Игорь Моржаретто: Lexus NX – входной билет в директорскую ложу

Кроссовер, только что представленный в России, обещает открыть цифровую эру «Лексус». И это действительно совершенно новая модель, с новыми моторами, с новым же салоном, с новой мультимедиа и рядом нестандартных решений. БА, СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ! ПРОСТИТЕ, Я ОШИБСЯ… NX первого поколения так понравился покупателям (за семь лет по всему миру продали больше миллиона машин!), что экспериментировать с внешностью было нельзя. И перед дизайнерами стояла очень непростая задача: сохранить преемственность дизайна и лояльность клиентов, но при этом предложить им что-то новое. Надо сказать, что в итоге все получилось: несмотря на то, что 95% деталей у NX второго поколения новые (это касается и кузовных панелей), принадлежность к марке стопроцентная. Ни у кого не возникнет сомнений, что это «Лексус». Несмотря на все внешнее сходство с предшественником, сразу видно, что светодиодные фары стали иными по форме, не такой угловатой получилась решетка радиатора… Но больше всего отличий сзади. Фонари отныне соединены красной полосой, а вместо логотипа красуются – по нынешней моде – крупные буквы L E X U S.

Но, если внешний облик нового NX решили лишь слегка освежить, то внутри – огромные перемены. Дизайнерская концепция салона по-японски называется Tazuna, то есть «уздечка». Японцы вообще большие мастера художественных образов; так вот, идея Tazuna – сделать управление всеми функциями автомобиля интуитивно-понятным. Для этого – удобнейшая посадка в любом из кресел, хорошо продуманная эргономика, цифровая приборная панель и, конечно же, новая мультимедиа и навигация Lexus Link Pro с 14-дюймовым дисплеем (в базе – 10 дюймов).

Естественно, качество всех материалов – на высочайшем уровне. Есть и оригинальные решения. Например, руль. Мало того, что он очень удобный для хвата, так еще и клавиши на нем необычные. Стоит к ним прикоснуться – в проекции на лобовом стекле высвечивается пиктограмма этой кнопки. Очень удобно: можно смело пользоваться ими, не отрывая взгляда от дороги. Но, конечно, главная доминанта передней панели – огромный дисплей по центру (у наc на тесте были только хорошо укомплектованные машины с 14-дюймовым экраном). Новая операционная система, как говорят в компании, работает в 3,6 раза быстрее, чем ранее. Насколько это справедливо – я не замерял, но претензий к быстродействию комплекса не было. Интересная графика, логичное меню, поддержка Android Auto и Apple CarPlay – все есть. Очень неплохо работает и собственная навигационная система. По сложному маршруту тест-драйва мы ехали, ориентируясь только по ней.



А отсутствие дополнительного смартфона-навигатора на лобовом стекле – это ли не лучшее доказательство работоспособности системы?

Вот еще одна «фишка»: выйти из машины с первого раза я не смог. Дело в том, что у NX теперь – электрические замки, и место привычной механической ручки заняла кнопка. На нее надо слегка нажать, а потом чуть толкнуть дверь локтем – она легко распахивается. Поначалу это с непривычки раздражает, но потом понимаешь, как это удобно. Главное, сразу объяснить принцип работы пассажирам, чтобы они не бились, как птицы в клетке… А еще, если датчики системы контроля мертвых зон почувствуют движущуюся помеху, то замок заблокируется и дверь не откроется. Все для вашей безопасности! Прибавка в колесной базе (плюс 30 мм) позволила дать чуть больше места задним пассажирам. Тут есть подогрев сидений, дефлекторы системы вентиляции, две USB-розетки (Type-C) и гнездо на 12В. Объем багажника вполне приличный – 545 л, а если сложить спинку заднего дивана, то выйдет на целый кубометр больше. Под фальшполом у недорогих версий с 18-дюймовыми колесами есть докатка, а вот для 20-дюймовых дисков положены шины RunFlat и баллончик с герметиком. И два пробитых колеса (постарался один из экипажей на разбитой дороге в 100 км от Ростова) стали проблемой: пришлось ждать эвакуатор…

ПО СНЕЖНОЙ ЦЕЛИНЕ Для тест-драйва нового Lexus NX организаторы выбрали Ростовскую область, как самую теплую в это время года. И она встретила нас… небывалыми метелями, снежными заносами и гололедом. А что – отличная возможность проверить новинку в экстремальных условиях! Такого снегопада, говорят, давно не знали здешние места: за несколько дней вдруг выпало до 40 см снега. Нет, конечно же, федеральные дороги чистили, как и улицы областного центра. Но вот на долю местных дорог техники явно не хватало, поэтому вместо привычного дорожного тест-драйва у нас неожиданного случилось экстремально-снежное путешествие. Которое я провел преимущественно за рулем Lexus NX 250. Он пока носит звание базовой модели (осенью в модельном ряду должен появиться и NX 200). Под капотом – известный 199-сильный атмосферный двигатель объемом 2,5 литра, который работает в паре с 8-ступенчатым автоматом и полным приводом. Говорят, такой автомобиль больше подходит для спокойной и размеренной езды. Что же – это как раз для меня. Мотор очень мягко реагирует на нажатие педали газа, коробка передач переключается практически незаметно, а тишину (спасибо отличной звукоизоляции!) нарушает разве что шорох шин по асфальту. По паспорту разгон до сотни – 9,1 секунды, и меня такая динамика вполне устраивает. Может быть, моим более молодым коллегам 199 «лошадок» маловато, им хочется взрывной динамики, но для города / трассы, с мой точки зрения – этого вполне достаточно. И руль не тяжелый, но и не слишком легкий. В то же время он не заставляет напрягаться даже в сложных дорожных ситуациях: очень понятное управление и хорошая обратная связь. Что, кстати, очень подходит для не очень хорошо очищенной от снега дороги, по которой на NX можно уверенно двигаться с хорошей скоростью.

Что еще радует, так это настройки подвески: кроссовер даже на 20-дюймовых колесах остается достаточно комфортным автомобилем. А клиренс почти в 20 см и полный привод в паре с электронными помощниками позволяют себя чувствовать вполне уверенно и на снежной целине – при том, конечно, что под слоем снега прячется неплохая асфальтовая дорога. В чистое поле я бы выехать на любом кроссовере не рискнул… Но все-таки, если выбирать авто для себя – предпочел бы больше комфорта и все-таки 18-дюймовые шины.



А для тех, кто любит погорячее, предназначен NX 350; такие машины поставляются уже с пакетом F Sport. И это – не только более агрессивный дизайн бамперов и решетки радиатора и классные спортивные кресла; главное – новый турбомотор объемом 2,4 литра (279 л.с.). Для версии NX 350 предлагают адаптивную подвеску и постоянный полный привод с динамическим распределением крутящего момента. До сотни этот «Лексус» разгоняется уже за 7,2 секунды. Словом, всем хорош «350-ый», за исключением одного, но очень важного для многих потенциальных покупателей момента…

СЧЕТ НА МИЛЛИОНЫ Между прочим, в России NX никогда лидером продаж не был; на первом месте у нас традиционно более крупный (и более дорогой) RX. А NX оказался самым доступным из кроссоверов японской марки; можно сказать – входной билет в премиум-класс, в некую директорскую ложу. Это подтверждает и статистика: для 70% покупателей он оказался первым «Лексусом» в жизни. А почему бы и нет? Еще три года назад полноприводный кроссовер с 2-литровым двигателем и вариатором стоил от 2,5 млн рублей. Но с тех пор многое изменилось, мы узнали, что такое карантин, дефицит, навязанные опции… И все без исключения машины за прошлый год подорожали на 20 – 30%. А когда речь идет о новой, можно сказать – инновационной модели, становится сразу понятно: это будет дорого. За NX 250 попросят теперь от 4 106 000 до 5 153 000 рублей. Правда, при этом в базовую комплектацию Comfort уже включены комплекс систем активной безопасности Lexus Safety System+ (адаптивный круиз-контроль, системы распознавания дорожных знаков, предупреждения о фронтальном столкновении с автоматическим торможением, мониторинг слепых зон в комбинации с электронными замками дверей и т.д.) А также кожаный салон, камера заднего вида с омывателем, двухзонный климат-контроль, электропривод двери багажника, обогрев лобового стекла, руля и передних сидений. Богато!

Флагманская версия NX 350 доступна в двух топ-комплектациях: F Sport Premium и F Sport Luxury за 5 637 000 и 5 895 000 рублей. Поэтому в российском представительстве компании большую ставку на NX 350 не делают (ведь, кроме всего, из-за мощности 279 л.с. модель не очень выгодна с точки зрения налогообложения). И планируют, что основные продажи придутся на модель NX 250. Которую и я бы тоже выбрал… Вся линейка цен на первый взгляд выглядит пугающе: от 4,1 до 5,9 млн рублей. Но конкуренты просят примерно столько же! Так, БМВ X3 стоит 4,5 – 5,85 миллиона, «Мерседес-Бенц GLC» – от 4,9 до 6,7 млн, «Аудио-Q5» – от 4,6 до 5,2 млн. А «Генезис GV70» можно купить за 4,3 – 6,3 млн рублей. Новый NX получился очень интересным! Суперсовременный и высокотехнологичный, хорошо сбалансированный, с интересным дизайном и классным салоном, богатым оснащением… Правда, цена назначена немаленькая; есть пока и проблемы с поставками автомобилей из Японии. Но в любом случае, тот, кто решится на покупку NX – об этом не пожалеет.