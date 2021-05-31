Светлана Целикова: Aurus Senat - как собирают автомобили для президентов?

Начнем с конца. Автомобили для президентов так же, как и все, проходят тест-драйв на специальном треке. Туда не попадают просто так. Нужно выйти из цеха сборки и пройти минимум девять контрольных проверок на разных этапах сборки. А теперь давайте перенесемся во времени на двое суток вперед – именно за такое время собирается один Aurus – и посмотрим, с чего начинается сборка этих автомобилей. Здесь, в особой экономической зоне «Алабуга» (Татарстан), расположены два цеха по созданию «Ауруса» – штамповки и окраски. Территориально они располагаются на мощностях предприятия Ford Sollers, и цех окончательной сборки.

Наша экскурсия началась с линии, где собирается самый костяк автомобиля. Днище и боковины состоят из трех слоев. Первый – это базовый, который можно назвать скелетом. Второй – это усиление, а третий – это внешний слой. Штампованные детали подвергаются сварке с помощью роботов и затем происходит соединение, в результате которого мы видим полноценный кузов.

Когда кузов уже приобрел очертания «Ауруса», ему присваивается VIN-номер и после этого он проверяется с помощью компьютера на соответствие эталонному образцу. По итогам проверки создается карта для последних штрихов доводки до «идеала». Такая карта выдается работнику, и он уже доводит кузов до окончательного вида. После этого кузов перемещается в цех окраски. Из цеха окраски он поступает в цех сборки на специальных контейнерах. Мы тоже перемещаемся в цех сборки автомобиля и попадаем в другое пространство. Этот цех меньше размерами, но светлее и более сверкающий. Наша экскурсия продолжается и экскурсоводами становится специалисты завода Aurus.

В цехе сборки расположены основная линия и линия подсборки. Например, на основной линии оборудуется кузов. В него монтируются все шины и провода на первой станции. Затем кузов перемещается на вторую станцию, и здесь подключается монтаж кокпита, панели приборов, которая одновременно с этим собирается на станции подсборки панелей приборов. Она разработана из комплектующих различных производителей. Затем кузов перемещается на станцию вклейки стекол. Сначала вклеивается лобовое стекло, после этого робот перемещается и монтируется заднее стекло. Боковые стекла монтируется на подстанции сборки дверей, это уже другая линия.

На следующей станции двигатель и коробка передач собираются в единый комплекс, добавляется шасси. Коробка передач – вариатор. Следующая станция это – «женитьба». Кузов совмещается с коробкой передач и двигателем. И на выходе мы уже имеем практически готовый автомобиль, с залитым бензином (объем бака – 90 литров).

Следующая часть сборки автомобиля больше относится к проверке качества. Специалисты проверяют при помощи программ все точки, которые являются контрольными. И отмечают параметры этого автомобиля, привязанного к VIN-номеру.

После проверки на соответствие автомобиль с конвейерной подвески опускается на пол, и с помощью водителя перемещается на станцию проверки развала-схождения. Следующая станция – проверки динамометрических характеристик. Здесь автомобиль на стенде проходит определенное количество километров, выполняет различные проверки по заранее установленным программным комплексам. После выхода из этой камеры автомобиль тут же на подъемнике проверяется на наличие течи масла и других жидкостей. Следующая станция – настройка видеокамер (360 градусов). После – проверка на герметичность автомобиля. Далее – водная камера. И автомобиль выходит из цеха и проходит проверку на треке. После чего он покидает завод.

Мощность завода составляет 5000 машин в год, но пока он только начинает работать и еще не все станции конвейера заполнены автомобилями. На сегодняшний день на заводе насчитывается около 10 экземпляров в разной степени готовности. Эти автомобили скоро отправятся к клиентам.