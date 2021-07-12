Сергей Целиков: Audi A6 Allroad - универсальная яхта не для всех дорог

Сегмент универсалов на российском рынке за последние годы сильно сократился. Потребительский спрос сместился в сторону кроссоверов, которые занимают уже половину рынка. А вот доля универсалов снижается. Среди больших, премиальных, с полным приводом на нашем рынке остались единицы моделей. Наиболее прямыми конкурентами Audi A6 Allroad являются Volvo V90 Cross Country и Mercedes-Benz E-Class All Terrain. Продажи их исчисляются сотнями штук в год, а суммарный годовой объем премиальных универсалов повышенной проходимости не дотягивает до тысячи единиц. Нынешнее поколение Audi A6 Allroad уже четвертое по счету. Впервые универсал повышенной проходимости на базе модели А6 Avant был представлен на рынке более 20 лет назад, в далеком 2000 году, в кузове С5. Кстати, дизайн этой модели до сих пор актуален и на дорогах автомобили первого поколения встречаются достаточно часто. В мае 2006 года было запущено производство второго поколения (С6), а буквально через пару лет оно получило рестайлинг. В начале 2012 года увидела свет третья итерация модели в кузове С7, которая выпускалась до 2018 года. Нынешнее поколение Allroad на базе А6 Avant С8 было представлено в Европе в июле 2019 года, а до России добралось лишь к середине лета 2020 года. За год, с июня прошлого года по июнь этого, было реализовано 184 универсала Audi A6 Allroad.

Визуально автомобиль стал выглядеть элегантнее. На фоне слоников-кроссоверов универсал Audi A6 Allroad - просто горная лань. Тем не менее, решетка радиатора с выраженными вертикальными планками в стиле новых кроссоверов марки Audi намекает на внедорожный потенциал. Но насколько он может быть реализован - большой вопрос. Автоматически адаптируемая к дорожным условиям пневмоподвеска приподнимает автомобиль на 5 - 6 см. Но даже в максимально высоком положении клиренс составляет всего 184 мм. Для российского бездорожья это ни о чем. Хотя в Интернете есть ролик, как

Allroad покоряет Эльбрус.

Как говорится, красота требует жертв. Окрашенные лакированные элементы (расширители арок, накладки на пороги, нижняя часть бампера) в своем первозданном виде сохранятся, увы, не надолго. Даже за время моего короткого тест-драйва на нижней губе бампера появились царапины, которые зафиксировали в пресс-парке при сдаче автомобиля. При этом я даже не заметил, когда это произошло, и на бездорожье вообще не выезжал. На мой взгляд, исключительно для красоты на Audi A6 Allroad устанавливают и низкопрофильные 21-дюймовые колеса. Они, конечно, смотрятся очень эффектно, но мягкости ходу не добавляют. Для скоростных автобанов и извилистых горных серпантинов такое сочетание подвески и шин идеальный вариант. А вот на грунте и разбитом асфальте хотелось бы иметь более мягкий ход.

Тем не менее, похвалю пневматическую подвеску с автоматически изменяемым дорожным просветом. Стандартный клиренс находится в диапазоне 160 - 170 мм. При выборе режима «offroad» пневмобаллоны набирают давление и приподнимают автомобиль до 184 мм. А при движении по трассе на большой скорости давление самостоятельно стравливается и дорожный просвет становится всего 124 мм. Еще одно оченнь интересное, драйверское и видимо дорогое решение - подруливание задних колес в поворотах. За счет этого автомобиль как-бы «ввинчивается» в повороты и проходить их становится намного быстрее и приятнее. Кроме того, за счет поворота задних колес уменьшается радиус разворота. Он составляет всего 6,1 метра. Для 5-метрового автомобиля с колесной базой 2925 мм это очень хороший показатель.

Audi A6 Allroad для российского рынка комплектуется двумя силовыми агрегатами. Дизель и бензин, оба объемом 3 литра. Дизельный двигатель 45 TDI, который был установлен на тестовом автомобиле, выдает 249 л.с. При этом максимальный крутящий момент составляет 600 Нм в диапазоне 1500 - 2750 об/мин. V-образная «шестерка» очень тихая и по звуку мотора даже сложно определить, что под капотом дизель. Работает этот движок в паре с 8-ступенчатым автоматом tiptronic очень слажено. Разгон от 0 до 100 км/ч составляет 6,3 секунды. А расход топлива в смешанном цикле по паспортным данным оставляет 6,4 - 6,5 л на 100 км. В моем случае при ездовом цикле «трасса/город - 60/40» средний расход по компьютеру получился 6,9 л. Второй силовой агрегат - бензиновый 55 FTSI мощностью 340 л.с. С ним на Allroad идет иная коробка - 7-ступенчатый S-tronic. Динамика разгона до сотни в этом варианте еще выше - 5,5 секунды. Правда и расход топлива у бензинового двигателя побольше. В городе разница составляет около 2 литров, а на трассе примерно литр.

Премиальный уровень Audi A6 Allroad особенно ощутим в салоне. Качество материалов и исполнение интерьера на высшем уровне. Каждая деталь проработана до мелочей и доведена до совершенства. Придраться практически не к чему. Двери имеют доводчики, поэтому их достаточно лишь слегка прикрыть и ты оказываешься в пространстве тишины и комфорта. Двойное остекление и хорошая шумоизоляция делают свое дело. Audi A6 Allroad, пожалуй, один из самых тихих автомобилей, которые были у меня на тесте. Даже на скорости свыше 120 км/ч никакие внешние шумы не досаждают.

Водительское и пассажирское кресла имеют не только обогрев и вентиляцию, но и несколько вариантов массажа. В дальней дороге это очень приятная опция. Руль с электрической регулировкой в достаточно большом диапазоне, как по высоте, так и по вылету. Подлокотник тоже регулируется, так что подобрать оптимальную посадку и разместиться с комфортом не составит большого труда. Из минусов отмечу отсутствие охлаждения в перчаточном ящике. Да и размер его реально «перчаточный», а не полноценный. Минимальное пространство для телефона и мелочей также и в центральной нише под подлокотником. Виной тому огромный центральный тоннель. Компоновка полного привода в низком кузове универсала не дает возможности увеличить его объемы. Еще один минус салона Audi A6 Allroad - отсутствие регулировки спинки заднего дивана по углу наклона. Ну и естественно, задний диван нельзя подвинуть вперед-назад.

Зато багажное отделение просто огромное! 565 литров, вроде бы, не столь впечатляющая цифра, но здесь важнее не литраж, а форма. В кроссоверах большое пространство багажника образуется за счет высоты, а здесь за счет длины. И это более ценно при размещении багажа. При сложенных задних сиденьях объем багажника увеличивается до 1680 литров, а пол образует почти ровную площадку. Так что, при необходимости в длинном путешествии, в салоне вполне можно разместиться и на ночлег.

По состоянию на июнь 2021 года начальная стоимость Audi A6 Allroad стартует с отметки в 5 млн рублей. Причем именно «стартует». Когда в конфигураторе начинаешь добавлять все необходимы опции, без которых «Ауди не Ауди», то легко преодолеваешь отметку в 6 млн рублей. Потом добавляешь «еще чуть-чуть» и уже на конфигураторе оказывается 6,5 млн. Ну а стоимость хорошо укомплектованного тестового автомобиля вообще превысила 7 млн рублей. В этом и кроется ответ на вопрос: почему на российском рынке так мало продается «оллроадов»? Да просто Q5 на миллион дешевле, а Q7 ненамного дороже. А есть ведь еще новый Q8, цена которого начинается от 6,1 млн рублей.