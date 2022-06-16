Игорь Моржаретто: Great Wall Poer – восточный хитрец

С формальной точки зрения, пикап – это небольшой такой грузовик. Но, несмотря на первоначальное утилитарное назначение, в целом ряде случаев (и в целом ряде стран) пикапы из категории коммерческого транспорта перешли в… транспорт для удовольствия, для приключений. ДОРОГО-БОГАТО

Poer – название искусственное, и прямого перевода это слово не имеет. Хотя и навевает определенные ассоциации с Power, то есть силой и мощью. И выглядит пикап именно так, причем солидные габариты тут сочетаются с классическим, сдержанным дизайном. В облике можно обнаружить и американские, и азиатские мотивы. От заокеанских родоначальников такого транспорта он взял размеры: в длину рамный пикап почти 5,5 м при ширине почти 2 м. По этим параметрам машина превосходит всех конкурентов, официально представленных на нашем рынке (Isuzu D-max, Mitsubishi L200, Toyota Hilux) и лишь чуть-чуть уступает такому монстру, как Ford F-150. Во внешнем виде ничто в нем не выдает уроженца Поднебесной. Даже стильный шильдик на решетке радиатора, похожий на перевернутую запятую, никак не соотносится ни с одним известным китайским брендом. Такие же, но поменьше, дублируются на ступицах колесных дисков и на передних крыльях. А потом их запас, видимо, закончился, потому что и сзади, и на руле красуется привычный и знакомый зубец компании «Грейт Волл». То бишь Великая стена. Зачем так сделали? Загадочна душа восточных дизайнеров…

В нашей стране пикапы никогда не ассоциировались с рабочей лошадкой, и варианты с однорядной или полуторной кабиной ни одна марка не предлагала. Тем более это относится к пикапам с претензией на премиум (как бы это странно не звучало), и «Поер», видимо, на этот статус претендует. Поэтому есть только вариант с двухрядной пятиместной кабиной. И выглядит салон очень богато! Двухцветная кожа обивки, рулевое колесо с подогревом и кнопками управления разными функциями (правда, оно регулируется только по высоте), 9-дюймовый сенсорный дисплей медиасистемы, модный Т-образный рычаг автомата… Причем к качеству материалов и сборки нет никаких претензий, все панели подогнаны идеально и швы на месте. Но мелкие замечания все-таки есть. Вроде, дисплей работает правильно и быстро, но почему периодически русские слова на экране исчезают, а вместо них появляются иероглифы? И вот еще что. При колесной базе 3230 мм места на диване второго ряда предостаточно даже для троих, но почему подголовников всего два (хотя ремня безопасности – три)? Тем более, что центрального тоннеля почти нет, и третий пассажир там – совсем не лишний.

У меня на тесте был автомобиль в самой богатой комплектации «Премиум», со стильными блестящими багажными дугами безопасности в кузове. Кроме того, в этом варианте появляются климат-контроль (вместо обычного кондиционера), электрорегулировки обоих передних сидений, боковые подушки и шторки безопасности, классная камера кругового обзора. И «продвинутый» полный привод, но об этом ниже.

Если откинуть задние сиденья, там, вместе с набором автомобилиста, можно разместить небольшой рюкзачок. И все. Это – главная проблема всех пикапов: отсутствие нормального багажника. Зато кузов здесь хорош (1520 на 1520 мм) с широким откидывающимся бортом, который способен выдержать до 150 кг нагрузки. В этот кузов входит европалета (теоретически) или средний квадроцикл (что вероятнее). И что очень странно, по документам полная масса этого пикапа – 2495 кг при смешной грузоподъемности 375 кг. Это вы серьезно, при таком большом кузове? И при том, что задняя ось пикапа официально выдерживает нагрузку больше тонны? Но для московского водителя и жителя других крупных городов такие характеристики очень подходят, ведь можно спокойно заезжать в центр, не обращая внимания на знаки «Ограничение массы в 2,5 тонны». И при этом совершенно не важно, что у вас в кузове – пара велосипедов или кирпичи для строительства загородного дома. Вот такая маленькая, но очень полезная (и не последняя) восточная хитрость!

Под капотом – безальтернативный (на российском рынке) двухлитровый турбодизель в 150 сил. По моим ощущениям, мощность даже больше заявленной, и это неудивительно: в Китае этот же мотор развивает 163 л.с. И вряд ли его стали дефорсировать, чтобы продать несколько сотен таких машин в России; скорее всего, обошлись корректировкой на бумаге.



А что, спасибо большое и за эту невинную восточную хитрость, зато наш покупатель может изрядно сэкономить на транспортном налоге. В паре с мотором работает единственная для модели коробка передач: 8-ступенчатый гидромеханический автомат ZF. Кстати, можно управлять его работой и вручную, с помощью подрулевых лепестков. Но, по-моему, это уже пижонство, ведь «Поер» пикап, а не гоночный болид. Что я понял, как только освоился в салоне и выехал на дорогу.

КИТАЙСКИЙ ТАНК На асфальте пикап себя ведет, как и положено большой заднеприводной машине с рессорной подвеской сзади и торсионной – спереди. То есть, спокойно и вальяжно. Разгоняется бодро, но не рекордно, управляется хорошо, и при этом потребляет солярку очень умеренно (я действительно уложился в паспортные 9,5 л).



Как мне показалось, есть проблемы со звукоизоляцией; или это шины попались такие шумные? Но даже на высокой скорости (120 км/ч) тяжелый автомобиль едет плавно, несмотря на пустой кузов – это здорово. А вот на разбитом асфальте, даже на банальном лежачем полицейском «Поер» изрядно потряхивает. Отправляясь в дальний путь, лучше бросить в кузов хотя бы пару мешков щебенки. Во всяком случае, мой довольно большой опыт езды на служебном пикапе говорит о том, что дорожные повадки в этом случае улучшаются. Грузовик, одним словом.

Зато на бездорожье этот «Поер» – просто король! Под стальной защитой картера рамного внедорожника – 232 мм, воздухозаборник выведен под самый капот, так что можно смело форсировать полуметровые броды. Колесные арки и бамперы прикрыты пластиковыми накладками, пороги берегут боковые подножки. Все готово к штурму бездорожья! Полный привод известной компании «Борг Уорнер» автоматически подключит переднюю ось. Но есть еще и возможность активировать полный привод вручную, в наличии и понижающая передача, и блокировка заднего дифференциала в топовой версии. И что же? А все отлично, можно действительно смело искать себе приключения. Даже несмотря на шоссейные всесезонные шины, автомобиль позволяет себе (и водителю) проехать там, где только что прошел груженый лесовоз. Очень порадовало, как работает при спуске с довольно крутого склона ассистент HDC. Главное в такой ситуации - заставить себя не трогать педали, а машина сама потихоньку едет вниз; если что, то помогут ABS и ESP. И вообще, после вылазки на бездорожье, после поездки по изрядно разбитому асфальту появилось ощущение, что пробить эту подвеску практически невозможно!

НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ Формально у китайского пикапа сейчас на рынке есть три серьезных японских конкурента. Но при этом все три «временно приостановили ввоз в Россию» новых автомобилей – конечно же, из-за проблем с логистикой. На официальных сайтах не найти информацию о имеющихся в наличии «хайлаксах» и L200, хотя, судя по всему, у некоторых дилеров машины еще остались. Но цены они готовы огласить только в том случае, если потенциальный покупатель приедет в салон. Видимо, чтобы не шокировать заранее… Единственная компания, которая честно призналась о цене – это «Исудзу». Вернее, ее дилер. За пикап D-Max с трехлитровым 190-сильным дизелем и автоматом просят… от 6,1 до 6,4 миллиона рублей. Допускаю, что конкретный московский дилер поставил цену «чтобы отвязались»; на сайте представительства ничего о машинах в наличии тоже не написано.

А вот «Поер» у дилеров есть! И хотя цена мне тоже показалась не совсем гуманной – от 4 до 4,2 млн рублей, это уже что-то. И главное – ровно столько, сколько записано в прайс-листе производителя. То есть, примерно на миллион меньше, чем просили за ту же машину дилеры на пике ажиотажа, в марте. Так что, выходит, модель в рынке? В том самом, где машины есть и цена устанавливается в соответствии со спросом, а не с желанием продавцов? И дополнительные опции не навязывают? Видимо, в ситуации с не самыми востребованными на рынке машинами – теми же богато укомплектованными пикапами – так и происходит. Но не сразу. Great Wall Poer – это уже не утилитарная «рабочая лошадка», таких под маркой Wingle в предыдущие годы в России было продано немало. Он равен японским одноклассникам и по комфорту, и по проходимости, и по ходовым качествам вообще. И главное – если очень нужно! – машины есть в свободной продаже, чего не скажешь о конкурентах.