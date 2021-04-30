Сергей Целиков: Peugeot 5008 - редкий зверь на наших дорогах

Кроссовер Peugeot 5008 довольно редко встречается на российских дорогах. За три года с момента старта продаж второго поколения (январь 2018-го) обладателями этого автомобиля стали всего 850 человек. Причем, в отличие от «младших» моделей Peugeot, которые считаются более «женскими», доля покупателей-мужчин у 5008-го довольна высока. Почти три четверти (74,3%) его владельцев - мужчины, и лишь четверть - женщины. Это автомобиль для «настоящего главы большого семейства, с непреодолимой тягой к путешествиям».

Новую рестайлинговую версию 5008-го компания Peugeot рассекретила в сентябре 2020 года, но до России эта модель добралась лишь к весне 2021-го. Параллельно с «младшим братом» Peugeot 3008. Сборка чисто французская, на заводе в Сошо.

На мой взгляд, автомобиль обделен вниманием и недооценен потенциальной целевой аудиторией. Peugeot 5008 семиместный переднеприводной кроссовер, который можно даже назвать кроссвэном. Трансформация кузова позволяет комбинировать салон так, как вам захочется. Спинка переднего пассажирского сиденья легко откидывается вперед. Второй ряд состоит из трех отдельных сидений. Их можно по отдельности двигать вперед-назад в достаточно большом диапазоне. Благодаря этому третий ряд не номинальный, как у многих семиместных кроссоверов такого размера. Относительно комфортно разместиться двум взрослым пассажирам на заднем ряду вполне по силам. При этом и пассажиры второго ряда не будут обделены пространством.

Если третий ряд временно не нужен, можно легко сложить сиденья и накрыть специальными складными ковриками. Получится ровный пол и огромный багажник - 952 литра. Дальнейшая трансформация салона возможна в любых вариантах. Спинка каждого кресла второго ряда откидывается раздельно. При полностью сложенных сиденьях второго ряда получается более двух кубов (2150 л) полезного пространства. Можно использовать для перевозки грузов, а можно в дальнем путешествии устроить шикарное спальное место. Как я уже сказал выше, спинка переднего сиденья также откидывается вперед. В этом варианте в машине можно перевозить длинномеры. Максимальная длина загрузки - 3179 мм!

Еще одно неоспоримое преимущество Peugeot 5008 - это большой дорожный просвет. По собственным данным производителя, он составляет 236 мм. Хотя коллеги-журналисты намерили несколько меньше. Редкий кроссовер, даже с полным приводом, может похвастаться таким размером клиренса. А тут чисто переднеприводная компоновка. Традиционный французский подход к сложным дорожным условиям решается при помощи системы интеллектуального привода Advanced Grip Control, которая позволяет настраивать режим сцепления с дорожным покрытием (стандарт, снег, грунт, песок) путем распределения тяги двигателя. При необходимости можно активировать систему помощи при спуске, удерживающей автомобиль на низкой скорости при движении по поверхностям с крутым уклоном. Плюсом является базовая установка стальной защиты картера.

В новом Peugeot 5008 есть еще одна функция, которую я пока встречал только в автомобилях премиального класса. Это система ночного видения. Она работает в темное время суток. Инфракрасная камера обнаруживает пешеходов и животных на расстоянии до 200 м от автомобиля вне зоны освещения фарами и оповещает водителя предупреждающим сигналом. В случае обнаружения пешеходов или велосипедистов в критической близости от автомобиля система активирует режим автономного экстренного торможения.

На мой взгляд, с точки зрения безопасности, система экстренного торможения - это вообще одна из самых важных функций современного автомобиля. И лично я свой следующий автомобиль уже не представляю без этой функции. Как и без других помощников водителя - адаптивного круиз-контроля, системы слежения за полосой движения, системы распознавания знаков, предупреждений о близко движущихся автомобилях. Благо, весь этот функционал начинает появляться в автомобилях массового сегмента. В Peugeot 5008 что-то из систем безопасности присутствует уже в базовом исполнении, а что-то в пакете Drive Assist Plus.

А еще Peugeot 5008, бесспорно, очень красив. Французы всегда отличались стильным дизайном и утонченным вкусом. Рестайлинг модели затронул бампер, решетку радиатора и фары. Безрамочная решетка радиатора растянулась во всю ширину кузова. А светодиодная оптика теперь устанавливается во всех комплектациях. В продвинутых версиях фары автоматически переключают дальний и ближний свет, чтобы не ослеплять встречных водителей. Ну и естественно включают подсветку поворотов. Появился новый фирменным элемент фар - узкая вертикальная полоска («слеза» или «коготь льва»). В ней и ходовые огни, и поворотники. Возможно, это решение не очень практично, но смотрится оригинально и свежо.

Салон выгладит богато. Качественные материалы отделки, добротный мягкий пластик, фирменные двухъярусные клавиши панели приборов, ну и традиционный маленький пухленький руль. Цифровая панель приборов по традиции размещена над рулем. В такой комбинации приборы всегда находятся перед глазами. И даже не требуется дорого «премиального» решения с проекцией на стекло. Вариантов отображения информации на приборной панели несколько (см. видео ниже). Но, как говорится, при всем богатстве выбора альтернативы классическому расположению циферблатов нет. Привычка видеть всю основную информацию перед глазами в моем случае побеждает. Передние сиденья удобные и достаточно наворочены, с углом регулировки подушки по наклону, регулировкой подушки по длине и функцией массажа.

Peugeot 5008 оснащается двумя силовыми агрегатами. Базовым является бензиновый мотор объемом 1,6 литра, мощностью 150 л.с. и максимальным крутящим моментом 240 Нм при 2000 об/мин. Он комплектуется с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Второй двигатель, на мой взгляд, на порядок интереснее. Лично я именно с ним бы рассматривал покупку 5008-го. Это 2-литровый дизель. Мощность по нынешним меркам не большая - 150 л.с. Но у него потрясающий крутящий момент - 370 Нм при 2000 об/мин. Этот двигатель в паре с 8-ступенчатым автоматом делает езду на автомобиле очень комфортной. При вроде бы не самой быстрой «паспортной» разгонной динамике (10,3 секунды до 100 км/ч), создается ощущение легкости движения. Такое ощущение, что автомобиль совсем не напрягается при ускорениях, но при этом летит вперед легко и непринужденно. Словно спортсмен-олимпиец выбежал на утреннюю пробежку. При этом расход топлива у дизеля потрясающий. По паспорту в «смешанном цикле» 5,5 литра, а в моем случае получилось 6,4 литра на 100 км пути. Ну какой еще кроссовер может похвастаться такой топливной экономичностью?

Что можно отметить из недостатков? Учитывая семиместный салон, автомобиль вообще не комплектуется запасным колесом, нет даже докатки. Вместо этого предлагается ремкомплект. Также автомобиль не стали адаптировать под «суровые российские зимы» - нет обогрева руля и задних сидений. На этом по моим ощущениям недостатки заканчиваются. Хотя нет! Все это мелочи по сравнению с главной проблемой - ценой.

Учитывая, что у Peugeot нет локализации, цены на эту модель «выше рынка». И соответственно, продажи «ниже плинтуса».