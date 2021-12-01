Сергей Целиков: Volkswagen Tiguan - эталон городского кроссовера

Наконец-то я добрался до своего эталонного городского кроссовера. В нем все настолько правильно, идеально, что даже скучно. И технически, и эстетически. Даже по цвету мне выдали на тест темно-серый эталонный экземпляр. Чтобы не отсвечивал, не выделялся. И внутри все тоже эталонно черно-серо.



С «Тигуаном» удобно сравнивать все остальные автомобили. Этот чуть мягче, а тот чуть жестче. У этого отклик на педаль газа чуть лучше, вот у того рулевое поострее. И так далее. Раньше был «Гольф-класс», теперь пора заводить «Тигуан-класс», в котором все больше и больше игроков. И японских (Toyota RAV4, Mazda CX-5, Honda CR-V), и корейских (Hyundai Tucson, Kia Sportage), и европейских (Skoda Karoq, Volvo XC40, Peugeot 3008, Cirtoen C5 Aircross), и даже китайских (Geely Atlas, Chery Tiggo 7 Pro).

На самом деле конкурентов у «Тигуана» гораздо больше. Поскольку кроссоверы сейчас на пике моды. А «тигуановский» размер (4,5 метра в длину плюс-минус 10 см) самый популярный среди них. Итак, если «Тигуан» в моей «системе координат» является эталоном (точным образцом установленной единицы измерения), то с чем сравнивать его самого? Мне проще всего взять за ориентир Volkswagen Tiguan первого поколения. Поскольку именно на таком (2013 г.в., рестайлинг) я езжу последние три года.

Средний срок владения автомобилями удлинился. Ранее автовладельцы чаще всего меняли машины раз в 3 - 5 лет, сейчас в 5 - 7 лет, а кто-то и еще дольше. Владельцам автомобилей 2013 - 2016 годов самое время менять их новые. У меня тоже стоит этот вопрос. Поэтому я не просто тестировал новый, но и «примерял его на себя». Стоит ли переплачивать «три цены». Мой старый «Тигуан» сейчас оценивается примерно в 1,2 млн рублей. А дилерские цены на новые с 2-литровым 180-сильным двигателем в приличной комплектации (Urban Sport или Exclusive) начинаются от 3,5 млн рублей. Есть, конечно, рекомендованные розничные цены (РРЦ; для такой модификации они составляют от 2,8 - 2,9 млн рублей), но купить по ним в условиях нынешнего дефицита нереально.

Итак, что мне понравилось в первую очередь? Как он едет! Это опять же эталон, образец для подражания. Приведу такой визуальный образ. Ощущение, что ты на пике формы, в своих самых удобных легких кроссовках, выбежал на утреннюю пробежку по мягкой резиновой дорожке. Тебе приятно и легко. Ты ощущаешь от этого кайф! И такой же кайф ты получаешь от управления «Тигуаном».

Разгон, торможение, обгоны, повороты, парковки и все остальное - выполняется с абсолютной точностью и непринужденной легкостью. «Данке шон!» немецким инженерам за то, что они единожды создав этот эталон, от раза к разу лишь дотачивают его техническую составляющую до полного совершенства. Когда у среднеразмерного кроссовера управляемость на уровне компактного хетчбека, это дорогого стоит. А вот работа подвески в сравнении со старым «Тигуаном» мне показалась более жесткой. Мелкие неровности он уже не проглатывает, а на коротких лежачих полицейским необходимо больше снижать скорость. Возможно виной тому колеса большего диаметра и соответсвенно низкий профиль шин. Очень бы хотелось проехать на 17-х колесах и понять, вернет ли новый «Тигуан» тот шикарный ездовой комфорт, к которому я привык. Или же настолько сильно изменились настройки подвески в угоду «спортивности»?

Скоростные характеристики нового «Тигуана» существенно подросли. С 2-литровым 180-сильным двигателем он разгонятся от 0 до 100 км/ч за 8,1 секунды. Для выполнения этого «упражнения» «Тигуану» первого поколения с 2-литровым 170-сильным мотором требовалось почти 10 секунд. Кстати, сейчас можно купить «Тигуан» с топовым 220-сильным двигателем, который до «сотни» едет за 6,8 секунды. При этом он хорошо «чипуется», превращая кроссовер в спорткар. Одна из основных претензий в старом «Тигуане» у меня была к высокому расходу топлива. По городу я получаю 12 - 13 литров на 100 км, а средний у меня стабильно держится выше 10 литров. На новом тестовом «Тигуане» проехав 760 км, я залил в бак 69 литров бензина АИ-95. То есть, средний расход получился 9,2 литра на 100 км. Согласно паспортным данным, в «смешанном цикле» должно получатся 8,6 литра, что недалеко от реальности. Думаю, что экономия связана с переходом от классического 6-ступенчатого автомата к 7-ступенчатому роботу DSG (DQ500).

Кардинальные изменения между поколениями заметны в салоне автомобиля. Электронная панель приборов, большой экран мультимедиа, отдельный сенсорный экран для управления климатом и подогревами. Новой мультимедийной системой Discover Pro с дисплеем до 9,2 дюйма можно управлять голосом и жестами. В систему предустановлены карты, и также доступна функция AppConnect. Понравился новый руль. Он чуть поменьше прежнего и «попухлее». Но самое главное, клавиши управления круиз-контролем теперь на самом руле, а не на отдельном подрулевом рычажке. Это намного удобнее. Новый «Тигуан» имеет полный зимний пакет, прогреть можно все - и задние сиденья, и руль, и лобовое стекло. Трехзонный климат-контроль, атмосферная подсветка из 30 разных цветовых оттенков. В целом интерьер в духе времени и по эргономике к нему у меня нет никаких претензий, даже к отсутствию физических кнопок и «крутилок». Привыкаешь довольно быстро, поскольку все работает четко и быстро. Технологии существенно продвинулись и в оснащении разнообразными электронными помощниками водителю. В моем старом «Тигуане» в максимальной комплектации нет даже камеры заднего вида. Здесь она не просто есть, а довольно продвинутая, с очень четкой графикой и системой кругового обзора. Адаптивный круиз, который удерживает заданное расстояние за впереди идущим автомобилем, ассистент движения по полосе, система мониторинга слепых зон, ассистент парковки и так далее.

А еще в новом «Тигуане» классный свет! Новые светодиодные фары IQ.Light с динамическими поворотными огнями и системой автоматического переключения с дальнего света на ближний Light Assist. Их яркой отличительной особенностью являются динамические указатели поворота («бегущая полоска»).

Volkswagen Tiguan для меня - это в первую очередь универсальный многофункциональный автомобиль. На все случаи жизни. И на работу, и с семьей на дачу, и в лес «по грибы», и условный холодильник перевезти, и стройматериалы привезти. «Тигуановская» трансформация салона мне очень по душе. Задние сиденья двигаются вперед-назад, спинки меняют угол наклона и легко откидываются в ровный пол. А переднее пассажирское сиденье в моем старом «Тигуане» полностью складывается вперед! В тестовом автомобиле такой функции, к сожалению, не было. Еще одной «личной потерей» считаю отсутствие в новом «Тигуане» специального отделения для очков. Для меня это крайне важно, поскольку обычно я хожу без очков, а за рулем их всегда одеваю. За удобную беспроводную зарядку можно поставить плюсик, а вот за полный переход с обычных портов USB на Type-С ставлю минус. Будущее конечно же за «маленькими зарядными дырочками», но пока еще основная масса потребителей заряжает смартфоны через обычный вход USB Type-А.

Рекомендованные розничные цены на Volkswagen Tiguan начинаются от 2 059 900 рублей. Это РРЦ 1,4-литрового 125-сильного кроссовера с механической коробкой передач в комплектации Respect. В условиях нынешнего дефицита автомобилей в наличии за такие деньги естественно нет. Если обратиться к соответствующему разделу на официальном сайте Volkswagen, то самый доступный Tiguan можно найти в Магнитогорске за 2 232 800 рублей. И то я сомневаюсь, что дилер не добавит к нему еще какое-нибудь дополнительное оборудование.

Рекомендованные розничные цены по всем модификациям можно посмотреть в таблице. При этом стоит иметь ввиду, что в среднем на «тигуанах» дилеры сейчас накручивают «допов» на 300 - 500 тысяч рублей. Ну а максимальные накрутки позволяют дилерам «догнать» цену на отдельные экземпляры и до 5 млн рублей. По данным сайта «Цена Авто», полная стоимость владения 2-литровым «Тигуаном» за 5 лет эксплуатации без учета потери цены составляет 1 097 935 рублей или 11 рублей за км пробега. Почти половина (49%) от этой будет уходить на бензин. Чуть более четверти (26%) придется отдать за КАСКО. Регулярное ТО «скушает» лишь 11% от всех затрат. Отмечу, что по стоимости владения Volkswagen Tiguan выгоднее, чем Toyota RAV4 (12,1 руб. на км), на уровне Mazda CX-5 (11 руб. на км), но проигрывает корейским конкурентам Hyundai Tucson (10,2 руб. на км) и Kia Sportage (9,8 руб. на км).