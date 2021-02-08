Сергей Целиков: новая Skoda Octavia - элегантное движение в премиальную сторону

Skoda Octavia в России любят, ценят и уважают. Три предыдущих поколения, более 20 лет на рынке, огромное число довольных владельцев, один из самых любимых автомобилей у таксистов, просторный салон, огромный багажник, доступная цена… И это всё о ней. Конец 2020 года ознаменовался выходом нового четвертого поколения Skoda Octavia с «премиальным индексом» А8. И тут уже не просто легкий намек на Audi. В новом облике «Октавии» можно увидеть черты и BMW, и других премиальных марок. А внутреннее убранство салона, богатство комплектаций и доступность продвинутых опций говорят о том, что «Октавия» теперь готова к конкуренции не только с одноклассниками, но и автомобилями на ступеньку выше. Пора бы познакомиться с новинкой поближе. Но начну я свой обзор с другого - с гаджетов.

НУ И ГАД ЖЕ ТЫ… Автомобили становятся гаджетами. Такова реальность сегодняшних дней. Если раньше можно было сесть в автомобиль, повернуть ключ зажигания и сразу поехать, то теперь все по другому. Садишься в новый автомобиль и долго разбираешься, что, где, зачем и почему. Что-то находишь логически, а до чего-то добираешься, лишь прочитав инструкцию. Новая Octavia сделала несколько больших шагов в сторону своей «гаджетизации». У нее теперь электронная панель приборов с несколькими вариантами отображения информации. При желании, на 10-дюймовую цифровую панель вместо привычных круглых циферблатов можно во весь экран вывести даже карту навигационной системы.

Центральный экран мультимедиа - это наше всё. Хочешь изменить температуру в салоне - тычь пальцем в экран мультимедиа, хочешь включить обогрев сидений - туда же, надоела система «старт-стоп» - опять же лезь в экран и выключай. Там же в информационной системе можно добраться до различных настроек автомобиля. Музыку помимо радио можно загружать из файлов, но сначала их надо туда закачать. Туда же в систему приходят различные сообщения от систем автомобиля. Перелистывать страницы экрана можно, смахивая рукой, как в смартфоне. Если не хватает внутренних функций системы, то подключай по Bluetooth свой смартфон и продолжай развлекаться.

Зарядки и разъёмы в Октавии теперь только для продвинутых юзеров. Все пять USB-входов имеют стандарт Type-C. Так что покупайте переходник или новый кабель для своего старого смартфона. Есть и место для беспроводной зарядки, но у многих ли россиян смартфоны с этой функцией? Skoda явно идет на опережение. Так и хочется сказать с легкой иронией - Ну и гад же ты! А ТЕПЕРЬ ПОЕХАЛИ Ладно, хватит изучений и развлечений, пора бы уже и поехать. Но не тут-то было! Сначала попробуй найти рычаг КПП… А его-то и нет! Вместо рычага - несерьезный миниатюрный джойстик. Качни вперёд - поедешь задом, качни назад - езжай вперед… Хорошо хоть педали и руль остались на местах. Кстати, руль в Октавии сильно изменился. Теперь он двухспицевый, как бы парящий. Под стать передней панели, которую от двери до двери «рассекает» серебристая декоративная вставка. Не привычно, но симпатично.

Под капотом у новой Skoda Octavia пока только один двигатель - турбированный, объёмом 1,4 литра, мощностью 150 л.с. Агрегатируется он с 6-ступенчатой механикой или 8-ступенчатым автоматом фирмы ZF. Во втором квартале 2020 года обещают начать поставки «Октавии» в бюджетном исполнении с 1,6 литровым «атмосферником» мощностью 110 л.с. Эта модификация будет доступна как с «ручкой», так и с более простым 6-ступенчатым автоматом ZF. Тогда же ожидается топовая версия с 2-литровым мотором TSI мощностью 180 л.с., который будет идти в паре с роботом 7-ступенчатым DSG.

ДЛЯ КОГО ТЫ ТАКАЯ КРАСИВАЯ? Если заглянуть в статистику продаж Skoda Octavia за последние пять лет, то можно увидеть, что более 30% автомобилей покупали юридические лица. Это в два раза больше среднего значения по рынку. Чешский лифтбек любим как в такси, так и в качестве корпоративного автомобиля. Огромный багажник, большое пространство на заднем ряду, качественные материалы отделки салона, хорошая сборка, надежность, приятная работа подвески. Все это можно сказать про любое поколение Octavia. А нынешнее еще и элегантно, красиво и премиально.

Движение в сторону премиальности видно по разным направлениям. Например - свет. Уже в базовой комплектации на «Октавии» устанавливается LED-оптика. А в «топе» стоят супер-современные матричные фары с «умным» светом. По трассе можно ехать с дальним, а система сама будет отслеживать встречный поток и «вырезать» нужные сегменты, чтобы не ослеплять водителей. На каких еще моделях массового сегмента можно встретить такую опцию? Я даже не припомню.

«Октавия» имеет, пожалуй, самый большой багажник в свое классе - 578 литров. Это на 10 литров больше, чем в предыдущем поколении. Но главная новость - теперь он получил электропривод. Это приятно и без этого в премиум никак. Внутреннее пространство багажного отделения - как всегда грамотно организовано и наполнено разными кармашками, сеточками, крючочками и прочими умными решениями Simply Clever. С этим у Шкоды всегда было хорошо. Кстати, интересная, простая и очень практичная фишка из этой серии - под капотом. На горловину бачка омывающей жидкости надели специальную крышку, которая при откидывании выполняет роль воронки.

Стоит отметить аэродинамику. Коэффициент аэродинамического сопротивления Skoda Octavia нового поколения был снижен до 0,264 CW. Такими показателями редко кто может похвастаться, даже в премиальном сегменте. Как известно, чем лучше аэродинамика, тем выше динамические возможности автомобиля и ниже расход топлива. По паспорту Octavia c 1,4-литровым двигателем в «смешанном цикле» потребляет всего 5,5 литра на 100 км, а в городе около 7 литров. По факту конечно же расход будет выше, но в сравнении с конкурентами по этому параметру Octavia однозначно не проиграет. КОМПЛЕКТАЦИИ И ЦЕНЫ Текущий прайс-лист на Skoda Octavia по состоянию на февраль 2020 года начинается с отметки в 1 443 000 рублей. За эти деньги предлагается автомобиль в базовой комплектации Active Plus с ручной коробкой передач. Базовая версия с автоматом оценивается в 1,5 млн рублей ровно. Второй уровень оснащения Ambition Plus - 1 533 000 с МПП и 1 590 000 рублей с автоматом. И третья максимальная комплектация Style Plus - 1 734 000 и 1 791 000 рублей соответственно. Основные отличия комплектаций в оптике, внутренней отделке, дополнительном оборудовании и замере колес.

Но! В отличии от многих других производителей, у Skoda, как, впрочем, и у остальных марок группы VAG, большое число интересных «плюшек» не входит в стандартные комплектации, а необходимо заказывать отдельно или «пакетно». Например, матричные LED-фары, продвинутую информационно-развлекательную систему Columbus, электропривод крышки багажника, ассистент движения в полосе, адаптивный круиз-контроль и многое другое можно получить только в качестве дополнительных опций или пакетов.