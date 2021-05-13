Сергей Целиков: Chery Tiggo 8 Pro – семь на восемь, восемь на семь…

Китайская компания Chery показала свой новый флагманский кроссовер Tiggo 8 Pro в сентябре 2020 года. К началу марта 2021 года он прибыл в Россию и был продемонстрирован журналистам. Чуть позже стали известны цены на новинку – от 2 млн рублей за версию с 2-литровым 170-сильным двигателем и вариатором СVT9 в комплектации Prestige. А стоимость Tiggo 8 Pro с более современным двигателем 1.6 TGDI нового поколения с непосредственным впрыском (186 л.с., 275 Нм) и семиступенчатым «роботом» Getrag начинается от 2,2 млн рублей (комплектация Prestige Speedline). Максимальная комплектация Prestige Dreamline, на которую, скорее всего, и будет сделана ставка, оценивается в 2,35 млн рублей. Новый Chery Tiggo 8 Pro занял промежуточное положение между Chery Tiggo 8, который пока продолжает продаваться на российском рынке, и премиальной моделью CHERYEXEED TXL, которая вышла к нам в конце 2020 года.

Tiggo 8 Pro длиннее своего предшественника на 22 мм (4722 мм) и выше на 40 мм (1745 мм). Ширина и колесная база остались прежними – 1860 и 2710 мм соответственно. При этом он всего на 5 см короче CHERYEXEED TXL (4775 мм). Главное отличие – семиместный салон. При этом внешность у новой модели повторяет стиль Tiggo 7 Pro. От него же ряд стилистических и технологических решений в интерьере автомобиля. С учетом скорости выхода китайских моделей на российский рынок запутаться в них не составляет большого труда. Модельный клубок Chery переплетен сейчас очень плотно.

Интересная особенность – двигатель 1.6 TGDI, разработанный специалистами концерна Chery и австрийской компанией AVL, устанавливаемый и на Tiggo 8 Pro и на TXL имеет одинаковую мощность 136,5 кВт (186 л.с.), но разные показатели разгона от 0 до 100 км/ч. «Паспортная» динамика Tiggo 8 Pro составляет 8,9 секунды, а у TXL – 9,8 секунды. Скорее всего, влияет разница в массе автомобилей и типе привода – TXL тяжелее на 50 кг и имеет полный привод.

На ходу Chery Tiggo 8 Pro предлагает выбор из двух режимов движения – Eco или Sport. Среднего не дано. В режиме Eco на автомобиле приятно передвигаться по городу или неспешно двигаться по трассе. Но если вам нужно ускориться, а дорога идет чуть в гору, то двигатель «скисает». Тут без спортивного режима уже никак не обойтись. Он более драйвовый, но в тоже время и более резкий, я бы сказал даже «дерганый». Конечно, хотелось бы иметь еще и средний режим комфортной езды.

Производитель заявляет о хорошей топливной экономичности двигателя 1.6 TGDI. Расход бензина в смешанном режиме должен укладываться в 7 литров на 100 км, в городском – 8,6 литра, а в загородном – 6,2 литра. Тем не менее, в ходе небольшого тест-драйва по сочинским серпантинам и городским пробкам мой средний расход получился порядка 10 литров на 100 км. Существенная разница с данными производителя.

Как я уже сказал выше, внешне автомобиль продолжает стиль своего младшего брата Tiggo 7 Pro – красивая яркая решетка радиатора, чуть прищуренные азиатские фары, крупные хромированные воздухозаборники. Задняя часть выглядит потяжелее, но тоже вполне гармонично. В целом Tiggo 8 Pro внешне не уступает ни корейцам, ни японцам, но каких-то ярких отличительных черт не много. В потоке, да и на стоянке он может легко затеряться. Если не будет ярко-красного цвета, как был у меня на тесте. Этот огненно-красный цвет очень идет Chery и делает его богаче. Среди главных «фишек» новой модели – умный головной свет, способный отклоняться на величину до 15 градусов в поворотах.

Базовая комплектация Prestige включает шесть подушек безопасности, ESP, двухзонный климат-контроль, кожаный салон, электропривод сиденья водителя, зимний пакет (обогрев сидений первого и второго рядов, руля и лобового стекла), камеры кругового обзора, навигатор, парктроник, сервопривод пятой двери, круиз-контроль, систему дистанционного запуска двигателя и бесключевой доступ. Комбинация приборов с семидюймовым экраном и двумя отдельными шкалами по бокам здесь такая же, как у исходного Tiggo 8, да и размерность тачскрина медиасистемы (10,25 дюйма) совпадает.

В исполнении Prestige с пакетом Speedline кроссовер имеет улучшенную отделку салона с контурной подсветкой, полностью виртуальные приборы, увеличенный экран медиасистемы (12,3 дюйма), беспроводную зарядку для смартфонов и противотуманные фары. Пакет Dreamline имеет панорамную крышу с люком и шторкой, память настройки сиденья водителя и зеркал, системы контроля слепых зон, кругового обзора (360 градусов) и систему «старт-стоп». Пассажирское сиденье в этом пакете получает электрорегулировку в 4-х направлениях. Также добавляются передние датчики парковки и цветная сенсорная боковая панель управления климат-контролем (диагональю 8 дюймов).

Салон Tiggo 8 Pro доступен в черном и темно-коричневом исполнениях. Сиденья с подогревом выполнены из перфорированной качественной эко-кожи, они имеют развитую боковую поддержку и спинки анатомической формы. Водительское сидение оборудовано электрическими регулировками, а также настройками в зоне поясничного упора. К сожалению, нет регулировки подушки сиденья по углу наклона. Тем не менее, после проезда за один день почти 400 км пути, моя спина практически не устала. Функция памяти позволяет запомнить настройки водительского сидения вместе с положениями зеркал заднего вида и настройками мультимедийной системы. Атмосферная светодиодная контурная подсветка салона доступна в семи цветах и подстраивается под стиль вождения и ритмы музыки. Кстати, музыкальная система здесь Sony и звучит достаточно приятно.

А вот чего пока нет в Tiggo 8 Pro, так это «европейских ценностей безопасного вождения» – адаптивного круиз-контроля, системы экстренной остановки и функции удержания в полосе. К ездовым минусам могу отнести не особо информативный руль в сочетании с достаточно мягкой подвеской. На горных серпантинах управлять автомобилем становится некомфортно – хочется снизить скорость и никуда не спешить. К концу тест-драйвового дня мою спутницу укачало, да и мне уже дальше ехать не хотелось. Не знаю, что тому виной – то ли особенности подвески и рулевого, то ли горные сочинские дороги.

Тем не менее, думаю, что продаваться Chery Tiggo 8 Pro будет неплохо. Конкурентов столь богато оснащенному 7-местному кроссоверу по цене 2 – 2,4 млн рублей на российском рынке совсем немного. Пожалуй, наиболее сильными конкурентами являются Skoda Kodiaq и Mitsubishi Outlander. Но цены на них в сопоставимых комплектациях несколько выше. При этом дилеры Chery готовы сейчас предоставлять максимальную скидку в 200 тысяч рублей, а также давать гарантию на кузов и основные узлы и агрегаты до 7 лет и 200 тысяч км пробега.