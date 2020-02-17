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Марочная и возрастная структура парка легких коммерческих автомобилей по регионам России.
Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский ФО:
Дальневосточный ФО:
Отчет «Парк легких коммерческих автомобилей в РФ на 01.01.2020 г.» содержит статистические данные по модельному и возрастному составу парка LCV России, федеральных округов в целом, а также 83 регионов страны. Подробно представлена модельная и возрастная структура парка по годам выпуска с 2019 до 1987 и старше. В отчет включены данные по более чем 50 маркам и более чем 200 моделей.
Данные представлены в электронном формате (Excel), что позволяет самостоятельно проводить сравнительный анализ отдельных сегментов.
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