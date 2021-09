Сергей Целиков: выбираем между Skoda Octavia и Skoda Superb

В заключении о ценах. Согласно прайс-листу производителя, минимальная стоимость Skoda Octavia А8 по состоянию на сентябрь 2021 года составляет 1 542 000 рублей. За эти деньги предлагается лифтбек с двигателем 1.6 MPI мощностью 110 л.с. в базовой комплектации Active Plus.

Далее идет средняя комплектация Ambition Plus (от 1 643 000 руб.). Максимальная комплектация называется Style Plus (от 1 844 000 руб.). С этим же мотором может агрегатироваться 6-ступенчатый автомат. Автоматическая трансмиссия добавляет к цене 57 - 68 тысяч рублей, в зависимости от комплектации. Если добавить еще около 60 тысяч рублей, то вместо 1,6-литрового атомосферника можно взять турбированный мотор 1.4 TSI мощностью 150 л.с. Кстати, в паре с ним идет более современный 8-ступенчатый автомат.

Ну и самая интересная версия Octavia, которая вышла на наш рынок в сентябре - с 2-литровым мотором TSI мощностью 190 л.с. Как я уже писал выше, она идет с «мокрым» роботом DSG-7. Базовой комплектации Active Plus в этом исполнении нет. Стоимость начинается с отметки 2 066 000 рублей за автомобиль в комплектации Ambition Plus. Максимальная версия Style Plus оценивается производители в 2 267 000 рублей. Кроме того, как всегда, есть дополнительные пакеты опций. На данный момент стоимость хорошо укомплектованной Октавии с 2-литровым двигателем у дилеров доходит до 3 млн рублей.