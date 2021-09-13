Сергей Целиков: выбираем между Skoda Octavia и Skoda Superb

К осени 2021 года до России доехала новая Октавия с 2-литровым мотором 2.0 TSI (190 л.с.). Двигатель агрегатируется с коробкой DSG-7 модели DQ 381 с «мокрым» сцеплением. Такой же силовой агрегат устанавливается на последнюю версию Skoda Superb. Базовой версией в обоих автомобилях является двигатель 1.4 TSI мощностью 150 л.с. Простой обыватель, окинув взглядом эти автомобили, может и не отличить один от другого. А ведь они относятся к разным классам и стоимость их в сопоставимых модификациях отличается примерно на 700 тысяч рублей. Стоит ли переплачивать за чешский бизнес-класс при наличии «новомодной» Октавии? Давайте разбираться.

Начнем с габаритов. Длина Superb - 4869 мм, а Octavia - 4689 мм. Такая вот «игра цифр» с разницей в 18 сантиметров. В ширину Superb больше на 3,5 см, а высота автомобилей практически одинаковая (1485 мм). Колесная база автомобилей отличается на 16 см. Практически весь «дополнительный простор» достался пассажирам заднего ряда. А вот багажное отделение фактически одинаковое - 584 против 578 л.

Увеличение базы сказывается на плавности хода. Skoda Superb очень мягко «стелится» по дороге. Многорычажная подвеска легко проглатывает все неровности и ездовой комфорт отменный, как для передних, так и для задних пассажиров. Кроме того, в тестовом автомобиле в качестве дополнительной опции была установлена адаптивная система регулирования ходовой части (DCC). Она позволяет менять жесткость подвески. Предусмотрено три режима: нормальный (обычный), комфортный и спортивный. Система DCC контролирует каждый из четырех амортизаторов по отдельности, корректируя их работу для достижения оптимального результата. При заказе DCC автомобиль получает и опцию Driving Mode Selection, с помощью которой можно менять алгоритм работы коробки передач (например, в пользу лучшей динамики или большей экономичности), рулевого управления (изменяется производительность усилителя) и так далее.

В Октавии с двигателем 1.4 TSI сзади устанавливают торсионную балку, поэтому кочки она проходит пожестче. А вот в новой модификации с двигателем 2.0 TSI, так же как на Superb, теперь стоит «многорычажка». Это решение повысило ездовой комфорт Октавии, но по субъективным ощущениям до Superb он не дотягивает.

Салон Skoda Superb можно смело отнести к бизнес-классу. Без каких-либо оговорок. Шикарные спортивные сиденья с комбинированной отделкой кожей и алькантарой, с массой настроек, и даже с регулировкой длины подушки. Нужное положение подобрать легко, а потом можно сохранить настройки в памяти сиденья. В отделке передней панели и дверных карт дизайнеры Шкоды применили сочетание ряда материалов - жесткого и мягкого пластика, алюминия, имитации дерева, кожи и алькантары. В итоге получилось стильно, современно, и, на мой взгляд, очень красиво. При этом все удобно и функционально. Еще радует то, что на Superb многие функции оставили в виде физических кнопок, не перенося их в «глубины» экрана мультимедийной системы. В исполнении SportLine на тестовом автомобиле была установлена акустическая система Canton (11 динамиков, цифровой эквалайзер, сабвуфер, общая мощность 610 Вт). Качество звука очень приятное, особенно если включать не на полную мощность.

Салон Skoda Octavia на фоне «старшего брата» выглядит попроще. К качеству материалов претензий никаких нет. Но есть, на мой взгляд, несколько эргономических нюансов. Центральные дефлекторы опустили под экран мультимедийной системы и воздушный поток бьет прямо в тело. Получается, его надо направлять максимально вверх. В угоду моде (или экономии), дизайнеры (или инженеры) убрали многие физические кнопки. Например, чтобы отключить систему «старт-стоп» надо после каждого запуска автомобиля лезть в экран, переходить на нужную страницу и только там нажимать соответствующий символ. Регулировки климата тоже выполняются через тачскрин. Ну и естественно все остальные настройки спрятаны там же. Чтобы разобраться во всех электронных хитросплетениях надо быть по-настоящему продвинутым пользователем. Людям старшего поколения это точно не понравится. В плюс эргономике Октавии стоит отметить удобную большую площадку для беспроводной зарядки телефона. Она находится внизу центральной панели, но при этом в зоне видимости.

Основная фишка обновленных версий Skoda - продвинутая LED-оптика. В богатых комплектациях получаешь не просто светодиоды, а целую их матрицу. «Умный» адаптивный головной свет, который раньше был доступен лишь в премиальных моделях, теперь добрался не только до Superb, но и до Octavia. В режиме дальнего света компьютер регулирует работу отдельных светодиодов, чтобы, с одной стороны, никого не слепить, а с другой - обеспечивать, где можно, наилучшую видимость: световой конус постоянно меняется. Очень удобно для дальних поездок, когда в ночное время едешь по трассе. Задние фонари Octavia получили динамические указатели поворота. Бегущая строка, «как на Audi», и выглядит привлекательно и информативно. Важный аспект современного автомобиля - шумоизоляция. По моим субъективным ощущениям, в салоне Superb несколько тише, чем в Octavia. Но здесь много нюансов. Во-первых, модификация тестового автомобиля была SportLine, и я даже не исключаю, что остекление в нем было двойное. Кроме того, на уровень шума очень сильно влияют шины. Не первый раз сталкиваюсь на тестовых автомобилях, что более жесткие шины создают акустический дискомфорт. А стоит их поменять на что-то более тихое, и автомобиль как будто бы подменили. Поэтому и новой Октавии за шумоизоляцию можно смело ставить хоть и не высшую, но хорошую оценку.

Про двигатель 2.0 TSI мощностью 190 л.с. могу сказать только хорошее - мощный, тяговитый, и, самое главное, очень экономичный. Никаких турбоям, классный отклик на педаль, разгон «до сотни» составил 7,4 секунды на Октавии и 7,7 секунды - на Супербе. Кстати, у Skoda Superb есть еще две степени форсировки этого двигателя - на 220 и 280 л.с. В последнем варианте, с полным приводом, Суперб разгоняется от 0 до 100 км/ч всего за 6 секунд! Фактически превращая бизнес-лифтбек в спортивный болид. Несколько слов про расход топлива. Согласно паспортным данным, городской расход бензина на Skoda Superb должен быть 8,4 литра, а на Octavia - 7,9 литра на 100 км пути. На трассе же расход снижается вообще до 5 - 5,3 литра. В моем ездовом цикле получилось так, что Skoda Superb оказалась более экономичной, нежели Octavia - 7,6 литра против 7,9 л на 100 км. Видимо, в ходе эксплуатации Октавии досталось побольше «города и пробок». Тем не менее, расход в пределах 8 литров на 100 км в реальном смешанном цикле для любого 2-литрового бензинового двигателя - это превосходный показатель.

Существенная разница этой чешской «сладкой парочки», в том, где они производятся. Octavia собирают в России на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде. А Superb поставляется к нам напрямую из Чехии. А это означает, что российским покупателям доступно большее количество модификаций, комплектаций и эксклюзивных цветовых решений. Суперб можно получить и в кузове универсал, и даже с полным приводом. А среди комплектаций есть самая богатая Laurin & Klement. Октавия теперь доступна только в кузове лифтбек в трех базовых комплектациях со стандартными наборами опций.

В заключении о ценах. Согласно прайс-листу производителя, минимальная стоимость Skoda Octavia А8 по состоянию на сентябрь 2021 года составляет 1 542 000 рублей. За эти деньги предлагается лифтбек с двигателем 1.6 MPI мощностью 110 л.с. в базовой комплектации Active Plus. Далее идет средняя комплектация Ambition Plus (от 1 643 000 руб.). Максимальная комплектация называется Style Plus (от 1 844 000 руб.). С этим же мотором может агрегатироваться 6-ступенчатый автомат. Автоматическая трансмиссия добавляет к цене 57 - 68 тысяч рублей, в зависимости от комплектации. Если добавить еще около 60 тысяч рублей, то вместо 1,6-литрового атомосферника можно взять турбированный мотор 1.4 TSI мощностью 150 л.с. Кстати, в паре с ним идет более современный 8-ступенчатый автомат. Ну и самая интересная версия Octavia, которая вышла на наш рынок в сентябре - с 2-литровым мотором TSI мощностью 190 л.с. Как я уже писал выше, она идет с «мокрым» роботом DSG-7. Базовой комплектации Active Plus в этом исполнении нет. Стоимость начинается с отметки 2 066 000 рублей за автомобиль в комплектации Ambition Plus. Максимальная версия Style Plus оценивается производители в 2 267 000 рублей. Кроме того, как всегда, есть дополнительные пакеты опций. На данный момент стоимость хорошо укомплектованной Октавии с 2-литровым двигателем у дилеров доходит до 3 млн рублей.