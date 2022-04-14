Игорь Моржаретто: Haval F7 - хочу быть отличником!

Китайский «интеллектуальный» кроссовер появился на нашем рынке совсем недавно, в 2019 году, и стал довольно популярен. А сейчас, похоже, у него может наступить настоящий звездный час. И связано это не только с недавним и очень удачным рестайлингом…

Выводя серию F на рынок, в компании поставили очень амбициозные цели – составить конкуренцию лидерам сегмента, таким как «Киа-Спортидж», «Фольксваген-Тигуан», «Мазда CX-5» и т.д. И надо сказать, за два с половиной года марка поднялась до 8-й строчки в рейтинге продаж. Марка, но не модель… Вспомним, что название бренда происходит от английской фразы: I Have All. Это означает: «У меня есть все». И сначала появилась соответствующая модель у известной компании «Грейт Волл», а в 2013 году это имя - Haval - получил премиальный бренд. От моделей основной линии, которые зарекомендовали себя как надежные рабочие лошадки, новые машины отличались более привлекательным внешним видом, а также богатой интеллектуальной начинкой. И в России компания решила как бы начать с нуля. Сначала из продажи исчезли довольно популярные внедорожники и пикапы «Грейт Волл», а для выпуска продукции под новой маркой китайцы построили собственный завод полного цикла в Тульской области. Осталось только научиться правильно произносить название бренда. Вообще-то в Китае имя звучит как «Хафу» (с ударением на первый слог), в самой компании предлагают произносить как «Хавейл» (с ударением на второй слог). Но в обиходе у нас чаще говорят просто: «Хавал». Как написано… ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

Обновленный кроссовер позиционируется по-прежнему с приставкой «интеллектуальный». И с точки зрения механики он практически не изменился. На выбор те же два турбированных бензиновых мотора объемом 1,5 и 2 литра (150 и 190 л.с. соответственно). Коробка передач у всех одна - роботизированная DCT-7, привод - передний или полный. Из новаций под капотом - увеличенный бачок стеклоомывающей жидкости на 4,5 л. А еще очень большую работу инженеры провели по перенастройке подвески, но об этом чуть позже.

На тест мне достался полноприводный кроссовер с двухлитровым 190-сильным мотором, кожаным салоном и огромной панорамной крышей. Знакомство началось с небольшого конфуза. Рядом на парковке возле дилерского центра я увидел автомобиль предыдущего поколения и решил подъехать поближе, чтобы оценить внешние изменения. Сажусь за руль, перевожу рычаг коробки в положение D - и никакой реакции. И вдруг вижу надпись: «пристегните ремень, прежде чем начать движение». Умная система не даст тронуться (даже на несколько метров!), пока не пристегнешься. Хорошо, умно. Но непривычно. Больше всего преобразилась передняя часть; теперь здесь совершенно новые решетка радиатора и бампер. В результате машина выглядит еще более современно, агрессивно. Сзади тоже новый бампер - с большими вертикальными светоотражающими элементами красного цвета по бокам. Светодиодная оптика спереди и сзади, мягкие линии, стильный дизайн. Что-то в профиль кроссовер напоминает… «Ягуар»? «Спортидж»? Нет, все-таки дизайн свой, но в лучших современных традициях. В салоне вообще множество изменений. Сразу обращаешь внимание на новые материалы отделки. На дверях серебристые вставки, сделанные под металл. А на сиденьях - контрастные элементы темно-красного цвета. Выглядит стильно и богато.

Главное нововведение на передней панели - новый планшет мультимедийной системы. Внешне он похож на тот, что используется в модели «Джолион» - во всяком случае, логика его организации похожа. Слева виртуальные иконки кнопок для быстрого доступа, снизу остался блок физических кнопок. С их помощью, например, можно быстро вызвать меню климата, который теперь двухзонный (начиная с комплектации Elite). Есть и кнопка для быстрого доступа к экрану, где устанавливается уровень обогрева сидений. Позже выяснилось, что не так-то просто перенастроить силовой агрегат из режима «эко» в «спорт» и обратно - сделать это удается только через меню, причем по довольно сложному алгоритму. Впрочем, чего я придираюсь, можно подумать, что владелец будет перенастраивать режимы по несколько раз на дню… Сам экран хорош, меню нарисовано красиво. И картинка с камеры заднего вида четкая. А вот штатной навигации нет, зато можно подключить мобильный телефон и с помощью Android Auto или Apple Car Play вывести карту на большой экран. На центральном тоннеле перед подстаканниками раньше была шайба и набор кнопок управления мультимедийкой. Теперь все управление доверили дисплею, и на освободившемся месте появилась небольшая ниша, в которую можно поставить смартфон или положить какую-нибудь мелочевку. Например, пульт от ворот.

Есть и площадка для беспроводной зарядки смартфона, а можно сделать это с помощью обычного USB-кабеля. Правда, чтобы найти входы, нужно проявить сообразительность. Они спрятались под «парящей» центральной консолью, в глубокой нише, практически на полу.

С передними сиденьями явно поработали специалисты, и теперь устроиться не составляет никаких проблем (а раньше, говорят, были!). Причем водительское кресло не только с электрическими регулировками, но и с вентиляцией. Конечно же, для нашего потребителя важен полный электропакет – обогреваются все сиденья, руль, лобовое стекло. И на заднем ряду вполне просторно, даже три пассажира будут чувствовать себя вполне комфортно. А вот багажник большим не показался. Хотя по данным производителя сзади 723 л, явно считали от пола и до потолка. Реально под шторкой не так много места. Но если сложить задние спинки, то получится почти полтора кубометра свободного для перевозки скарба места.

Ну и довершает облик салона «моего» F7 огромная панорамная крыша, которую в это время года хочется держать с открытой шторкой, чтобы любоваться солнышком, которое наконец-то выглядывает из-за туч… На этой романтической ноте - трогаюсь. Заранее пристегнув ремень! ПО ДОРОГАМ СТОЛИЦЫ И ПОДМОСКОВЬЯ

По некоторым сведениям, в компании планировали провести полноценный тест-драйв обновленного F7 в одном из северных регионов страны, чтобы показать товар лицом в довольно сложных условиях. И чтоб мороз был, и хорошие дорожки, и реальное бездорожье. Но, к сожалению, мероприятие пришлось отменить. А мне - тестировать кроссовер несколько южнее, как жителю Москвы, регулярно выезжающему в Подмосковье. Поэтому преимущественно это были испытания на неплохом асфальте (хотя состояние его кое-где желало после долгой зимы лучшего) городских улиц, на скоростном Новорижском шоссе… А после недолгих поисков нашел и трудный участок, но об этом - ниже. К езде по трассе, по ровному асфальту у меня однозначно претензий нет - двигатель тянет уверенно, ровно, любые перестроения и обгоны даются легко, а коробка-робот при этом думает логично и действует правильно. Управлять автомобилем можно с удовольствием - в меру тяжелый руль быстро реагирует на все маневры. Немного раздражает очень настойчивая система удержания в полосе, которая все время норовит довернуть баранку, чтобы машина шла точно посреди двух полос разметки. Надоело - отключил.

О круиз-контроле. Он здесь адаптивный, на шоссе при заданных, скажем, 110 км/ч «цепляется» за впереди идущий автомобиль и едет с его скоростью, что на трассе довольно удобно (еще бы у нас народ ездил равномерно, выбрав тот или иной ряд…). Работает и система предупреждения столкновений - попробовал для интереса, не на самой большой скорости, конечно. И распознавание дорожных знаков действует, исправно считывая даже временные знаки - их изображение выводится на приборную панель. А вот шумоизоляция, как мне показалась, средняя. Моя машина была укомплектована пижонскими 19-дюймовыми колесами с шипованными шинами. Может, на летней резине автомобиль окажется более тихим, но на этих колесах шум изрядно досаждал. Хорошо заметен в салоне и стук камушков по подкрылкам. Зато (а может, в этом и причина) мотор практически не слышен, даже при резком старте и перестроении!

Нашел я в районе своего дачного поселка и участок бездорожья - тут проезжают и разворачиваются тяжелые грузовики. Грязь сначала замерзла, потом ее засыпало апрельским снежком… На штурм этакого «танкового полигона» подошел со всей осторожностью, проезжал не быстро и внатяг. Могу сказать одно: Haval F7 успешно справился с таким «экстримом». Может, его подвеска и покажется кому-то жестковатой на обычной дороге, но на плохой грунтовке кроссовер отлично себя ведет. Крупные ямы и волны, конечно же, чувствует, но подвеску не пробило ни разу. Клиренса в 190 мм и подключаемого полного привода вполне хватает, чтобы уверенно проезжать по довольно глубокой колее. Ну, вдруг потенциальный хозяин «интеллектуального» кроссовера предпочитает не только городские улицы и скоростные трассы… Расход топлива на трассе умеренный - в районе 8 - 9 литров. А вот в городе во время теста плавал в районе 12 л на 100 км, ниже опустить никак не получалось. Есть подозрение, что это связано с совсем скромным пробегом на момент теста, всего 600 км. Кстати, производитель официально разрешает заправляться 92-м бензином. ПО ТЕКУЩЕМУ СЧЕТУ

Кроссовер представлен на российском рынке в трех основных комплектациях, а также в одной спецверсии: Comfort, Elite, Premium и Tech-Plus. Даже в базовом «Комфорте» (1,5 л, робот, передний привод) оснащение очень богатое: светодиодные дневные ходовые огни и противотуманные фары; датчики света, дождя; запуск двигателя кнопкой; передние сиденья с подогревом; система бесключевого доступа в салон; климат-контроль и так далее. Ну, а в спецверсии с двухлитровым турбомотором и полным приводом будет все-все-все, от интеллектуальной системы помощи при парковке до подогрева задних сидений. Далее в этом месте заметки положено написать, сколько стоит каждая из комплектаций, сколько придется доплатить за опции, краску и т.д. И сравнить цену с ближайшими конкурентами. Увы, от этого правила придется на время отказаться. Во-первых, в привычном понятии РРЦ (рекомендованная розничная цена) уже нет никакого смысла; на смену ей пришли ЗЦ (запретительная цена, когда ценник вешают лишь для того, чтобы отпугнуть случайного клиента) и ДЦ (договорная цена, по которой машину действительно могут продать). В дилерском центре «Хавейл» ценников на автомобилях не было вовсе… А вот в салонах конкурентов - европейских и японских производителей - ныне, как правило, нет ни ценников, ни самих машин. И что с чем прикажете сравнивать? Поэтому попытаюсь предсказать ситуацию на ближайшее будущее. Конечно же, через несколько месяцев (после того, как стабилизируется курс рубля и обустроятся новые логистические цепочки) у нас успокоится ситуация на рынке, обозначатся реальные цены. Но это будет совершенно другой рынок! На котором править бал будут совсем не те марки, чем год назад… В первую очередь - китайские. Так что в успехе обновленной модели нет никаких сомнений. Тем более, что автомобили в наличии есть - даже сейчас. Пусть и с не совсем понятными ценами… ***

Haval F7 2022 года мне понравился; внешне машина изменилась в лучшую сторону, появилось много новых, полезных опций, салон стал более комфортным. Инженеры серьезно поработали с настройками подвески. Жаль только, что конкурентов у «семерки» теперь почти нет…