Сергей Целиков: новая Skoda Octavia - элегантное движение в премиальную сторону | АВТОСТАТ

Сергей Целиков: новая Skoda Octavia - элегантное движение в премиальную сторону

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Сергей Целиков: новая Skoda Octavia - элегантное движение в премиальную сторону

АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2020. Новые автомобили: мнения автовладельцев (пятая волна)
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Skoda Octavia в России любят, ценят и уважают. Три предыдущих поколения, более 20 лет на рынке, огромное число довольных владельцев, один из самых любимых автомобилей у таксистов, просторный салон, огромный багажник, доступная цена… И это всё о ней. Конец 2020 года ознаменовался выходом нового четвертого поколения Skoda Octavia с «премиальным индексом» А8. И тут уже не просто легкий намек на Audi. В новом облике «Октавии» можно увидеть черты и BMW, и других премиальных марок. А внутреннее убранство салона, богатство комплектаций и доступность продвинутых опций говорят о том, что «Октавия» теперь готова к конкуренции не только с одноклассниками, но и автомобилями на ступеньку выше. Пора бы познакомиться с новинкой поближе.

Но начну я свой обзор с другого - с гаджетов. 

Сергей Целиков: новая Skoda Octavia - элегантное движение в премиальную сторону

НУ И ГАД ЖЕ ТЫ…

Автомобили становятся гаджетами. Такова реальность сегодняшних дней. Если раньше можно было сесть в автомобиль, повернуть ключ зажигания и сразу поехать, то теперь все по другому. Садишься в новый автомобиль и долго разбираешься, что, где, зачем и почему. Что-то находишь логически, а до чего-то добираешься, лишь прочитав инструкцию.

Новая Octavia сделала несколько больших шагов в сторону своей «гаджетизации». У нее теперь электронная панель приборов с несколькими вариантами отображения информации. При желании, на 10-дюймовую цифровую панель вместо привычных круглых циферблатов можно во весь экран вывести даже карту навигационной системы.

Сергей Целиков: новая Skoda Octavia - элегантное движение в премиальную сторону

Сергей Целиков: новая Skoda Octavia - элегантное движение в премиальную сторону

Сергей Целиков: новая Skoda Octavia - элегантное движение в премиальную сторону

Центральный экран мультимедиа - это наше всё. Хочешь изменить температуру в салоне - тычь пальцем  в экран мультимедиа, хочешь включить обогрев сидений - туда же, надоела система «старт-стоп» - опять же лезь в экран и выключай. Там же в информационной системе можно добраться  до различных настроек автомобиля. Музыку помимо радио можно загружать из файлов, но сначала их надо туда закачать. Туда же в систему приходят различные сообщения от систем автомобиля. Перелистывать страницы экрана можно, смахивая рукой, как в смартфоне. Если не хватает внутренних функций системы, то подключай по Bluetooth свой смартфон и продолжай развлекаться.

Сергей Целиков: новая Skoda Octavia - элегантное движение в премиальную сторону

Зарядки и разъёмы в Октавии теперь только для продвинутых юзеров. Все пять USB-входов имеют стандарт Type-C. Так что покупайте переходник или новый кабель для своего старого смартфона. Есть и место для беспроводной зарядки, но у многих ли россиян смартфоны с этой функцией? Skoda явно идет на опережение. Так и хочется сказать с легкой иронией - Ну и гад же ты!

А ТЕПЕРЬ ПОЕХАЛИ

Ладно, хватит изучений и развлечений, пора бы уже и поехать. Но не тут-то было! Сначала попробуй найти рычаг КПП… А его-то и нет! Вместо рычага - несерьезный миниатюрный джойстик. Качни вперёд - поедешь задом, качни назад - езжай вперед… Хорошо хоть педали и руль остались на местах. Кстати, руль в Октавии сильно изменился. Теперь он двухспицевый, как бы парящий. Под стать передней панели, которую от двери до двери «рассекает» серебристая декоративная вставка. Не привычно, но симпатично.

Сергей Целиков: новая Skoda Octavia - элегантное движение в премиальную сторону

Сергей Целиков: новая Skoda Octavia - элегантное движение в премиальную сторону

Под капотом у новой Skoda Octavia пока только один двигатель - турбированный, объёмом 1,4 литра, мощностью 150 л.с. Агрегатируется он с 6-ступенчатой механикой или 8-ступенчатым автоматом фирмы ZF.  Во втором квартале 2020 года обещают начать поставки «Октавии» в бюджетном исполнении с 1,6 литровым «атмосферником» мощностью 110 л.с. Эта модификация будет доступна как с «ручкой», так и с более простым 6-ступенчатым автоматом ZF. Тогда же ожидается топовая версия с 2-литровым мотором TSI мощностью 180 л.с., который будет идти в паре с роботом 7-ступенчатым DSG.

Сергей Целиков: новая Skoda Octavia - элегантное движение в премиальную сторону

ДЛЯ КОГО ТЫ ТАКАЯ КРАСИВАЯ?

Если заглянуть в статистику продаж Skoda Octavia за последние пять лет, то можно увидеть, что более 30% автомобилей покупали юридические лица. Это в два раза больше среднего значения по рынку. Чешский лифтбек любим как в такси, так и в качестве корпоративного автомобиля. Огромный багажник, большое пространство на заднем ряду, качественные материалы отделки салона, хорошая сборка, надежность, приятная работа подвески. Все это можно сказать про любое поколение Octavia. А нынешнее еще и элегантно, красиво и премиально.

Сергей Целиков: новая Skoda Octavia - элегантное движение в премиальную сторону

Сергей Целиков: новая Skoda Octavia - элегантное движение в премиальную сторону

Движение в сторону премиальности видно по разным направлениям. Например - свет. Уже в базовой комплектации на «Октавии» устанавливается LED-оптика. А в «топе» стоят супер-современные матричные фары с «умным» светом. По трассе можно ехать с дальним, а система сама будет отслеживать встречный поток и «вырезать» нужные сегменты, чтобы не ослеплять водителей. На каких еще моделях массового сегмента можно встретить такую опцию? Я даже не припомню.

Сергей Целиков: новая Skoda Octavia - элегантное движение в премиальную сторону

«Октавия» имеет, пожалуй, самый большой багажник в свое классе - 578 литров. Это на 10 литров больше, чем в предыдущем поколении. Но главная новость - теперь он получил электропривод. Это приятно и без этого в премиум никак. Внутреннее пространство багажного отделения - как всегда грамотно организовано и наполнено разными кармашками, сеточками, крючочками и прочими умными решениями Simply Clever. С этим у Шкоды всегда было хорошо. Кстати, интересная, простая  и очень практичная фишка из этой серии - под капотом. На горловину бачка омывающей жидкости надели  специальную крышку, которая при откидывании выполняет роль воронки. 

Сергей Целиков: новая Skoda Octavia - элегантное движение в премиальную сторону

Сергей Целиков: новая Skoda Octavia - элегантное движение в премиальную сторону

Стоит отметить аэродинамику. Коэффициент аэродинамического сопротивления Skoda Octavia нового поколения был снижен до 0,264 CW. Такими показателями редко кто может похвастаться, даже в премиальном сегменте. Как известно, чем лучше аэродинамика, тем выше динамические возможности автомобиля и ниже расход топлива. По паспорту Octavia c 1,4-литровым двигателем в «смешанном цикле» потребляет всего 5,5 литра на 100 км, а в городе около 7 литров. По факту конечно же расход будет выше, но в сравнении с конкурентами по этому параметру Octavia однозначно не проиграет.

КОМПЛЕКТАЦИИ И ЦЕНЫ

Текущий прайс-лист на Skoda Octavia по состоянию на февраль 2020 года начинается с отметки в 1 443 000 рублей. За эти деньги предлагается автомобиль в базовой комплектации Active Plus с ручной коробкой передач. Базовая версия с автоматом оценивается в 1,5 млн рублей ровно. Второй уровень оснащения Ambition Plus - 1 533 000 с МПП и 1 590 000 рублей с автоматом. И третья максимальная комплектация Style Plus - 1 734 000 и 1 791 000 рублей соответственно. Основные отличия комплектаций в оптике, внутренней отделке, дополнительном оборудовании и замере колес.

комплектации и цены

Но! В отличии от многих других производителей, у Skoda, как, впрочем, и у остальных марок группы VAG, большое число интересных «плюшек» не входит в стандартные комплектации, а необходимо заказывать отдельно или «пакетно». Например, матричные LED-фары, продвинутую информационно-развлекательную систему Columbus, электропривод крышки багажника, ассистент движения в полосе, адаптивный круиз-контроль и многое другое можно получить только в качестве дополнительных опций или пакетов.

Сергей Целиков: новая Skoda Octavia - элегантное движение в премиальную сторону

Итоговая цена Skoda Octavia  в «полном фарше» составляет порядка 2,1-2,3 млн рублей. Не исключаю, что когда на российский рынок поступит Октавия с 2-литровым двигателем, цена на нее в максимальной комплектации перевалит отметку в 2,5 млн рублей. И это еще один конкретный намек на желание быть не простой массовой, а премиальной моделью. 

Сергей Целиков: новая Skoda Octavia - элегантное движение в премиальную сторону

габариты

ТТХ

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Теги: легковые автомобилиновые опциитест-драйвskoda octavia

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