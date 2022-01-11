Сергей Целиков: EXEED TXL и VX - стоят своих денег

Китайская компания Chery присутствует на российском рынке уже 16 лет. Путь со взлетами и падениями пройден немалый. Первые автомобили вызывали определенный скепсис. После 2014 года продажи Chery в России практически сошли на нет. В какой-то момент даже показалось, что дни этого бренда на нашем рынке сочтены. Но за последние два года все кардинально поменялось. Абсолютно новая модельная линейка (Tiggo 4, 7 Pro, 8 Pro) и новый премиальный бренд EXEED. Новые автомобили Chery пришлись россиянам и по душе, и по карману. Со второй половины 2020 года продажи растут «как на дрожжах». Сейчас дилеры Chery в месяц продают почти столько же, сколько с 2015-го по 2018-й продавали ежегодно! Динамика продаж в текущем году исчисляется сотнями процентов. За 11 месяцев продано 32883 автомобиля Chery (+252%) и 3122 кроссовера EXEED TXL. Конечно, можно сказать, что китайцам помогли проблемы с производством и поставками у многих автопроизводителей. В то же время на руку сыграла политика сдерживания розничных цен. В условиях дефицита поставок новых машин и огромных накруток «за допы» у других брендов (Kia, Hyundai, Skoda, Volkswagen и т.д.) цены на модели Chery выглядят очень адекватно. Маркетинговые цены на Chery Tiggo 4 начинаются от 1,14 млн рублей, Tiggo 7 PRO от 1,64 млн рублей, Tiggo 8 от 1,78 млн рублей, Tiggo 8 PRO от 1,87 млн рублей. В модельной линейке EXEED теперь две модели - TXL (от 2,51 млн рублей) и VX (от 3,07 млн рублей). Стоит отметить, что это именно «маркетинговые цены», для привлечения внимания. Чтобы получить максимально выгодные условия необходимо сдать свой автомобиль в трейд-ин и оформить кредит. Тем не менее, у дилеров Chery сейчас минимальные накрутки на дополнительное оборудование и выгодные пакетные предложения. Даже в условиях общего дефицита автомобили у дилеров есть, и цены на них вполне адекватны. Отсюда и существенный рост продаж.

Принципиальное отличие премиальной линейки EXEED не только в уровне отделки и оснащении, но и в технике. Обе модели (TXL и VX) по умолчанию оснащены полным приводом. При этом все четыре модели Chery - моноприводные. Обещанного полного привода на Chery Tiggo 8 PRO мы пока так и не дождались. А вот на моделях EXEED за распределение крутящего момента между осями отвечает многодисковая муфта от глобального поставщика BorgWarner. Обзор дорестайлиноговой модели TXL я уже писал (можно почитать здесь). На тот момент марка носила название CHERYEXEED. Сейчас она избавилась от приставки Chery, хотя шильдик материнской компании на задней двери пока остался. Думаю, со временем и он пропадет. Таким путем шли многие именитые производители выводя на рынок свои премиальные линейки автомобилей: Toyota-Lexus, Nissan-Infiniti, Honda-Acura, Hyundai-Genesis. На мой взгляд, для Chery вполне логичным было бы оставить материнский бренд, а EXEED’ом назвать лишь модельную линейку (TXL, VX, LX), параллельно с линейкой «простых» кроссоверов Tiggo. Кстати, такой пример есть - английская компания Land Rover не стала выводить из под материнского бренда свой премиальный суббренд Range Rover. Ладно, не будем лезть в маркетинговые хитросплетения китайских товарищей, давайте лучше чуть поближе познакомимся с двумя автомобилями - TXL и VX. В них, кстати, очень много общего, но есть и принципиальные отличия.

Помимо габаритов (длина TXL - 4780 мм, а VX - 4970 мм) и количества мест (5/7), основное отличие в двигателе. На TXL устанавливают 1,6-литровый бензиновый мотор мощностью 186 л.с. Такой же, кстати, идет на модели Tiggo 8 Pro. А вот флагманский VX удостоен нового силового агрегата - турбированного 2-литрвого мотора семейства Acteco мощностью 249 л.с. Это оптимальная мощность как с точки зрения динамики (разгон до 100 км/ч - 8,5 секунды), так и с точки зрения налогов.

Кроме того, в ходе тест-драйва у меня получился удивительный результат с точки зрения топливной экономичности. Более тяжелый VX с 2-литровым двигателем расходовал в среднем 10 литров на 100 км пути. А вот средний расход бензина на более компактном TXL с 1,6-литровым мотором оказался на литр больше - 11 л на 100 км. Да и динамика у него послабее - разгон до «сотни» занимает около 10 секунд. Получается, что малообъемный «движок» надо больше крутить, стоит больше газовать, и, как следствие, приходится больше расходовать топлива.

Отмечу одну важную общую черту этих автомобилей - они очень тихие. Как работают двигатели на холостом ходу - практически не слышно. Набирают скорость тоже мощно, ровно, уверенно и тихо. Но «тихо» не от значения «тихоходный», а именно от слова «тишина». И даже на трассе, при скорости за 100 км/ч шума в салоне добавляется минимум. Можно негромко разговаривать даже с пассажирами заднего ряда. Конечно же, если не включать на полную мощность акустику Sony, которая в «эксидах» хороша. Салоны в обеих моделях очень похожи. Большой сдвоенный экран, объединяющий и панель приборов, и систему управления всеми функциями «а-ля новый Мерседес». Один и тот же приятный «пухлый» многофункциональный руль. Одинаковые удобные сиденья с массой регулировок и памятью. А вот рычаг переключения передач разный. На VX - полноценный рычаг с нормальным «однократным» переключением. А на TXL - маленький джойстик, который для включения скорости нужно качать два раза.

Еще одно важное отличие в оснащении VX - наличие проекции приборов на лобовое стекло. Это пока атрибут только дорогих премиальные автомобилей. Лично мне эта функция всегда была по душе. А вот моей супруге очень понравилось еще одна функция EXEED - очистка и ионизация воздуха в салоне. В плотном московском потоке достаточно важная составляющая движения. С точки зрения управления и комфорта езды я большой разницы между TXL и VX не заметил. Оба кроссовера управляются приятно. Ездить на этих «эксидах» одно удовольствие. Дорожный просвет (210 мм) и полный привод добавляют уверенности на занесенных снегом дорогах. Кстати, в новогодние праздники снегу было предостаточно. Подвеска - в меру жесткая. Правда, из-за низкого профиля шин «короткие лежаки» автомобили проходили с небольшим встряхиванием.

Я боялся, что большие габариты VX будут мешать парковке во дворе дома. Но наличие четких камер покрывающих 360 градусов обзора, очень легкий руль и хорошая маневренность сделали свое благое дело. Парковаться не VX не хуже, чем на более компактных кроссоверах. А вот к минусам отнесу аэродинамику задней части автомобиля. В условиях московской слякоти при минус 5 - 10 градусах, заднее стекло автомобиля постоянно забрызгивается и покрывается всеми 50-ю оттенками серого. Маленькая щетка стеклоочистителя работает без устали, но она явно «не премиальная». Только размазывает грязь и незамерзающую жидкость по стеклу. На TXL было как-то проще. Возможно, больше повезло с погодой.

Если говорить о дизайне, то мне очень «зашел» обновленный TXL. Его новая решетка радиатора и бампер смотрятся интересно, свежо и даже как-то «космически». Мне кажется, новый TXL сейчас не уступает лучшим образцам автомобильной дизайнерской мысли. Большой VX выглядит попроще, так сказать, в «классическом стиле». Тем не менее, и он довольно приятен «на глаз». В очередной раз констатирую факт - китайцы научились создавать красивые автомобили. В этом виде «обязательной программы» они преуспели лучше многих и уже обошли корейцев и японцев. Это мое мнение и вы можете с ним не соглашаться. Описывать комплектации этих автомобилей большого смысла нет. В автомобилях EXEED теперь есть все, что пожелает душа. И в техническом плане, и для безопасной езды, и для обогрева в суровых российских условиях. Ну а сиденья - даже с вентиляцией!

В заключении о ценах. Пятиместный EXEED TXL имеет две комплектации - Luxury (РРЦ - 2 699 900 руб.) и Flagship (2 899 900 руб.). Получить максимальную скидку в 190 тысяч рублей можно, сдав дилеру Chery свой автомобиль в trade-in. Семимесячный EXEED VX предлагается пока тоже только в двух комплектациях - Luxury (РРЦ - 3 299 900 руб) и President (3 599 900 руб). Максимальная выгода за trade-in тут будет чуть побольше - сдав свой автомобиль, можно сэкономить от РРЦ 230 тысяч рублей.