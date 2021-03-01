Сергей Целиков: Cadillac XT5 vs XT6 - найдите 10 отличий

На очередной тест-драйв ко мне в руки последовательно попали два «кадиллака» - XT5 и XT6. На каждом из них я проехал примерно по 400 км в течение недели. В обычном городском и трассовом режимах. Пару раз выезжал на легкое бездорожье. Достались им не самые приятные погодные условия. В эти дни московский регион основательно завалило снегом, а мороз опускался до минус 25 градусов.

Ранее я не был близко знаком с автомобилями этого американского бренда. Встречая Cadillac на улице, в потоке, он у меня ассоциировался со слоном. Такой большой, неуклюжий, но добрый. Животное из другого мира, не часто встречающееся в наших краях. После двухнедельного знакомства могу сказать следующее - он действительно добрый :) Как там у Высоцкого: «…Зачем мне слон, спросил я иноверца. А он сказал - в слоне большое сердце…».

Если снаружи модели XT5 и XT6 отличаются достаточно сильно, то их салоны практически идентичны. Внутри глаза инстинктивно начинают искать различия по принципу детской забавы «Найди 10 отличий». А их практически нет. Разве только руль другой, да количество сидений. Большой 5-метровый XT6 имеет три полноценных ряда. Причем сиденья заднего ряда складывается по отдельности при помощи электропривода. Удобно и практично. В остальном американцы не стали заморачиваться. В обеих машинах практически один и тот же интерьер - и передняя панель, и обивки дверей, и сиденья, и все остальное.

Подход утилитарный. Нужна машина для большой семьи с семью местами - бери XT6. Хватает для хозяйства пяти мест, но нужен большой багажник, то лучше остановить свой выбор на XT5. Он и поманевреннее, и расход топлива чуть меньше, и стоит на полмиллиона дешевле. При этом комфорт, солидность и качество материалов будет одинаково высокими. Совсем недавно на российский рынок вышел еще и кроссовер XT4, на 20 см короче, но тоже очень похожий на своих старших братьев. О нем как-нибудь в другой раз, если доведется протестировать. Интерьер Cadillac я бы назвал «спокойной роскошью». Вроде бы ничего в нем выдающегося нет. Но при этом в салоне очень приятно находиться - комфортно сидеть, глаз «радуется», материалы приятны на ощупь, все ручки/крутилки/кнопочки удобны. Шумоизоляция на высоком уровне, а музыкальная система Bose выдает вполне премиальное звучание. Еще один плюс интерьера в том, что он «френдли» не только для водителя, но и для всех пассажиров. Места - «вагон», полный набор регулировок, 3-зонный климат-контроль, обогрев всех сидений, огромная панорамная крыша с люком. Жена и дети в этом автомобиле будут однозначно довольны.

Едут оба «кадиллака» хорошо. Быстро и мощно. Но надо понимать, что эти автомобили не про драйв, а, прежде всего, про комфорт. Суть этих автомобилей - размеренная комфортная езда после тяжелого трудового дня. На них абсолютно не хочется лихачить. Не хочется перестраиваться из ряда в ряд в московских пробках, стараясь успеть на 5 минут быстрее прибыть в пункт назначения. Наоборот, в Cadillac хочется ехать подольше, наслаждаясь принятым размеренным ходом и красивой музыкой. Как говорится: «И пусть весь мир подождет». ;)

Безальтернативный бензиновый двигатель объемом 2 литра и мощностью 200 л.с. имеет максимальный крутящий момент 350 Нм в диапазоне от 1500 об/мин. Работает он в паре с классическим гидромеханическим 9-ступенчачатым автоматом собственного производства GM. Это сочетание позволяет разгонять двухтонный полноразмерный кроссовер от 0 до 100 км/ч за 9,9 секунды. Причем разгон очень плавный и приятный, даже без намека на турбояму. Паспортный расход в «смешанном цикле» у XT5 - 8,9 литра на 100 км, а у XT6 - 9,1 литра. У меня при смешанном цикле город/трасса из расчета примерно 50/50 реальный расход получился существенно больше - 12,2 и 12,4 литра соответственно. Возможно, это связано с зимними условиями эксплуатации и дополнительным прогревом.

Автомобили оснащены всеми необходимыми атрибутами премиального класса. Удобные кресла с массой регулировок, обогревом и вентиляцией отделаны мягкой перфорированной кожей. Двери и передняя панель также выполнены из премиальных материалов, причем уже в стартовой комплектации. Вставки из алюминия, натурального экзотического дерева и карбона смотрятся вполне органично. А большая панорамная крыша с люком дает салону больше света и визуально увеличивает пространство.

Есть в Cadillac и проекция приборов на стекло, и адаптивный круиз-контроль, и функция удержания в полосе, и система мониторинга слепых зон, и камера ночного видения и система распознавания пешеходов. Автомобиль как бы обладает даром предвидения. Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с помощью камеры контролирует пространство перед автомобилем. При быстром сокращении дистанции до идущего впереди транспортного средства она оповещает водителя об опасном сближении. При движении вперед или назад на невысоких скоростях система автоматического экстренного торможения определяет случаи неизбежного столкновения и, если вы этого не сделали, автоматически активирует тормозную систему для минимизации последствий столкновения. На малых скоростях система может помочь полностью избежать аварийной ситуации. Используя фронтальный радар, система адаптивного круиз-контроля поддерживает безопасную дистанцию до автомобиля, двигающегося впереди, вплоть до полной остановки. Запатентованная концерном GM функция вибропредупреждения об опасности в водительском кресле посылает специальные импульсы к левой, правой или обеим сторонам сиденья, предупреждая таким образом о потенциальных угрозах, а также о направлении, откуда они исходят.

Отдельного внимания заслуживает зеркало заднего вида, на которое транслируется изображение с камеры. На мой взгляд, очень удобная функция, с которой я ранее уже сталкивался на автомобилях Land Rover. Небольшой минус у Cadillac в том, что камера достаточно быстро пачкается и ее часто приходится протирать. Мультимедийная система Cadillac с 8-дюймовым дисплеем предоставляет широкий выбор информационных и развлекательных приложений, а также доступ к контактам и музыке. Естественно, есть возможность подключить свой смартфон к автомобилю через Apple CarPlay или Android Auto. А премиальная акустическая система Bose Performance Series обеспечивает чистое и мощное звучание. Автомобили Cadillac оснащаются активной подвеской и шасси, которое адаптируется к дорожным условиям. Нажатием кнопки можно выбрать один из четырех режимов движения. Кстати, по неровной дороге и легкому бездорожью Cadillac идет «как по маслу». Ну а трасса это вообще его стихия! В управлении все ровно, без особых пробелов, но и без той «филигранной точности», которую демонстрируют немецкие премиальные кроссоверы.

КОМПЛЕКТАЦИИ И ЦЕНЫ У Cadillac XT5 и XT6 есть всего две основные комплектации - Premium Luxury и Sport. Стоимость модели XT5 составляет 3,59 млн и 3,69 млн рублей соответственно. А «старший брат» XT6 в обеих комплектациях оценивается в 4,45 млн рублей. Подход к у дополнительному оснащению у американцев «пакетный». Есть два базовых пакета опций - «улучшенный обзор» за 170 тысяч рублей и «комплексная безопасность» за 250 тысяч рублей. Также в качестве опции идет премиальная мультимедийная система Bose (50 тыс. руб.), трехзонный климат-контроль (70 тыс. руб.) и 20-дюймовые колеса (50 тыс. руб.). Но можно не мелочиться и взять пакет Platinum за 700 тысяч рублей. В него будут входить все возможные дополнительные опции.