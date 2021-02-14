Сергей Целиков: Suzuki Jimny - дорогая игрушка

Да простят меня представители бренда Suzuki и фанаты Jimny, но, поездив на этом автомобиле неделю, я так не понял его. Видимо, оказался совсем не целевой аудиторией для этой «боевой табуретки». Именно так назвал этот автомобиль один из моих друзей на Фейсбуке. Ну а я, как обычный потребитель, предпочитающий современные кроссоверы, могу охарактеризовать Jimny пятью словами - маленький, жесткий, шумный, медленный, дорогой. Но! Он чертовски обаятельный. Это раз! И он олдскульный. Со стальной рамой, неразрезными мостами, ручным подключением полного привода, пониженной передачей и прочими внедорожными атрибутами. Это два! По-моему, именно за эти два его основные качества Suzuki Jimny прощают все его недостатки. И покупают «на ура!».

Первые месяцы с начала продаж малыш был в жутком дефиците. Сейчас, после очередного подорожания и удовлетворения «фанатского» спроса, в дилерских центрах автомобилей стало достаточно. Но рост продаж активно продолжается. Только в январе 2021 года было продано 174 Jimny. А за прошлый год обладателями этого «малыша-коротыша» стали 1287 россиян. Кто все эти покупатели, мне понять не дано. Но самое главное, что они есть, и их достаточно много. СНАРУЖИ И ВНУТРИ Новый Suzuki Jimny появился на российском рынке в августе 2019 года. Внешность изменилась кардинально. По форме Jimny вернулся к своим истокам, которые берут начало в 70-80 гг. Именно тогда в моде были квадратные формы. И два первых поколения были именно такими - прямоугольными, рубленными, с круглыми фарами. Новый Jinmy похорошел и стал похож на Геленваген в миниатюре.

Длина автомобильчика всего 3480 мм (с запасным колесом 3650), ширина 1645 мм, высота 1725 мм. Это самый маленький внедорожник на нашем рынке. Да и вообще один из самых коротких автомобилей, представленных у нас.

А под капотом вместо маломощного 1,3 литрового появился 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 102 л.с. Не бог весть что, но уже гораздо бодрее. В пару к нему поставили на выбор 5-ступенчатую «механику» либо 4-диапазонный автомат фирмы Aisin. Устаревший, медленный, но, как любят говорить, «проверенный временем» и беспроблемный.

Мой тестовый автомобиль был с автоматом. Разгон до «сотни» - за 13-14 секунд, а после «сотни» разгоняться уже и не хочется. Трансмиссия начинает гудеть, шум ветра и колес наполняет салон «по-полной», руль теряет информативность, дальше набирать скорость становится страшновато. Хотя заявленная «максималка» конечно же выше - 145 км/ч с механикой и 140 км/ч с автоматом.

Если говорить про внутреннее пространство, то оно минимально. Фактически это автомобиль с формулой 2+2-1. Два взрослых человека с комфортом размещаются впереди. Сзади удобно разместиться смогут только дети. А багажника в автомобиле фактически нет. Обьем 80 литров достаточен разве что для одной небольшой сумки или пары портфелей.

ПРИВОД, РАМА И МОСТ - ПРОПУСК НА БЕЗДОРОЖЬЕ Помните знаменитую фразу кота Матроскина? "Усы, лапы и хвост - вот мои документы!" Так вот у Jimny главными «документами» для проезда куда угодно являются полный привод, стальная рама и два неразрезных моста.

Новый Jimny, как, впрочем, и старый - имеет лонжеронную раму лестничного типа, прочную зависимую подвеску, а также подключаемый полный привод. Для автомобиля в новом поколении доступна интеллектуальная система полного привода AllGrip Pro. Особенностью этой системы является наличие раздаточной коробки с возможностью подключения пониженной передачи, которая увеличивает крутящий момент двигателя. Подключаемый полный привод Jimny может работать в трех конфигурациях: 2Н, 4Н и 4L. Что касается геометрии нового Jimny, угол въезда составляет 37 градусов, съезда – 49, угол продольной проходимости равен 28 градусам. Радиус разворота внедорожника составляет всего 4,9 м, а дорожный просвет равен 210 мм.

Автомобиль легкий. Несмотря на всю мощь силовой конструкции, снаряженная масса Jimny всего 1100 кг. Коротая база (2200 мм), минимальные свесы, большие углы въезда и съезда, а также настоящая внедорожная «суть» даже в «стоковом» варианте позволят любому водителю смело съезжать с асфальта и отправляться на поиски приключений. Ну, а если Jimny сделать специальную подготовку, то можно заниматься и профессиональным покорением внедорожных преград.

КОМПЛЕКТАЦИИ И ЦЕНЫ В этом плане у Suzuki Jimny все очень просто. Единственный двигатель, две коробки передач (5MT и 4АТ) и две комплектации GL и GXL. Самый доступный вариант с «механикой» оценивается в 1 709 000 рублей. Эта же комплектация GL но с 4-ступенчатым автоматом стоит на 60 тысяч рублей дороже. Максимальная комплектация GLX предлагается только с автоматом за 1 919 000 рублей. Про выгоды по программам Trade-In и Suzuki Finance на официальном сайте ничего не говорится. Видимо, спрос на Jimny такой, что никакие скидки для успешных продаж и не нужны. То ли у нас в стране так много любителей бездорожья, то ли дороги в России такие, что на Jimny можно везде проехать.

Вывод: Главная суть Suzuki Jimny не в том, что он маленький и на нём легко парковаться во дворе. А в том, что он настоящий профессиональный внедорожник. И именно эти качества должны лежать в основе выбора автомобиля покупателем. Поэтому, если вы «запали» на его «ми-ми-мишную» внешность и хотите второй автомобиль в семью, то сначала посетите дилерский центр и прокатитесь на Jimny. И если вас будет устраивать теснота салона, жесткость подвески, неторопливость разгона, комфорт сидений, элементарность медиа-системы и отсутствие современных гаджетов - то вперед и с песней!