходимую информацию и функционал.

Руль и кресло услужливо отъедут для удобства входа-выхода, специальная полочка подзарядит ваш телефон, который, разумеется, можно подключить к штатной системе мультимедиа, климат-контроль предлагает отдельную зону для пассажиров второго ряда, а стекла – все! – имеют функцию автодоводчика. Так что с комфортом, несмотря на брутальность экстерьера, здесь все более чем в порядке.

Не поверив зеркалу заднего вида, оглядываюсь назад. Ого, как далеко до пятой двери. За мной почти четыре метра, два ряда сидений и более двух кубов пространства. А зеркалу я не поверил потому, что оно было переключено в режим видео, т.е. транслировало картинку с задней камеры. Легкий щелчок – и оно стало просто отражающим элементом. Так привычнее. «Пасфайндеры» производят в США, и так вышло, что до санкций их успели ввезти совсем немного. И привезут ли еще и когда – сказать сложно. Так что внимание нам обеспечено. Вот как раз рядом едет автомобиль третьего поколения: водитель одобрительно показывает большой палец. Я согласен: молодец, «Пасфайндер», что приехал! ВООРУЖЕН И БЕЗОПАСЕН В пятом поколении автомобиль сменил вариатор, недавнюю фирменную черту всех легковых «ниссанов», на 9-ступенчатый классический автомат. Управляется он интересно оформленным ползунком на центральной консоли.

При этом привычная конфигурация мотора – V-образная «шестерка» - никуда не делась, и работает эта парочка прекрасно, обеспечивая пятиметровому автомобилю более чем достойную динамику. Восемь секунд до сотни – это, знаете ли, разгон по-самолетному. Легкий ход «Ниссана» подчеркивает и толково настроенная подвеска, и прекрасная шумоизоляция. Только не заигрывайтесь, надо будет еще повернуть и затормозить – и тут две с лишним тонны дадут о себе знать. Ничего страшного, но физику не обманешь, инерция чувствуется.

Фирменная система «Про-пайлот», представляющая сочетание адаптивного круиз-контроля и ассистента удержания в полосе, включается одной кнопкой на руле. Справа такая, с синими кружочками. И теперь даже в пробке вы можете довериться «Пасфайндеру» который вовремя затормозит, довернет и тронется. Этот начинающий второй пилот работает неплохо, но есть нюансы. Дистанцию держит такую, что перед вами все время норовит кто-то вклиниться. Дальше одной машины он не видит, так что иногда тормозит не по делу. А постояв больше трех секунд, нуждается в некоем «Нно!», чтобы вновь поехать (достаточно качнуть клавишу на руле).

Конечно, автомобиль таких габаритов, возможностей и класса по-настоящему раскроет себя в путешествии, на хорошей дороге. Его режим – дальнее плавание. Кстати, и капитанский мостик имеется. Вернее, даже два. Ведь в среднем ряду может быть установлен не трехместный диван, а пара капитанских кресел. Отличная конфигурация салона, самая удобная, на мой взгляд. Но к пассажирам мы еще вернемся, а пока – все внимание на дорогу. Автомобиль, спасибо «Про-пайлоту», держит ее сам, равно как и включает дворники, и переключает свет, и предупреждает о соседе в мертвой зоне, но все же наше внимание необходимо. Так что активируем связь с телефоном, включим что-то легкое из заранее составленного плей-листа и насладимся путешествием. Только не забудем про бензин! В режиме воскресной Москвы и пригорода расход топлива получился 10 л/100 км. Еще литр на трассе точно можно сбросить. Но о дизельной экономичности остается только мечтать: силовой агрегат на российских «пасфайндерах» альтернативы не имеет. Зато у него есть режим «Эко» и еще шесть других, от «стандарта» до «прицепа» и от «снега» до «песка». Современная электроника научилась не хуже старой доброй механики оперировать тягой на колесах, так что кактус, снежинка и елочка нарисованы на контроллере под правой рукой неспроста. И лопату в нее брать не придется. Надеюсь.

ПРОЗА ПРАЙСА За удовольствие надо платить. Исходя из этого, «Пасфайндер» - очень большое удовольствие, потому что официальные цены занимают диапазон 5,8 – 6,5 миллиона рублей. Посетив сайты дилеров, я понял, что удовольствие становится просто-таки экстазом: машины есть в наличии далеко не у всех (и вряд ли завтра подвезут), а там, где они все-таки имеются, стоимость доходит и до девяти миллионов. Впрочем, для успокоения посмотрим на одноклассников. «Мазда СХ-9», модель далеко не новая, официально предлагается за 4,6 – 5,7 млн. «Хендэ-Палисад» – от 5,3 до 5,8 млн. И эти числа дилеры умножат так же, как в случае с «Ниссаном».

В общем, тема цен сейчас очень неблагодарная, механизм их образования я не то что отказываюсь – не хочу понимать. Поэтому вернемся к машине. Нам же еще надо посидеть на остальных 6 или 7 местах, кроме водительского. Третий ряд – по моему разумению, подростковый. Надо обладать и габаритом, и гибкостью молодого человека, чтобы ехать там долго. Но зато, даже не складывая эти три места, мы располагаем очень недурным багажником – 470 л. Последовательно (и очень легко) сложив кресла, получим сначала 1274 л, а потом и все 2280 л грузового отсека. Кстати, о складывании кресел. На втором ряду применена система «Изи флекс» – вы сможете сложить сиденья, даже если здесь установлено детское кресло. И пройти (ну, ладно, пролезть) на третий ряд. Разъемы для гаджетов, шторки, обогрев – найдется все, что надо. Претензия у меня как у пассажира только одна. Правое переднее кресло не имеет регулировки по высоте. И поменявшись местами с коллегой, я оказался настолько ниже, что сразу вспомнил его фразу: «В молодости я был двухметровый голубоглазый блондин». Игорь, на самом деле – нет. И почему-то я так и не смог заставить «Следопыта» самостоятельно складывать свои чуткие уши-зеркала при постановке на охрану. Скажите, кто знает, это проблема в нем или во мне? Nissan Pathfinder – прошел назад по своим следам и… оказался на совсем новом уровне. Чем еще раз подтвердил, что настоящий следопыт всегда найдет верную дорогу.