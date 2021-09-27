Игорь Моржаретто: Kia Cerato – первый в теле

Нынешняя новинка – из поколения «четыре с половиной», но, по сути, она открывает новую главу в развитии корейской марки. Во-первых, потому что теперь у Kia новый логотип (и «Церато» получил его первым), а во-вторых, на нем впервые предустановлена фирменная телематическая система. Итак, что мы имеем? Серьезно обновленный седан класса С. Надо сказать, что класс этот медленно сжимается, и в линейке автомобилей «Киа» «Церато» занимает по итогам продаж скромное 6-е место. Но в корейской компании отказываться от него и не думают, напротив – вот вам очередное обновление, как положено, на третьем году после появления новой модели.

Кстати, ежегодно в России продают до 16 тысяч таких машин, и это один из самых популярных седанов С-класса: лидеру, «Шкода-Октавия», он уступает совсем немного. Так что, пусть этот сегмент и невелик, но своя верная аудитория у седанов по-прежнему есть. БОРЬБА В ЕДИНСТВЕ Экстерьер седана переработали серьезно. Пусть кузовные панели практически не изменились, зато новые решетка радиатора и бампера, новые светодиодные фары придали машине агрессивности. Это теперь вообще новый стиль корейской компании, который предусматривает сочетание агрессивного «лица» и плавных линий кузова (называется «единство противоположностей»). В профиль седан теперь все больше напоминает фастбек. И, конечно, у «Церато» колесные диски нового дизайна (16- или 17-дюймовые).

А вот в салоне практически без видимых перемен - те же качественные отделочные материалы, руль, приборная панель… Разве что новый, обязательный ныне 8-дюймовый планшет растет прямо из центральной консоли (зато во всех комплектациях, включая базовую!). Принципиально обновилось и «железо», и программное обеспечение. Мультимедийная система, естественно, поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Кстати, и камера заднего вида теперь доступна во всех комплектациях.

Несколько особняком стоят автомобили в комплектации GT Line (у меня как раз такой был на тесте). «Спортивные» версии отличаются внешне – красными вставками в решетке радиатора и бампере, черными зеркалами, порогами и спойлером. И внутри поинтереснее – черный потолок, спортивный, усеченный руль, подрулевые лепестки, металлические накладки на педали и сиденья с улучшенной боковой поддержкой. Стильно! Но это не самое главное. Самое главное – «Церато» стал первым автомобилем в модельном ряду «Киа», где штатно установлена телематическая система Kia Connect. Теперь прямо со смартфона можно отследить статус автомобиля и удаленно управлять многими функциями. Например, владелец может в любой момент проверить, заперта ли машина (и закрыть ее, если вдруг забыл!), открыть ее, проверить, сколько топлива в баке и получить информацию о неисправностях. Или, например, посмотреть отчет о последних поездках. А также удаленно запустить двигатель, включить на определенную температуру климат-контроль и обогрев кресел. В общем, практически управлять автомобилем со смартфона! Обмен данными происходит в зашифрованном виде по каналам сотовой связи, так что теоретически можно следить за своим автомобилем, общаться с ним даже из другого города! Руководители компании уверяют, что договорились со всеми крупными операторами мобильной связи, так что телематика должна уверенно работать в любом регионе страны. А уже через пару лет такой сервис будет доступен для всех моделей концерна. Понятно, что для работы Kia Connect требуется подключение к Интернету, но первые три года пользования сервисами будут для владельцев бесплатными. Потом, конечно, придется платить, но цены представители компании обещают установить доступные. Впрочем, если вам вся эта «красота» кажется излишней, можете ее отключить изначально или не платить – через три года.

Еще в этом поколении «Церато» получил и новый комплекс Drive Wise, куда входит несколько важных систем помощи водителю (контроль слепых зон, система предотвращения фронтального столкновения, ассистент движения в полосе, контроль внимания водителя, интеллектуальный круиз-контроль с системой Stop&Go и др.) ПОЕХАЛИ А вот линейка силовых агрегатов давно нам знакома, тут никаких перемен нет. Два бензиновых мотора – 1,6 л/128 л.с.) и 2 л/150 л.с. На выбор – 6-ступенчатая механическая коробка (сочетается только с младшим мотором) или 6-диапазонный автомат. Собственно, и едет обновленный седан точно так же, как и дорестайлинговый. Базовый двигатель – выбор пенсионеров; он хорош для неторопливых поездок по городу и на дачу, а достойную динамику демонстрирует лишь двухлитровый мотор. Тестовый маршрут длиной под 300 км проходил по самым разным дорогам Подмосковья; я проехал его как раз на «Церато» со старшим мотором. Если не требовать от автомобиля слишком многого, то он оставляет приятные впечатления (и даже дарит удовольствие от вождения!).

Коробка хорошо ладит со 150-сильным двигателем, а в режиме «Cпорт» даже позволяет резко ускоряться при обгонах на трассе (впрочем, мне хватало и «нормального» режима). Управляется «Церато» понятно, дорогу держит четко; подвеска настроена хорошо, и на ровной дороге, на любой скорости, это очень комфортный автомобиль. Во время езды по трассе двигатель практически не слышно. Иное дело, когда выезжаешь на проселочную дорогу: тут седан подробно обрабатывает даже мелкие неровности, а колесные арки довольно гулко сообщают, что вообще-то это – типично городской автомобиль. Впрочем, он так просто жалуется, но при этом едет бодро. Не стоит только забывать о небольшом клиренсе – 150 мм.

ВРЕМЯ ПРИЦЕНИТЬСЯ Базовый «Церато» с мотором 1,6 л и механикой стоит от 1 394 900 рублей, а с автоматом не намного больше – от 1 404 900 рублей. И это всего на 30 тысяч дороже дорестайлинговой версии! При этом в базе есть подогрев передних сидений и форсунок стеклоомывателя, модный дисплей мультимедийной системы и многое другое. В верхней комплектации Prestige он будет стоить от 1 629 900 рублей. Пижонский GT Line – от 1 754 900 рублей. На вершине – комплектация GT Line+ (кожаный салон, электрорегулировки водительского кресла и полный набор ассистентов Drive Wise) – 1 829 900 рублей. Увы, сразу скажу: это рекомендованные производителем цены, у дилеров все наверняка будет дороже за счет их беспощадных накруток. Но в любом случае цены представляются вполне разумными. Ведь с кем конкурирует «Церато» на нашем рынке? Основной противник – «Шкода-Октавия» (1 515 000 – 2 172 000 рублей). В любой комплектации «чешка» стоит дороже: от 40 до 130 тысяч. Правда, в максимуме у «Шкоды» есть цифровая приборная панель и 10-дюймовый экран мультимедиа. Чуть-чуть дешевле обойдется родственная «Хендэ-Элантра», а про иных конкурентов и говорить нечего. «Фольксваген-Джетта» (1 627 000 – 2 002 000 рублей) и «Тойота-Королла» (1 556 000 – 2 076 000 рублей) значительно дороже и укомплектованы попроще (а у «Короллы» и вовсе в арсенале лишь один мотор 1,6 л).

Хотя при нынешнем уровне конкуренции вряд ли стоит рассчитывать на то, что продажи обновленного «Церато» рванут вверх, и он попадет в верхние строчки общих рейтингов продаж. Даже если забыть про конкурентов, покупатель базовой версии с мотором 1,6 л всегда будет решать – а не взять ли «Рио» в топовой комплектации (и при этом еще сэкономить), а у того, кто присматривается к версии Prestige или GT-Line, обязательно мелькнет мысль – не стоит ли приобрести куда более просторный и солидный «Kиа-K5»? Правда, на эти модели срок ожидания куда дольше, а накрутки дилеров – значительно больше. И это может стать решающим фактором в пользу «Церато». Kia Cerato по нынешним временам – один из самых взвешенных (по совокупности всех качеств) автомобилей на нашем рынке. И хотя седаны класса С – далеко не самый популярный сегмент, устойчивый спрос ему гарантирован. Особенно среди корпоративных клиентов. Ведь, кроме всего прочего, цену компания назначила вполне разумную.