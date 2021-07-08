Игорь Моржаретто: Opel Crossland - Es ist ein Auto!

Формально эта модель не абсолютно новая – она вышла на европейские рынки в 2017 году под именем «Кроссланд Х». Недавно кроссовер пережил серьезный рестайлинг. Помимо технических изменений, из названия исчезала литера «Х». А вот мы в России знакомимся с небольшим кроссовером «Опель» впервые. В 2015 году с российского рынка внезапно ушел вполне успешный концерн General Motors и увел за собой популярный бренд «Опель». Жаль… Но полтора года назад «Опель», уже вошедший в Группу PSA, решил вернуться. Что же – добро пожаловать, хотя занять оставленные шесть лет назад позиции будет очень сложно.



Четыре модели «Опель» (из них три — коммерческие), которые уже продаются в России, пришли на наш рынок с задержкой. А вот обновленый «Кроссланд» дебютирует одновременно с другими странами. SICH SETZEN Главная стилистическая черта нового кроссовера – раскинувшаяся между фарами на месте привычной решетки радиатора пластиковая маска Vizor. Эта новая дизайн-концепция, будущая отличительная черта всех моделей марки. И должна она напоминать о защитном стекле-визоре у мотоциклетного шлема. Оригинально! Ведь сейчас модно увеличивать до бесконечности решетку радиатора, а немцы ее, наоборот, усекли до минимума. Плюс к тому у обновленной (новой для нас!) модели появилась светодиодная оптика рефлекторного типа. Дневные ходовые огни, понятное дело, тоже светодиодные, как и задние фонари, частично или полностью.

Однако в салоне все по-деловому, строго — без излишних дизайнерских изысков. Никакого сравнения с «Ситроен С3 Эйркросс», построенного на той же платформе! Вообще интерьер практически копирует внутреннее убранство старшей модели «Грандланд X». Аналоговые приборы с маленьким 3,5-дюймовым цветным дисплеем, 8-дюймовый экран мультимедийной системы, традиционные вращающиеся шайбы климат-контроля и нормальные кнопки. Все просто и понятно! Новая мультимедийная система Navi 5.0 IntelliLink с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, встроенной навигацией Tom-Tom работает на твердую «четверку». И отдельное спасибо за множество USB-портов и бесконтактную зарядку для телефона.



И, конечно, никаких претензий по эргономике нет, более того - передние анатомические сиденья с кучей регулировок, разработанные вместе с немецкими ортопедами, заслуживают высшей похвалы. А в топовой версии они еще и с отделкой из алькантары.

Длина «Кроссланда» – 4,2 метра, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но у владельца автомобиля всегда есть выбор – удобство задних пассажиров или размер багажника? Дело в том, что задний диван может двигаться вперед-назад, а еще спинка регулируется по наклону. Либо задние пассажиры будут сидеть вольготно, но объем багажника сократится до 410 л (что тоже очень неплохо). Либо экипажу придется сгруппироваться, как Гагарину в космической капсуле, зато места для багажа будет куда больше – до 520 л. Выбирайте, что вам важнее! В любом случае, багажник по-немецки «квардратиш-практиш», а под двойным полом прячется докатка (подарок для нас, в Европе вместо нее ремкомплект).

Кстати, никаких изменений в настройки силового агрегата, подвесок, трансмиссии специально для России не вносили. Лишь расширили все комплектации несколькими позициями, из числа самых дорогих для Европы. Конкретно – всегда есть обогрев руля и передних сидений, а также стальная защита картера.

LOS GEHT'S Не любите малолитражные моторы? А вот зря! Во всяком случае, «Кроссланду» на нашем рынке достался (пока) единственный мотор – 3-цилиндровый турбо, объемом 1,2 л (110 л.с.). Такая мощность, кстати, далеко не максимум для этого двигателя; на одной из версий кроссовера «Пежо-2008» он развивает все полтораста сил! И вообще, агрегат выпускается уже несколько лет, доказал свою надежность, а попутно собрал целую коллекцию наград как «мотор года».

Привод у этого кроссовера, увы, только передний. Коробка тоже безальтернативная, 6-ступенчатый классический автомат «Айсин». Но назло скептикам мотор бодро разгоняет автомобиль до сотни за 10,9 секунды. Чудес, конечно, не бывает, и обгоны на трассе надо рассчитывать заранее. Но если вы выбрали на магистрали свою скорость (скажем, 110 км/ч) и свою полосу – автомобиль держит ее четко, и при этом радует минималистским расходом топлива в 4,5-5 л на сотню.



В целом новичок не располагает ставить рекорды скорости; зато он способен доставить удовольствие при размеренной езде. Выставил нужную скорость на круиз-контроле – и кати себе в путешествие, а если что – подстрахуют системы экстренного торможения и обнаружения пешеходов. «Проверено автобанами!», - написано в пресс-релизе.

В городских условиях сил вполне хватает, чтобы чувствовать себя своим в потоке. Можно пожаловаться лишь на то, что «Кроссланд» излишне жестко реагирует на разные небольшие неровности типа лежачего полицейского. Зато в повороты входит красиво – в общем, у него типично немецкие настройки подвески, рассчитанные на хорошие европейские дороги. Кстати, в среднем расход после целого дня езды не только по скоростным дорогам, но и по населенным пунктам и извилистым загородным трассам Калининградской области, составил у меня около 7,5 л. Неплохо!

Понятно, что даже с неплохим дорожным просветом (175 мм) переднеприводный городской кроссовер не станет внедорожником. Но по буеракам заброшенной проселочной дороги этот «Опель» едет спокойно, не цепляя днищем. У «Кроссланда» по геометрии уверенная «четверка», а еще в сложной ситуации поможет система интеллектуального привода IntelliGrip, давно известная по моделям «Пежо» и «Ситроен». Не компенсирует отсутствие системы полного привода, но ощутимая польза от изменения настроек трекшн-контроля действительно есть. Для штурма бездорожья «Кроссланд», конечно, не годится, зато по песчаному пляжу проехал играючи, сам пробовал.



GEZÄHLT Итак, что имеем в итоге? Новый, интересный, яркий и необычный (на фоне привычных нам машин) автомобиль для молодого и активного водителя... Увы, стоит взглянуть на цену, как оптимизм куда-то исчезает. Потому что они (цены) начинаются с отметки в 1 699 000 рублей за базовый «Опель» — с галогеновыми фарами, стальными 16-дюймовыми дисками, простенькими тканевыми сиденьями и обычным кондиционером. Зато есть система стабилизации, шесть подушек безопасности, подогрев руля и передних сидений. Мотор в 110 л.с. и автомат, как я уже сказал, положены без альтернативы.



В максимальной комплектации Ultimate присутствует полный пакет систем безопасности, бесключевой доступ, проекционный дисплей, система автопарковки... А за доплату - панорамная крыша и отделка сидений перфорированной кожей. Но и цена уже совсем взрослая - от 2 149 000 рублей.