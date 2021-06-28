Сергей Целиков: MINI Clubman JCW - забудь о комфорте, получай эмоции

Пожалуй начну с главного. MINI Clubman в версии John Cooper Works имеет под капотом 306 лошадиных сил и разгонятся от 0 до 100 км/ч за 4,9 секунды! Максимальный крутящий момент его 2-литрового «движка» 450 Нм реализуется в диапазоне от 1750 до 4500 оборотов в минуту. Чуть нажал педаль - и полетели! А еще у него полный привод и всего 140 мм дорожного просвета. Получается такой низко летящий над дорогой болид в боевой раскраске. Оно вам надо? Давайте по автостатовской традиции заглянем в статистику продаж. Кто, где и зачем «все это» покупает? В последнее время в нашей стране продается примерно 2,5 тысячи автомобилей MINI в год. На долю модели Clubman приходится менее 10%. В прошлом году реализовано 243 машины, а в первом квартале этого года еще 54 автомобиля. Обладателями «заряженной» версии Clubman JCW All4 в прошлом году стали 32 россиянина, а в первом квартале этого года еще 18 человек. Вот, собственно, и все. Надо отдать должное концерну BMW, который продолжает радовать фанатов MINI и поставлять такие редкие и неординарные автомобили на наш рынок.

Средний возраст владельцев MINI - 42 года. Это одна из самых молодежных марок в российском автопарке. Напомню, что в среднем возраст российских автовладельцев составляет 47 лет. К тому же MINI - это один из самых «дамских» брендов: 61,2% владельцев автомобилей этой марки - женщины. Но вот с моделью Clubman JCW ситуация несколько иная. На долю женщин приходится лишь 41,7% продаж. Средний возраст владельцев составляет 40 лет.



Более 60% владельцев MINI Clubman JCW проживают в Москве, чуть более 20% - в Санкт-Петербурге. В числе прочих регионов, где есть вероятность встретить эту модель на дорогах отмечу Ростовскую область, Краснодарский край, Татарстан и Свердловскую область. Но там их единицы. Естественная среда обитания Clubman JCW - крупные мегаполисы.

А еще опросные данные агентства «АВТОСТАТ» гласят о том, что у MINI самый высокий индекс потребительской лояльности (NPS) - 72%! Это больше, чем у Lexus (64,3%), Volvo (51,8%), BMW (44,6%), Audi (43,3%) и Mercedes-Benz (42,6%). То есть, среди владельцев MINI огромное число «промоутеров», готовых рекомендовать эти машины своим друзьям и ставить максимальные 10 баллов. Индекс повторной покупки у MINI (86,8%) тоже один из самых высоких среди всех брендов, представленных на российском рынке. А самая вероятная марка автомобилей, на которую готовы пересаживаться владельцы MINI - это «материнская» BMW. Так что же в них такого привлекательного?

На мой взгляд, первое главное достоинство автомобилей MINI - это дизайн. Они очень милые! Эти круглые глазки, эти нежные формы, этот неустаревающий английский стиль. Пожалуй, MINI - один из немногих брендов, который не стал гнаться за глобальной автомобильной модой и бросаться в различные эксперименты. Найдя свой стиль, в компании лишь раз за разом «шлифуют детали», доводя их до совершенства. Можно даже сказать - создавая произведения искусства. Чего стоят одни только задние фонари, которые светят на манер английского флага. Ну а задние двери, распахивающиеся в две стороны. Какой еще легковой автомобиль может похвастаться таким решением?

В экстерьере MINI масса деталей, которые хочется потрогать, погладить, провести по ним рукой и улыбнуться. Ну а «внутренний мир» этих автомобилей вообще песня. Огромный круг центрального дисплея притягивает взгляды со всех сторон. Под стать ему и циферблаты панели приборов, и руль с округлыми формами «джойстиков» управления медиасистемой и круиз-контролем. Даже педали газа и тормоза имеют овальные формы. Эта округлость и мягкость форм задает такую «ми-ми-ми-шную» тему, что даже забываешь о том, что находишься в 300-сильном спортивном болиде.

Спортивные сиденья с ярко-выраженной боковой поддержкой и регулировкой длины подушки плотно берут тебя в свои объятия. Кнопку пуска (точнее клавишу) ты находишь в нестандартном месте (в середине центральной консоли) и слышишь звук заведенного двигателя. Дальше хочется лететь. Именно лететь, а не ехать. Этому автомобилю противопоказаны московские пробки. Он в них как птица в клетке. Ему нужен простор. На трассе все наливается мощью и упругостью - и руль, и подвеска, а двигатель начинает звучать так призывно, что ты вольно-невольно нарушаешь скоростной режим. Ах, если бы на JCW погонять по треку или промчать по безлимитным немецким автобанам. Вот это была бы настоящая песня!

К сожалению, наша среда обитания - это город. С его постоянными пробками, бесконечными светофорами, многочисленными камерами и прочими «стопперами». А пригороды не радуют качеством дорожного полотна. Подвеска у MINI Clubman JCW жесткая. Откровенно жесткая. Конечно, не как на картинге, но определенные ассоциации с картингом есть. Даже несмотря на то, что задняя подвеска независимая, езда по неровной дороге доставляет мало удовольствия. Особенно «больно» проходить короткие «лежачие полицейские». Не стоит попадать и в ямы. Низкопрофильный шины размерностью 225/45/R17 спасибо вам не скажут. А удар на кузов после любой приличной колдобины будет ощутимым.

К минусам MINI Clubman стоит отнести и шумоизоляцию. Не знаю, насколько это возможно в столь жестком, фактически спортивном автомобиле, но для комфортной езды хотелось бы в салоне слышать поменьше различных звуков. Особенно досаждает нарастающий со скоростью шум от колес. В богатою комплектацию JCW входит акустика Harman Kardon. Звучит она прекрасно, но посторонние шумы «портят всю малину».

Зато отделка салона безупречна. Качество материалов на высшем уровне, а все детали проработаны с таким дизайнерским вкусом, что придраться абсолютно не к чему. Разве что не сразу привыкаешь к алгоритму включения и выключения поворотников и дворников. Для этого нужно просто качнуть рычаг в нужном направлении. Традиционно напишу про расход топлива. Мне почему-то хотелось заправлять Clubman JCW высокооктановым авиационным топливом. Но на крышке бензобака указано, что вполне допустим и 95-й бензин. Главное - на хороших заправках. Паспортный расход 306-сильного мотора говорит о неплохой экономичности. В городе автомобиль должен потреблять 8,9 литра на 100 км пути, на трассе - 6,5 литра, а в «смешанном цикле» - 7,4 литра. К сожалению, я «обнулил» показания компьютера слишком поздно, поэтому могу ориентироваться только по заправкам и километражу. За неделю я проехал на автомобиле 710 км и залил 62,5 литра. То есть, мой реальный расход топлива в смешанном цикле (город/трасса 60/40) получился 8,8 литра на 100 км.