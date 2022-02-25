Сергей Целиков: Kia Seltos - двадцать один оттенок «Селтоса»

Компактный кроссовер Kia Seltos удивляет многообразием вариантов исполнения. На выбор потенциальным покупателям корейцы предложили три двигателя, четыре коробки передач, два типа привода и семь стандартных комплектаций. В целом, у этой модели насчитывается 21 вариант исполнения! Пожалуй, такое разнообразие можно встретить только на моделях премиальных брендов. Марка Kia любима российскими покупателями, а сам автомобиль получился симпатичным и хорошо оснащенным. На момент выхода Kia Seltos на наш рынок, казалось, что эта модель может повторить грандиозный успех своего собрата Hyundai Creta. Но если посмотреть статистику продаж за 2021 год, то наш герой с результатом в 17865 единиц лишь замыкает ТОП-25 самых продаваемых моделей. Так, продажи лидеров сегмента SUV значительно выше: Hyundai Creta - 68081 шт.; Renault Duster - 41471 шт. Но они более доступны по цене. Тем не менее, продажи дорогих Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan тоже существенно превышают результаты «Селтоса» - 38441 и 29232 шт. соответственно.

Ну, а каково же конкурентное окружение этой модели? Самым прямым конкурентом Kia Seltos (так сказать, на одной стартовой линии) можно считать Skoda Karoq. Чешская модель вышла на российский рынок параллельно с «Селтосом» и именно ее покупатели рассматривают в первую очередь в качестве альтернативы «корейцу». Габариты очень близки, потребительские свойства тоже, да и ценовой диапазон точно «укладывается» в «корейские рамки». По продажам в 2020 - 2021 годах Skoda Karoq (19487 шт.) не на много обошла Kia Seltos. Но напомню, что результаты прошлого года определялись в большей мере не спросом, а поставами «живых» автомобилей. Дефицит «автомобилей в наличии» и у чехов, и у корейцев был довольно большим.

В качестве конкурентов «Селтосу» также можно назвать два очень близких по габаритам японских кроссовера - Nissan Qashqai и Mitsubishi ASX. У каждого из них есть свои неоспоримые преимущества, но в тоже время есть и недостатки. Нижняя планка рекомендованных розничных цен у них несколько выше - от 1,67 млн и 1,87 млн рублей соответственно. Но в «верхних» сопоставимых с «Селтосом» модификациях/комплектациях за 2 - 2,4 млн рублей это прямые конкуренты. Там же, «вверху» (1,9 - 2,4 млн рублей) появился очень сильный новый конкурент от немецкого бренда Volkswagen - модель Taos, продажи которого стартовали во второй половине 2021 года.

А вот «снизу» Kia Seltos «подкусывают» другие конкуренты. Обновленный «собрат» Hyundai Creta, остается лидером сегмента SUV в России. Да, он чуть меньше (4300 мм), попроще и подешевле (1,35 - 2,15 млн). Но, может, именно эта «простота» и экономия как раз и нужна потребителю? Здесь же «внизу» есть французский Renault Kaptur (1,26 - 1,72 млн рублей), который в 2020 году получил неплохой рестайлинг, оставшись снаружи прежним, но существенно преобразившись внутри. Продажи его чуть больше, чем у «корейца». А ведь у Renault в ценовом диапазоне «Селтоса» есть еще и более крупная Arkana (1,37 - 1,93 млн рублей). Кроме того, в габаритах и нижнем ценовом диапазоне «Селтоса» есть минимум пять «китайских заноз». Во-первых, очень близкий по размерам, шустрый и «молодежный» Geely Coolray. Во-вторых, чуть более крупный и практичный Geely Atlas. В-третьих, неоднозначная, но симпатичная «китайская звездочка» - Haval Jolion. В четвертых, чуть больший в габаритах (4500 мм) и очень сбалансированный Chery Tiggo 7 PRO. Ну и в пятых, менее популярный, но тоже достойный Changan CS35 Plus.

Как видим, окружение у Kia Seltos очень и очень конкурентное. Чего же не хватает «Селтосу», чтобы оторваться от конкурентов? Давайте разбираться. Что хочет российский покупатель, выбирая кроссовер? Надежный двигатель объемом побольше, полный привод и классический автомат. А вот такого сочетания у Kia Seltos, к сожалению, нет. Двигатель 2.0 MPI мощностью 149 л.с. идет в сочетании только с вариатором. А его российские потребители почему-то недолюбливают...

Классический 6-ступенчатый автомат идет только со старым маломощным атмосферным мотором 1.6 MPI. Его собирают в России и устанавливают на всю «бюджетную гамму» Hyundai/Kia - Rio, Solaris и Creta. В переднеприводной версии такой силовой агрегат выдает 123 л.с., а максимальный крутящий момент всего 151 Нм. В версии с полным приводом мощность этого двигателя еще меньше - 121 л.с. А максимальный крутящий момент - 148 Нм. Для неспешной езды по городу этот вариант может и подойдет, но на трассе вы будете чувствовать себя не уютно. Зато с надежностью все в порядке и цена на такие версии Kia Seltos вполне приемлемая. Верхнюю строчку модельной гаммы занимает турбированный двигатель 1.6 T-GDI мощностью 177 л.с. Но он, во-первых, агрегатируется только с роботизированной трансмиссией 7DCT. А во вторых, цены на такие модификации в 1,5 раза выше «стартовых» и переваливают за 2 млн рублей. Именно такая, самая мощная модификация Kia Seltos в комплектации Premium, была у меня на тесте. Стоимость ее составляет 2 314 900 рублей. Что же можно получить за эти немалые деньги?

На удивление, в богатой комплектации Kia Seltos оборудован не хуже иных премиальных автомобилей. Здесь и полный набор современных систем помощи водителю: интеллектуальный круиз-контроль (SCC) с функцией Stop&Go, система предотвращения фронтального столкновения (FCA), система предотвращения выезда из полосы движения (LKA), ассистент движения в полосе (LFA), система предотвращения столкновения с автомобилем в слепой зоне (BCA), система предотвращения бокового столкновения при выезде с парковки задним ходом (RCCA), система безопасного выхода (SEA), система контроля внимания водителя (DAW) и система распознавания усталости водителя (DAW). Кроме того, у более дорогих автомобилей Seltos «позаимствовал» проекцию приборов. Правда, не на стекло, а на специально выезжающую прозрачную панель. Еще один «шажок» в более высокий класс - сиденья с большим числом электрорегулировок, а также с вентиляцией. Сейчас, в зимнее время вентиляция сидений не актуальна, но летом однозначно пригодиться. Ну и зимний пакет в «Селтосе» конечно же полный - подогревается и руль, и ветровое стекло, и форсунки омывателя, и все сиденья.

Стоит отметить светодиодную оптику. Начиная с комплектации Prestige, вы получаете светодиодные (LED) фары. А вот светодиодные противотуманный фары, задние и ходовые огни доступны, начиная с комплектации Style. В автомобиле есть также светодиодная подсветка салона и динамическая подсветка интерьера Mood Lamp.

Я проехал на этом «Селтосе» за полторы недели более 750 км в обычном городском и загородном режимах. Ощущения достаточно приятные. Автомобиль легкий, шустрый и на удивление тихий. Двигателя на холостых вообще не слышно, на скорости внешние шумы нарастают, но не досаждают. Подвеска чуть жестче, чем на «Тигуане» (который для меня является эталоном), но вполне комфортная. Салон средненький, без китайского «выпендрежа» и французского «шарма». Но при этом не такой «грустный», как у некоторых «чехов» или «немцев». К сожалению, в салоне много жесткого пластика, не особо приятного на ощупь. Но можно и не трогать. Главное, чтобы со временем в салоне не завелись «сверчки».

Ко многим опциям, таким как адаптивный круиз-контроль, мягкое удержание в полосе, настойчивое звуковое напоминание о разметке и едущих рядом автомобилях, бесполезное распознавание знаков я уже привык. А вот что встретил на этом автомобиле впервые - это появляющееся на панели приборов сообщение «об отъезжающем впереди автомобиле». Такая напоминалочка, мол, эй, водитель не зевай, пора трогать! В эпоху пробок и отвлекающий от дороги гаджетов - хорошее решение.

«Главным экспонатом» в салоне «Селтоса», конечно же, является 10,25-дюймовый дисплей мультимедийной системы. Работает четко, интуитивно понятно. В нем есть неплохая, но бесполезная в Москве навигация, поскольку есть поддержка Android Auto и Apple Carplay. Как известно, в Москве без Янденкс.Навигатора почти никуда. Пробки наше все. А вот камеры заднего вида с четкой динамической разметкой просто шикарны. Могут дать фору даже некоторым премиальным моделям. Ну и отдельное «мерси» Kia за музыкальную аудиосистему Bose. Звук очень хорош. Жаль, что она устанавливается только в самых дорогих комплектациях.

А теперь к некоторым минусам. Даже в самой богатой комплектации нет электропривода крышки багажника! Это прям нонсенс по нынешним временам. Да и сам багажник какой-то «куцый». Видимо, полноразмерная запаска «съела» часть пространства по высоте. Обьем багажного отделения по «техническим характеристикам» 433 литра, но по-ощущениям и того меньше. Ну а сравнивать багажник «Селтоса» с «симпликлевым» «Кароком» вообще не стоит. Если у «Шкоды» это целый «органайзер», то тут просто «багажное отделение».

Еще пара минусов. Конструкция нижней части двери не имеет «защитной резинки». То есть, порог регулярно становится грязным и испачкать джинсы не составит большого труда. Ну, и отмечу еще, что климат-контроль в «Селтосе» однозонный. Настроить комфортную температуру в разных частях салона не получится. В этим плане «Слетос» проиграет многим прямым конкурентам. А вот расход топлива порадовал. В моем ездовом «смешанным цикле» после 750 км пути по разным дорогам получилось 7,8 литра на 100 км. Для полноприводного бензинового кроссовера результат не выдающийся, но вполне достойный. Кстати, заправлять Seltos можно даже 92-м бензином.

Итог. Kia Seltos слегка поколебал мою не любвь к «корейцам». Учитывая нынешние реалии и ценовое позиционирование (РРЦ - от 1,43 млн до 2,35 млн рублей) выбор этой модели считаю вполне рациональной покупкой. Мне лично такой автомобиль сейчас не нужен, но для тех, кто ищет компактный городской кроссовер, рекомендую включить эту модель в перечень потенциально возможных, наряду с Nissan Qashqai, Skoda Karoq, Volkswagen Taos, Tiggo 7 PRO и всеми остальными многочисленными конкурентами.