Сергей Целиков: BMW X4 - «ну, а я окунулся в довоенные сны...»

BMW X4 попал ко мне на тест 18 февраля 2022 года, а сдавал я его «законному владельцу» уже после начала «спецоперации» - 25 февраля. Думаю, в тот момент, для многих из нас мир поделился на «до» и «после». Хотя сейчас, в конце марта, когда я пишу этот обзор, вообще не понятно, что будет дальше. Весь месяц автомобильный эфир был заполнен новостями о том, что очередной автопроизводитель остановил производство/поставки на российский рынок. Кто-то всерьез и надолго. Кто-то на время. На неопределенное время. Оно идет, а ситуация не меняется. Вопросов сейчас гораздо больше, чем ответов. Будут ли продаваться автомобили тех или иных брендов на российском рынке? Если будут, то сколько они будут стоить? Будут ли банки выдавать кредиты и по каким ставкам? Что будет с обслуживанием у официальных дилеров, будут ли запчасти и по каким ценам? Каким будет российский рынок на фоне всех этих событий, санкций и резкого снижения доходов основной части населения? Вопросы, вопросы, вопросы. А ответов практически нет. Пока нет.

Что касается BMW, то к настоящему моменту известно лишь следующее. На фоне текущей геополитической обстановки и проблем логистики компонентов локальная сборка на калининградском «Автоторе» приостановлена на неопределенный срок. Прямой импорт в Россию остальных моделей тоже остановлен. Дилерам и клиентам доступны лишь те автомобили, которые уже были поставлены в Россию до 24 февраля. Сколько их осталось и по каким ценам, сказать сложно.

Если «виртуально пробежаться по салонам», то машины, вроде бы, есть. Практически у всех дилеров BMW на месте прайс-листа стоит плашка «запросить цену» или «получить предложение». И если рекомендованная розничная цена (РРЦ) на BMW X4 начинается от 5,7 млн рублей, то отдельные ценники «в наличии» показывают стоимость от 8,5 млн и выше. Плюс 50 - 60% от того, что было месяц назад. То есть, дилеры, не желая расставаться с автомобилями, фактически выставили «заградительные» цены. Будут ли покупатели брать BMW по такой стоимости? Для меня большой вопрос. Хотя, есть вероятность, что в ближайшем обозримом будущем мы можем вообще не увидеть эти автомобили ни по каким ценам. А пока вот вам список актуальных цен на различные комплектации BMW X4 (по данным сайта «Цена Авто»).

Когда я начал писать этот текст в голове крутились строчки из песни Высоцкого о погибшем летчике: «…Не слыхать его пульса с сорок третьей весны, ну, а я окунулся в довоенные сны…». BMW X4 появился на нашем рынке в 2014 году. Опять же символично. За восемь лет продано 20 тысяч автомобилей этой модели. Второе поколение (G02) сменило первое (F26) в 2018-м году. А сейчас на рынок вышла рестайлинговая версия. Традиционно рестайлинг затрагивает бампер, фары, решетку радиатора. Текущий тренд - увеличение решетки и сужение фар. На мой взгляд, этот подход идет на пользу не всем моделям BMW. Тем не менее, X4 он не испортил. Автомобиль по-прежнему смотрится достаточно гармонично. Купеобразный кузов тоже нынче в тренде. Не особо практично, зато спортивно и модно. Можно еще сказать - эгоистично.

Как показывает статистика, «Икс-четвертый» полюбили женщины. Из 100% продаж примерно 20% приходится на корпоративные парки. А вот среди владельцев физлиц почти 60% - женского пола. Видимо, что-то в нем есть такого, что привлекает успешных богатых дам. Кстати, если посмотреть этот показатель по соплатформенному «Икс-третьему», то там будет ровно наоборот: 40% - женщин, 60% - мужчин. Средний возраст владельцев BMW X4 - 43 года. Это на 2 года ниже, чем в среднем по российскому автопарку. Почти половина (47%) «Икс-четвертых» остается в московском регионе. Примерно 11% уезжает в Санкт-Петербург. А среди крупных российских регионов с большим ореолом обитания этой модели можно назвать Краснодарский край, Татарстан, Свердловскую, Челябинскую и Самарскую области.

Когда садишься в любую модель BMW, то первое впечатление - фантастическое послушание. Автомобиль чутко «прислушивается» ко всем твоим движениям и легко исполняет желания. Ускорения, повороты, торможения и вновь «вперед и с песней»… Это стихия BMW. Именно за это клиенты готовы отдавать немалые деньги.

На моем тестовом X4 в исполнении М40i был установлен самый мощный двигатель в гамме этого кроссовера - классическая трехлитровая бензиновая «шестерка» мощностью 387 л.с. Этот двигатель в паре с классическим 8-ступенчатым автоматом разгоняет кроссовер от 0 до 100 км/ч всего за 4,5 секунды. Динамика просто сумасшедшая! При этом двигатель достаточно экономичный. Проехав около 500 км по разным дорогам (и в плотных московских потоках и по скоростным трассам), мой средний расход топлива составил около 10 л на 100 км. Кстати, базовая версия с очень экономичным 2-литровым дизелем не будет бледно выглядеть на дорогах общего пользования. Мощность 190 л.с. при максимальном крутящем моменте 400 Нм позволяет «уложиться» при разгоне до «сотни» в 8 секунд. А паспортный расход топлива в смешанном цикле у такой версии X4 составляет всего 5,6 литра на 100 км! В гамме X4 есть также интересная версия с 2-литровым бензиновым мотором «доналоговой» мощности 249 л.с., а также проверенный временем и любимый россиянами 3-литровый дизель такой же мощности.

Начиная с базовых версий на обновленные «Икс-четвертые» устанавливают адаптивные светодиодные фары. А в дорогих исполнениях можно получить лазерные фары, у которых пучок света бьет на 650 метров. В городе эта функция бесполезна, а вот на трассе в дальних ночных поездках очень даже хорошая вещь. Хороша в этой модели и проекционная панель на лобовое стекло. Она настраивается по многим показателям, причем даже меняется размер шрифта. Еще в этом автомобиле продвинутый ассистент движения задним ходом. Без участия водителя он может проехать сам порядка 40 метров. То есть, BMW планомерно, шаг за шагом, движется в сторону автономного вождения.

Последнее время баварский концерн уделял большое внимание функционалу Connected car. Все больше и больше функций можно делать с автомобилем удаленно. Через приложение «My BMW» можно настроить индивидуальный профиль и взаимодействовать с автомобилем «за тысячи километров». Помимо различных водительских настроек (положение сидений, зеркал, климата, музыки и т.д.), можно настраивать и некоторые команды в привязке к геопозиции. Например, автоматическое открывание двери багажника в определенном месте (при въезде в гараж или на парковку). Или автоматическое опускание стекла при подъезде к шлагбауму гипермаркета. Через приложение также можно удаленно посмотреть на автомобиль и его окружение, а в случае необходимости посигналить или поморгать фарами. Еще одна «бмвэшная фишка» - управление системой мультимедиа при помощи жестов. Большого практического смысла нет, но прикольно.