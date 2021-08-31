Игорь Моржаретто: Volkswagen Taos - немаленький Tiguan

Кроссоверы — самый востребованный сегодня товар на российском авторынке. Но в классе, где правят бал «Хендэ-Крета» и «Рено-Дастер», компания «Фольксваген» вообще представлена не была. Непорядок! И вот такой автомобиль появился - встречайте новый «Taoс». БРАТ ИЛИ НЕ БРАТ? Надо сказать, что у концерна «Фольксваген» вообще-то есть уже один кроссовер класса В на российском рынке. Того же размера, построенный на той же платформе MQB, с той же колесной базой и такими же агрегатами. Называется он «Шкода-Карок», и очень неплохо прижился в нашей стране (19-е место в рейтинге продаж по итогам 7 месяцев 2021 года; за это время реализовано 12,8 тыс. штук).

Обе машины собраны на одной линии на заводе в Нижнем Новгороде. Так что же, нам пытаются предложить тот же продукт, но в обертке от «Фольксвагена» и по более высокой цене? Уверяю вас – это не так. Новинка, конечно, построена на той же платформе, но оформлена в немецком духе. Попытаюсь объяснить. У «немца» - своя внешность, иной салон, другие комплектации, опции и даже…цвета. И аудитории тоже не совпадают (или совпадают, но не полностью). Например, по мнению немецких маркетологов, «Таос» должен привлечь более молодых потребителей, чем его чешский «собрат». Во всяком случае, именно для молодых выпущена специальная версия «Джой» (Joy!) – ярко-оранжевая, с броскими вставками в салоне. Они очень оживляют салон. Впрочем, похоже, для немецкого кроссовера специально подобрали цвета повеселей…

Дальше, если внимательно изучить прайс-лист, становится понятно, почему «Таос» дороже «Карока»: в подобных комплектациях немец оборудован куда богаче и стоит примерно на 70 тысяч рублей больше. Например, уже в базе - светодиодные фары, датчик света, четыре подушки безопасности, круиз-контроль, система помощи при трогании в гору, подогрев руля… И даже цифровая приборная панель! По качеству материалов обе модели примерно равны, но приборная панель у «Таоса» своя, как и центральный дисплей, и руль. Очень, надо сказать, сделано все правильно, понятно, удобно; эргономика в полном порядке.

Главная фишка «Фольксвагена» - новейшая мультимедийная система VW Play; такой пока нет на других моделях концерна в нашей стране. Есть подушки, ABS, ESP, электронная блокировка дифференциала и даже система удержания в полосе и адаптивный круиз-контроль, который поможет не только затормозить, но и тронуться вслед за впереди стоявшим автомобилем.

Тем, кто сидит сзади, очень просторно и комфортно; есть подогрев, отдельные воздуховоды и два разъема USB (естественно, как и у «Карока», типа C). Хотя, конечно, сзади все рассчитано именно на двоих, третий в дальней дороге явно будет лишним. А еще у «Таоса» - очень приличный багажник объемом 500 л (418 л у машины 4х4) с удобными боковыми отсеками. Если сложить спинку заднего сиденья, то получается очень большой «фургон» для перевозки крупных грузов (объем - 1585 л).

ТЕПЕРЬ О ТЕХНИКЕ Автомобиль может быть оснащен или 110‑сильным бензиновым двигателем с 5‑ступенчатой «механикой» и передним приводом, или 1,4‑литровым мотором TSI мощностью 150 л.с. Возможны два варианта коробок передач: 8-ступенчатый автомат в паре с передним приводом или 7‑ступенчатый робот с двумя сцеплениями и с полным приводом.

И с автоматом, и с роботом DSG автомобиль едет бодро и без нареканий, к алгоритму работы той и другой трансмиссии привыкать не придется. Порадовал кроссовер хорошей звукоизоляцией – за высокий уровень акустического комфорта можно поставить твердую «пятерку»!

На асфальте автомобиль идет очень ровно, и на грунтовке с ямами и крупными камнями подвеска отлично справляется с любыми неровностями, пусть иногда довольно жестко. Пробить подвеску мне так и не удалось. И это при том, что тест «Таоса» проходил в Кабардино-Балкарии, и добрые двести километров трассы были проложены по каменистым дорогам, которые то взлетали на перевалы, то ныряли в горные ущелья.

Были и броды (доступные для кроссовера с клиренсом 175 мм). Конечно, на бездорожье преимущества модификации 4Motion очевидны, а, если включить специальный режим Off-Road, можно позволить себе поиграть с диагональным вывешиванием или карабкаться по каменистым склонам, где переднеприводному варианту будет трудно (наши организаторы и вовсе такие машины на подобные участки не пустили). В общем, за три дня мы проехали пару сотен километров по грунтовкам разной степени убитости, и полноприводный «Таос» держался молодцом. ТОРГ НЕУМЕСТЕН Сегодня дилеры предлагают кроссовер «Фольксваген-Таос» в трех комплектациях: Respect (цена - от 1 629 900 руб.), Status (от 1 906 900 руб.), и Exclusive (от 2 099 900 руб.). Есть еще молодежная версия JOY!; по сути это Status, но с веселыми вставками и разными дополнительными «плюшками» (от 2 023 400 руб., зато в цену включен цвет «металлик»). То есть, «Таос» - самый доступный кроссовер от «Фольксвагена». Если сравнивать со старшим братом - кроссовером «Тигуан», то младший прилично дешевле: в зависимости от комплектации, от 300 тысяч до 1,1 миллиона рублей. Однако на фоне одноклассников он оказывается далеко не самым доступным. Например, «Киа-Селтос» (от 1 269 900 руб.), «Рено-Каптюр» (от 1 192 000 руб.) и «Хавейл-Джолион» (от 1 259 900 руб.) обойдутся дешевле. Разве что собранные за рубежом «Мазда-CX30» (1 695 000 – 2 218 000 руб.), «Пежо-2008» (1 669 000 – 2 229 000) и «Опель-Кросслэнд» (1 699 000 – 2 149 000) стоят примерно столько же (но у последних двух нет полного привода). Ну, а с соплатформенным «Кароком» у немецкого кроссовера примерный паритет (повторюсь, если собрать подобные комплектации; по официальному прайс-листу чех примерно на 70 тыс. дешевле).

Можно сколь угодно долго рассуждать о том, зачем нужен «Таос», если есть «Карок». Спор не имеет смысла. Потому что обе марки, хотя и входят в один концерн, имеют собственную клиентуру. Раз есть повышенный спрос именно в сегменте кроссоверов класса В, туда должны был прийти и «Фольксваген». Не сомневаюсь, если бы на нашем рынке присутствовала марка SEAT, испанцы бы тоже выкатили свою модель. Тем более, что в Нижнем Новгороде вполне достаточно производственных мощностей… VOLKSWAGEN TAOS - при том, что у нас в стране традиционно уважают немецкие марки, без сомнения, всегда найдется достаточно желающих выложить свои деньги за кроссовер с шильдиком VW на радиаторной решетке. Даже если он стоит дороже, чем модели конкурентов.