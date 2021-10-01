Сергей Целиков: Citroen Berlingo Multispace - мультифункциональный друг семьи

Главное преимущество этого автомобиля - функциональный простор. Снаружи он кажется вполне компактным, но когда попадаешь в салон, размеры впечатляют. Особенно место над головой. Сидя на заднем сиденье, не так просто дотянуться до потолка. Да и для ног пространства достаточно много. Отсутствие центрального тоннеля и полноценное среднее сиденье говорит о том, что никто из пассажиров не будет ущемлен.

Сиденья заднего ряда раздельные и легко складываются. Сначала откидываются вперед, а потом, нажав на соответствующий рычажок, можно по очереди, легко, вынуть их из машины. В итоге получается три кубометра полезного пространства под загрузку. Спинка переднего пассажирского сиденья тоже откидывается вперед. Такой вариант подойдет для перевозки длинномерных грузов. Citroen Berlingo Multispace дружелюбен к велосипедистам. Семья из трех человек может не разбирая загрузить в машину три велосипеда, дополнительную поклажу, и с комфортом отправиться к месту велопрогулки. Среди модных нынче кроссоверов, на какое способны только самые крупные автомобили класса SUV D, и то не все. Ну а сравнивать их по цене вообще не имеет смысла. Получается, Berlingo Multispace имеет уникальное сочетание - большое внутреннее пространство за небольшие деньги.

При таком внутреннем просторе внешние габариты Citroen Berlingo достаточно компактны: 4380 х 1810 х 1801 мм. То есть, автомобиль в длину чуть больше Hyundai Creta, но меньше Volkswagen Tiguan. Аккурат со Skoda Karoq. Но, конечно же, он выше этих компактных кроссоверов, примерно на 10 - 20 см. По колесной базе Berlingo легко выиграет у любого из них - 2728 мм. Да и дорожный просвет в 175 мм не меньше, чем у некоторых современных представителей сегмента SUV. Задние двери у Citroen Berlingo Multispace сдвижные. Это по-максимуму облегчает доступ в салон. Также можно парковаться в узких пространствах, не боясь повредить кромку своей двери или кузов рядом стоящей машины.

Автомобиль может комплектоваться двумя типами двигателя - дизельным и бензиновым. Оба мотора имеют одинаковый объем (1,6 литра), но разную мощность. Бензиновый выдает 115 л.с., а дизельный - всего 90 л.с. Но при этом у дизельного существенно выше крутящий момент - 230 Нм при 1750 оборотах в минуту, против 150 Нм при 4000 об/мин у бензинового мотора. Дизель доступен только с механической коробкой передач. А вот бензиновая версия комплектуется как с механикой, так и с 6-ступенчатым автоматом. К сожалению, работа бензинового двигателя в паре с данной моделью 6-ступенчатого автомата, мягко говоря, не совершенна. Во время езды переход передачи с одной на другую происходит не плавно, а ступенчато. Обороты в диапазоне от 2000 до 3000 ходят с рывками в 400 - 500. Соответственно езда получается «дерганой». Отмечу, что эта пара двигателя и коробки совсем другая, чем та, которую устанавливают на семейство Citroen C5 Aircross - Peuget 3008/5008 - Opel GrandLand Х. Хотя там также двигатель имеет объем 1,6 литра, а коробка-автомат на 6 ступеней. Но там силовой агрегат нового поколения и переключение происходит очень плавно.

С динамикой у Citroen Berlingo все довольно грустно. От 0 до 100 км/ч автомобиль с бензиновым двигателем и автоматом разгоняется «бесконечные» 14,6 секунды. А дизельная версия и того больше - 15,4 секунды. Передвигаться по городу конечно можно, но на трассе такая динамика «подбешивает», особенно когда хочется обогнать какой-нибудь грузовик или автобус. В совокупности с дерганой работой автоматической коробки получать «удовольствие от вождения» не получается. Расход топлива во время моего 400-километрового тест-драйва составил 9,2 литра на 100 км. Паспортные данные говорят о расходе в городе 10,5 литра, на трассе - 6,5 литра, а в смешанном цикле - 8 литров на 100 км.

Интерьер автомобиля «соответствует цене». Качественная, но довольно древняя передняя панель, с привычными дефлекторами вентиляции. Отсутствие климат-контроля (только кондиционер). Простой пластиковый руль, обычная панель приборов с не особо приятной красно-оранжевой подсветкой. На этом фоне 7-дюймовый монитор мультимедийной системы смотрится «верхом совершенства». Но, к сожалению, эргономика управления этим девайсом не самая совершенная. Мелкие кнопочки, сложная иерархия разделов и приложений. Система работает на базе операционной системы Android. Тем не менее, можно вывести на экран навигатор, в том числе от Яндекса.

Лично для меня очень важная вещь в автомобиле это водительское сиденье. Езжу я много, а спина у меня имеет проблемы. Однозначного вердикта по поводу сидений в Citroen Berlingo вынести не могу. Вроде бы, садишься, все удобно, не особо жестко и не мягко, боковая поддержка есть, не сильно развитая. Есть регулировка по высоте, но не очень удобная - «грузового типа», рычагом справа и при этом обязательно надо привставать. После 100 - 150 км пути моя спина начинает искать все новые и новые положения, а к 200 км уже просит отдыха. Кроме того, подушки сидений явно коротковаты. Итоговый вывод, который я сделал для себя после знакомства с этим автомобилем: Citroen Berlingo Multispace хорош для коротких городских поездок, перевозки грузов средних габаритов, вылазок с поклажей и техникой на природу. Он достаточно универсален и многофукционален. Но вот в долгое путешествие я бы на таком автомобиле не отважился поехать. В дальней дороге хочется большего комфорта, как за рулем, так и в салоне.

Конкурентов у Citroen Berlingo Multispace на российском рынке практически нет. Если не считать «братика» и «сестренку», построенных на одной платформе и с одинаковыми агрегатами - Opel Combo Life и Peugeot Partner Crossway. Продажи этой троицы стартовали в апреле 2021 года. С апреля по август суммарно было продано чуть более 600 машин, 224 из них Citroen Berlingo Multispace. А еще у каждого из этих автомобилей есть коммерческая версия с цельнометаллическим кузовом.