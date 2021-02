Сергей Целиков: новая Skoda Octavia - элегантное движение в премиальную сторону

Стоит отметить аэродинамику. Коэффициент аэродинамического сопротивления Skoda Octavia нового поколения был снижен до 0,264 CW. Такими показателями редко кто может похвастаться, даже в премиальном сегменте. Как известно, чем лучше аэродинамика, тем выше динамические возможности автомобиля и ниже расход топлива. По паспорту Octavia c 1,4-литровым двигателем в «смешанном цикле» потребляет всего 5,5 литра на 100 км, а в городе около 7 литров. По факту конечно же расход будет выше, но в сравнении с конкурентами по этому параметру Octavia однозначно не проиграет.

КОМПЛЕКТАЦИИ И ЦЕНЫ

Текущий прайс-лист на Skoda Octavia по состоянию на февраль 2020 года начинается с отметки в 1 443 000 рублей. За эти деньги предлагается автомобиль в базовой комплектации Active Plus с ручной коробкой передач. Базовая версия с автоматом оценивается в 1,5 млн рублей ровно. Второй уровень оснащения Ambition Plus - 1 533 000 с МПП и 1 590 000 рублей с автоматом. И третья максимальная комплектация Style Plus - 1 734 000 и 1 791 000 рублей соответственно. Основные отличия комплектаций в оптике, внутренней отделке, дополнительном оборудовании и замере колес.