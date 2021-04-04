Автомобиль стал домом для влюбленных

Алексей и Светлана - в лучших традициях «бременских музыкантов» уже много месяцев бороздят «по белу свету» на автомобиле и считают себя вполне счастливой парой: «тем, кто дружен, не страшны тревоги, им любые дороги дороги». И не важно, что у домика уже пробег в 188 тысяч км и иногда приходится его чинить. Не важно, что за окном бывает «минус» 19, а у плиты на маленькой автокухне Алексею не удается разогнуться в полный рост. Омрачает путешествие этой влюбленной пары, пожалуй, лишь одно: слишком долго готовятся документы, которые позволят им называться семьей. Все остальное – маленькая жилплощадь, быт, технические проблемы, невозможность побыть наедине с собой – это такие мелочи по сравнению с тем, что они нашли друг друга. Пара переезжает вместе со своим домом с места на место, делая остановки там, где хочется, катается по европейским странам, своим примером доказывая, что и границы, и расстояния – это просто условности, придуманные людьми. Они поспорили с этими условностями и теперь им принадлежит весь мир!

О путешествиях Алексея, Светланы и их домика на колесах можно узнать из их странички в Инстаграм и YouTube. В сетях они назвали себя unbordered_life, что означает дословно «жизнь без границ». Но мы сначала расскажем о том, как эта история начиналась… ДО ВСТРЕЧИ, ДО ПОЕЗДКИ, ДО ЛЮБВИ… Алексей жил в Германии, куда его родители переехали из Казахстана, когда мальчику было всего 11 лет. С тех пор он вырос, выучился на «мехатроника» в Audi, начал заниматься ремонтом машин. Последнее время он работал в компании, которая ставила «мерседесы спринтеры» на большие колеса и занималась усилением подвески – чтобы автомобили могли смело ездить по бездорожью. Алексей увлекся фотографией и начал потихоньку подрабатывать рекламой. Мечтал купить маленькую машинку и отправиться в путешествие, чтобы посмотреть мир. К этому времени москвичка Светлана закончила вуз, занималась языковыми практиками и работала с детьми, у которых были сложности с обучением. На момент знакомства с Лёшей она еще и училась в «Строгановке» на иллюстратора, решив получить второе образование. Путешествовать Светлана тоже любила: родители связаны с парашютным спортом и часто куда-то выезжали и брали с собой детей. Алексей и Светлана познакомились на свадьбе у друзей, попереписывались в Интернете и уже через 1,5 месяца захотели снова встретиться в офф-лайне. Это было в той, другой жизни, в которой никто еще не знал о коронавирусе, и границы между странами были открыты. Съездили вместе в Польшу и Германию, моментально поняв, что друг без друга просто жить не могут. Год назад, 8 марта, во время очередного романтического свидания (на этот раз – в Питере) Алексей предложил Светлане стать его женой, а заодно поделился мечтой о путешествиях.

Влюбленные нарисовали для себя будущую идиллию: они будут перемещаться на машине от одного красивого места к другому, а в промежутках – зарабатывать тем, что нравится: Алексей будет фотографировать и заниматься видеосъемкой, а Света – рисовать. Ведь благодаря интернету можно принимать заказы от клиентов, используя электронную почту. Расставаясь в очередной раз, оба были уверены, что это ненадолго: вместо туристической визы Света оформит визу невесты – и все будет хорошо.



Ну, а дальше все произошло, как в голливудских фильмах: чтобы проверить, насколько сильны чувства героев, в кино на них обычно сваливают непреодолимые обстоятельства. По сюжету всех сказок о влюбленных, за любовь, если она настоящая, всегда нужно бороться... Принцессу в сказках нужно от чего-нибудь спасать, а принц просто обязан совершать удивительные подвиги. ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ И ЛОКДАУНА Ну, а в нашем романе в мире грянула пандемия… Каждое утро влюбленные, разделенные тысячами километров, с ужасом читали новости и смотрели на карту Европы, где ежедневно закрывалось для перелетов и пересечений границ все больше стран – потенциальных мест для будущей встречи. У нашей пары для общения оставался Интернет – скайп, воцап, вайбер и пр. «Это было очень не просто, - вспоминает Светлана. – К тому времени и работа полностью перешла в онлайн, и личная жизнь тоже… В тот период, я, наверное, часов по 20 в сутки пропадала в интернете, общаясь с Лешей. Мы, конечно, понимали, что когда-нибудь этот кошмар закончится и все равно найдем страну, куда сможем выехать оба, но с каждым днем эта надежда угасала. Мне тогда даже психолог прописал - хотя бы на несколько минут в день выходить гулять, чтобы не сойти с ума, сидя в четырех стенах…».



В ПОИСКАХ ДОМА Алексею ожидание давалось немного проще, потому что он был занят важным делом: искал для себя и Светланы дом. Любимая ведь сказала, что готова поехать за ним хоть на край света, но было бы хорошо, даже если это будет дом-шалаш, пусть в нем будет тепло, пусть будет горячая вода и возможность принять душ. Алексей ездил по объявлениям и смотрел варианты автодомов. Некоторые автовладельцы, показав молодому человеку машину, принимали его за сумасшедшего. Потому что в какой-то момент он говорил: «Да, спасибо, все, что хотел, увидел. А теперь можно мы вместе с женой еще раз все посмотрим?». При этом никакой жены рядом не было. Алексей просто включал мобильник и показывал Светлане стены, плиту, кровать, холодильник… Так вместе они посмотрели штуки 3-4 машины. Выбор пал на Fiat Ducato 2000 года выпуска с пробегом 167 тыс. км. «Потому что в этом авто я хотя бы мог выпрямиться во весь свой двухметровый рост, - рассказывает Алексей. - Машина компактная и, хоть и высокая – по габаритам небольшая, метров 5 в длину. Тут был и туалет, и холодильник, а душ с горячей водой я сделал сам.

И поставил сам солнечные батареи, чтобы иметь максимальную независимость от ресурсов. Да, многое пришлось переделывать в конструкции автомобиля самому. Но, когда ты отучился на мехатроника, и у тебя есть какие-то технические задатки, ты понимаешь, как функционирует в машине почти все. Что-то начитываешь, продвигаешься вперед в плане информации – и все становится возможным …». Со всеми доработками и дополнениями домик стал весить 2 тонны 800 кг. Это тот максимум, который возможен для данной модели, и весь этот максимум сегодня продуман до мелочей и используется. А потом наша пара решила устроить своему домику на колесах настоящий тест-драйв. Алексей садился за руль, ставил перед собой мобильный телефон – и накручивал километры, а Света в Москве вместе с любимым смотрела на дорогу (через видеосвязь) и видела все то же, что и он.



Они назвали свой автодомик «Ветер». Может, потому что ветер всегда ассоциируется у людей со свободой? Он гуляет, где хочет и он всегда в движении, всегда в пути.

ВСТРЕЧА Она первая увидела где-то в блогах, что приоткрыли окошко прилетов в аэропорту в Сербии. Это был уже июнь. Какая-то девушка в соцсетях поделилась новостью, что появился рейс и она летит… Светлана тут же кинулась за билетами, еще не думая о том, открыты ли границы со стороны Германии и сможет ли Алексей выехать ей навстречу. В четверг она еще сдавала последний экзамен в Строгановке, а в понедельник папа уже отвозил ее в аэропорт. Из Шереметьево в тот день было всего несколько рейсов, буквально штучные – один в Израиль, другой – во Франкфурт (но только для имеющих вид на жительство), третий – в Белград… «Наверное, только когда самолет приземлился в Белграде, я до конца осознала, что это уже не сон, - вспоминает Светлана. – И сборы были стремительные, и проводы. Но сердце замирало от восторга: у нас все получится!». К тому времени влюбленные уже не виделись больше трех месяцев…

Так начиналось это путешествие. С тех пор пара колесит по Европе: Сербия, Хорватия, Черногория, периодически возвращаясь в Германию – приходится «беречь» Светланины «шенгенские дни». Планируя свою поездку, они, конечно, не думали, что коронавирусная эпопея продлится так долго, а так бы давно уже приехали в Россию. Им хочется побывать и на Байкале, и в Крыму… Но пока документы не готовы, красивых мест в Европе хватает и всё идет так, как идет. БЫТОВУХА… «Когда я увидела вживую наш дом, - говорит Света, - он показался мне таким маленьким: оказывается, на видео все выглядит крупнее… Но прошло немного времени и привыкла… Приведу лишь один пример – с нашим спальным местом.

В обычном состоянии его длина два метра, ширина - метр. Конструкция позволяет сделать его шире на 60 см. Мы пару раз попробовали разложить эту кровать – тогда практически не оставалось места для передвижений «по комнате», и больше раскладывать ее не стали. Нам хватает. Вы удивитесь, но лучше всего сегодня нам спится именно в этой кровати. Всегда находятся друзья, которые пытаются нас «пожалеть» и оставить на ночь у себя, но это лишнее. Нам хорошо у себя дома. А знаете как приятно было на Новый год наряжать и украшать наше жилище – между прочим, мы в нем даже елку ставили!»… Самые тяжелые морозы, которые наши влюбленные перенесли в своем автодомике в эту зиму – минус 19. Это были очень непростые дни. Например, в какой-то день перестала уходить в раковине вода. Оказалось, она просто замерзла в месте слива.

Когда готовились к поездке, не подумали заранее, что трубы водостока зимой должны быть обернуты во что-то теплосберегающее. Помогла житейская смекалка: вспомнили, что в России дороги в гололедицу часто посыпают солью – и сыпанули соли тоже… Еще из зимних трудностей: оказалось, что каждый раз, возвращаясь домой из гостей или магазина, этот дом сначала нужно согревать и готовить для жизни и ночлега – ежедневные, не всегда приятные обязанности. Плита у них на газу (газовый баллон), отопление – тоже. Если на улице солнечно, то домик в принципе не нуждается в электричестве: есть две батареи на крыше, которые питают батареи в багажнике.

Изначально в машине было две батареи – одна, ответственная за мотор, другая – за энергообеспечение «домашней части», но Алексей добавил еще одну, чтобы не было дефицита энергии и подключил распределитель.

А когда с солнцем проблемы, машину можно питать электрикой от других внешних источников: в Германии оборудованы автокемпинги, где можно припарковаться, заправиться водой и зарядить аккумуляторы, заплатив всего 50 центов за 1кВт.

В России с подобными кемпингами не густо, но Алексей уверен, что предусмотрел все, и их домик готов к любым приключениям. Однажды они даже сумели принять в своем домике 14 человек гостей и ничего – справились.

Выдвинули маркизу на улицу, поставили за порогом печку для подогрева глинтвейна и столик – и принимали друзей на солнечной полянке, где можно было кататься с гор на санках. Замерзающих отогревали напитками и отправляли в домик погреться и осмотреться: друзьям тоже было интересно, как там все устроено. САМОЕ ТРУДНОЕ… Автодомик дизельный, 2000 года выпуска. Двигатель 2,8 л. На данный момент мотор помог «пробежать» домику почти 190 тысяч – старенький… Но, с другой стороны, хорошо, что автодомик не новый. Алексей уверен: старые детали не изнашиваются так быстро, как это происходит сейчас на новых машинах. А еще Леша точно знает, даже если покупаешь обычный дом, не автомобильный, ты все равно в нем многое вынужден переделывать, улучшая его «под себя». Пока ему это даже доставляет удовольствие. Вместе они проехали уже больше 22 тысяч км.

Самое трудно в бытовом плане - наверное, «холодовая адаптация». «Знаете, когда приходишь с улицы в обычный дом – как правило, внутри уже тепло, - говорит Света. - А тут, когда мы поездим по магазинам или по каким-то другим делам – то понимаем, что надо сначала найти хорошую стоянку, чтобы удобно, ровно стоять. И самое трудное – это тот момент, когда ты устал, но понимаешь, что не сможешь как бы «прийти домой» и сразу завалиться отдыхать. Тебе надо сначала превратить свою машину в дом - нагреть ее, создать свой уют.

Помните, как у маленького принца? Сначала приведи свою планету в порядок… «У меня эта ассоциация еще с самого лета в голове, - говорит Света. – и вот каждый день мы сначала приводим в порядок свою планету))) и только потом можем отдохнуть...». Летом, конечно, проще, а вот зимой – бывали случаи, что застревали в дороге, выкапывая авто из снега.

«В декабре, когда ехали из Черногории в Германию через Италию, сначала отказала печка машинная, - вспоминает Алексей об одном эпизоде, когда домик начал давать сбой. - А температура за окном была уже пониженная, градусов где-то 7… Перегорел предохранитель – из-за того, что у нас залилась вода (стояли под дождями долго). И надо было срочно искать какое-то решение, поскольку из-за визового режима нам надо было быстро покинуть страну. В принципе детали в Германии – не большая проблема, но, когда ты находишься в Хорватии и нужно ехать, а не ждать, пока тебе пришлют этот несчастный предохранитель – пришлось проявлять смекалку. Я взял два кабеля от радио и соединил плюс и минус, чтобы печка работала на полную катушку – и так мы проехали почти 1400 км. Но примерно за 300 км до немецкой границы полетел генератор, и мы оставшиеся километры машину не глушили даже на заправке. Потому что понимали: если встанем – то остановимся надолго. Когда въезжали в Германию, было уже темно, и мы с тревогой наблюдали, как у нашего домика постепенно гаснут фары…».

Еще один дорожный эпизод. Когда ехали через Италию – там как раз выпало много снега. Мимо проезжала снегоуборочная машина, с нее упала снежная глыба, - и автодомик въехал прямо в эту снежную кучу. Ничего страшного не случилось, но в сугробе потерялся номерной знак. Пришлось ехать в полицию и заявлять о пропаже. Поэтому Италия запомнилась нашим путешественникам ливневыми дождями, резко превращающимися в снежную пургу, и тем, какое веселое утро было проведено в полиции. Там с ними разговаривали на ломаном английском, а они пытались объяснить проблему на смеси немецкого с русским… КОГДА КОНЕЦ ДВИЖЕНИЮ «ВЕТРА»? У них нет конкретных планов. Захотели покупаться в море – поехали к морю, покататься на лыжах – отправились в горы. «Где нам хочется, где видим красивые места – там и останавливаемся, говорит Светлана. – Нас только иногда ограничивают сроки, которые мы можем пробыть в конкретной стране…».

Оказалось, что не так просто сегодня подрабатывать в онлайне, как это казалось в начале. Потому что из-за коронавируса, который продолжает гулять по странам и континентам, даже у потенциальных заказчиков многое происходит спонтанно и договоренности просто «слетают». Но наша пара верит, что со временем все наладится. А пока они создали свой блог в Инстаграм, открыли Ютуб-канал, где выкладывают странички приключений. «Основная цель канала – вдохновить людей не бояться рисковать и следовать своим мечтам. Да, это может быть не просто, но мы верим, что если вкладывать силы в то, что ты любишь, это обязательно возвращается к тебе».