Сергей Целиков: BMW 740D – колыбель автомобильной эволюции

Ранее на «семерке» BMW мне доводилось ездить только в качестве пассажира на заднем сиденье. Я плохо переношу машины, если не за рулем, и к тому же когда отвлекаюсь на смартфон. В итоге меня тогда сильно укачало. Видимо, мой вестибулярный аппарат достаточно слаб. Похоже мной можно тестировать автомобили «на укачку». И вот я впервые оказался за рулем этой шикарной машины для состоятельных людей. Сажусь в светло-бежевый салон, который ослепляет своей красотой и изяществом. Кругом кожа, дерево, алюминий с гальваникой, пухлый приятный руль, россыпь клавиш управления. Хочется побыстрее выбраться из подземного паркинга на свободу!

ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ Жму на «Старт», а машина не заводится… Подумалось, может нужен какой Face ID или еще что-то сложно-продвинутое, но нет. Оказывается, дело в брелоке. На BMW его нужно периодически подзаряжать, складывая на специальную полочку с беспроводной зарядкой. Видимо, кто-то передо мной об этом не позаботился. И лишь «звонок другу» спасает меня от конфуза. Можно просто поднести ключ вплотную к рулевой колонке и автомобиль его «увидит». «Выныриваю» на Ленинградку и встраиваюсь в поток. Первые внутренние ощущения – «жизнь удалась». Автомобиль как будто парит на дорогой, кругом тишина и покой, даже перестаю обращать внимание на суету и повышенный трафик за окном. Руль и педали «предугадывают» мои желания и с абсолютной точностью выполняют действия. Вот оно, настоящее удовольствие за рулем BMW!

Я уже никуда не спешу, мне не хочется быстрее добраться до места назначения. Мне хочется как можно дольше управлять этим автомобилем. Хочется слышать мерное дизельное урчание из-под капота. И лишь разок-другой «надавить на гашетку», чтобы прочувствовать его настоящую мощь. Хочется постепенно, кнопка за кнопкой, знакомиться с его многочисленными функциями и возможностями. Создается ощущение, что это не просто автомобиль, а что-то большее. Возможно яхта, корабль или даже самолет. Только минут через десять осознаю, что еду без музыки. А ведь в «семерке» установлена премиальная система Bowers & Wilkins, которая обеспечивает студийное качество звучания в любом месте салона автомобиля. Управлять мультимедийной системой можно не только на руле или сенсорными кнопками дисплея, но и жестами. Правда, чтобы их освоить, лучше не упражняться во время движения, а выделить полчаса на стоянке. Круиз-контроль в автомобиле достаточно продвинутый. Он обеспечивает не только поддержание дистанции за впереди идущим автомобилем, но и автоматическое подруливание в полосе, которое можно активировать отдельной кнопкой. Проекция приборов на лобовое стекло тоже не простая. В поле зрения водителя выводится множество показаний приборов и даже какие-то функции мультимедиа, например, выбор радиостанции. С такой проекцией я пока еще не сталкивался. Обычно на стекло выводятся показания скорости, дорожные знаки и иногда подсказки навигатора. «Семерка» позволяет увидеть на стекле перед глазами гораздо больше разной информации.

КТО В «СЕМЕРКЕ» ГЛАВНЕЕ: ВОДИТЕЛЬ ИЛИ ПАССАЖИР? Примерно половина автомобилей BMW 7 Серии продается корпоративным клиентам. Ее безусловно любят чиновники и бизнесмены. Обычно они выбирают удлиненную версию и ездят на заднем сиденье. В этом случае «семерке» довольно сложно противостоять прямым конкурентам – Mercedes-Benz S-Class и Audi A8. Там комфорта и функционала на заднем сиденье может оказаться побольше.

Но если бизнесмену захочется иметь автомобиль для самостоятельной езды, без водителя, то тут «короткая» BMW 7 Серии вне конкуренции. Такого кайфа от управления автомобилем конкуренты предоставить не смогут. Машина, вроде, тоже немаленьких габаритов (длина 5120 мм). Но, когда ты находишься за рулем, ощущение «большой машины» улетучивается. Полный контроль над дорогой, потрясающая маневренность, а радиус разворота всего 12,5 метра.

Динамика у дизельной 740-й выше всяких похвал. От 0 до 100 км/ч она разгоняется всего за 5,3 секунды! Под капотом стоит рядная «шестерка» мощностью 320 л.с. с огромным крутящим моментом – 680 Нм (в диапазоне 1750 – 2250 об/мин). Но и более простой «базовый» двигатель 730i (249 л.с.) обеспечивает разгон до «сотни» всего почти на 1 секунду больше – за 6,2 секунды. «Топовая» модификация M760Li xDrive вообще сродни спортивному болиду – 3,8 секунды до 100 км/ч! Правда не знаю, насколько комфортно в этом случае будет пассажирам.

В автомобиле есть несколько режимов движения – «Comfort», «Sport», «Eco Pro» и «Adaptive». Разница между первыми тремя существенная. В спортивном режиме лично мне ездить было некомфортно. Подвеска становится слишком жесткой, а ускорения – излишне резкими. Режим «Eco Pro» делает машину слишком «овощной». Пожалуй, его можно использовать лишь на трассе, когда совсем никуда не спешишь. Но в городском потоке в этом режиме явно не хватает динамики, отклик на педаль газа довольно вялый. В итоге мне кажется, что в 90% случаев владельцы «семерок» ездит в режиме «Comfort». Он идеален в любых условиях. Существенных изменений в поведении автомобиля в режиме «Adaptive» я вообще не заметил. Возможно там надо индивидуально еще что-то настраивать. Все версии нового BMW 7 Серии оснащены адаптивными светодиодными фарами уже в стандартной комплектации. Опционально доступны лазерные фары BMW, благодаря которым видимая область дороги перед автомобилем превышает 500 метров. У версий BMW 750Li xDrive, 750Ld xDrive и M760Li xDrive лазерные фары входят в базовый набор оборудования.

В плане практичности короткая «семерка», конечно же, уступит многим автомобилям. Спинка заднего сиденья не только не изменяет угла наклона, но и вообще не откидывается. Сзади есть только «лючок для лыж». Багажник глубокий, но довольно узкий, без каких-либо отделений для хранения, крючков, сеток и тому подобных практичных приспособлений. Идеология этого автомобиля далека от «семейных ценностей». Это автомобиль «богатого эгоиста», который любит скорость и полный контроль над ситуацией. Возвращаясь к началу публикации, могу сказать, что на этот раз «Семерка» меня не укачала. Поскольку я был за рулем. Но вот моих пассажиров «убаюкивала» по полной. Супруга с дочерью после пары поездок напрочь отказались от дальнейших путешествий на ней. А друзья, с которыми осуществил «трип» на Бородинское поле, всю дорогу зевали. Отсюда и родилось название для статьи – «Колыбель автомобильной эволюции». Хотя друзья по Фейсбуку предложили заменить слово «колыбель» на «кобель», как более подходящее этому благородному борзому.

ПОРЦИЯ СТАТИСТИКИ По данным агентства «АВТОСТАТ», в российском автопарке сейчас насчитывается более 32 тысяч автомобилей BMW 7 Серии. Максимум годовых продаж приходился на 2011 год, когда официальные дилеры реализовали 1521 автомобиль этой модели. За 9 месяцев 2021 года продано 718 «семерок». Соотношение между короткой и длинной версией в процентах примерно равное – 54/46. Самая продаваемая модификация – BMW 730d, с трехлитровым дизелем мощностью 249 л.с. На нее приходится 35% продаж. На втором месте – модель с таким же двигателем, но в удлиненном кузове, 730Ld (30%). BMW 740d, которая побывала у меня на тесте, занимает третью строку по популярности, но на нее приходится всего 9% продаж. А вот самые мощные версии «семерки» – товар эксклюзивный, штучный. Рекомендованные розничные цены на эту модель начинаются с отметки в 7,33 млн рублей. Но это будет задний привод, двигатель объемом 2 литра и базовая комплектация. Стартовые цены на другие модификации по состоянию на ноябрь 2021 года выглядят так: