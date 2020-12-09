Антон Чуйкин: Genesis G90L - фуражки не найдется?

За неделю жизни с этим автомобилем я привык открывать перед пассажирами задние двери, ездить максимально плавно и прибывать точно ко времени. Интеллигентная машина. Надо соответствовать. БЕЗ ПЯТИ ПЯТЬ Поначалу, конечно, пришлось попотеть. Пять с половиной (не хватает пяти миллиметров) длины заставляли меня делать максимальных замах перед каждым поворотом, а при выезде из двора на неширокую улицу даже цеплять встречную полосу. Потом я присмотрелся к зеркалам и пристрелялся к траекториям, и вообще понял, что «Генезис» длиной примерно равен «Газели», а уж она помещается, кажется, везде. Короче, 5495 мм – это много, конечно, но не так, чтобы вы отказывались от привычных маршрутов. По крайней мере, мне после собственного четырехметрового автомобиля этого делать не пришлось.

Да, и если хотите, чтобы это был «Дженезис», я в предыдущем абзаце сравню его с «Джазелью». Что же скрывается за буковкой L в флагманском «Генезисе»? Примечательная внешняя деталь – отчетливая вставка между передней и задней дверью, которую благоразумно не стали подчеркивать гербами и прочей мишурой. Кто понимает – увидит и оценит, что это не просто G90. На вставку пришлась примерно половина удлинения, остальное добавили задней двери, и в результате получили плюс 290 мм к базе и габариту.

Надо сказать, и обычный «Генезис» более чем просторен, так зачем, казалось бы, еще дальше отодвигать задних пассажиров от передних? А потому что это – Пассажиры. И 290 мм – в первую очередь, ради статуса, и только потом для комфорта. Этот автомобиль категорически предполагает наемного водителя, шелест бумаг на заднем сиденье и прочие атрибуты важной и обеспеченной персоны. Подобные длинные машины есть в линейке любой престижной марки. «Генезис», уверенно штурмующий такой сегмент, не мог остаться в стороне. В конце концов, на чем должен ездить руководитель марки или, по большому счету, глава его страны? А я не мог остаться в стороне от него и на неделю погрузился в его салон. Впрочем, про интерьер попозже, а пока отмечу, что при всех немалых размерах доставшийся мне «Генезис» цвета «беж» выглядел настолько элегантно, настолько, не побоюсь этого слова, аристократично, что сравнивать его мне захотелось даже не с немецкими, а с британскими марками. Денди, в хорошем смысле этого слова, разбавляет чопорный ряд классических седанов. Далеко, очень далеко уехал G90 от своего предка «Эквуса», который был лошадью по названию и чемоданом по виду. Кстати, о цветах. Их восемь (а вариантов салона у G90 – семь), я для примера выбрал фото с машинами разной масти. БЕЗ СЕМИ СЕМЬ Конечно, перемещение на подобном автомобиле требует особенной, солидной манеры вождения. А с другой стороны, недаром же комплектация Royal (а длинные G90 бывают только такими, королевскими) предполагает богатство не только в интерьере, но и под капотом? 413 отборных лошадей, если их взбодрить режимом «Спорт» и дать шенкелей, простите, газу, дают такое ускорение, что с заднего дивана донесутся восторженные вздохи, причем не сразу, как будто звук на такой скорости преодолеет немалое расстояние до водителя с некоторой задержкой. Шутка, конечно, но ускорение действительно мощное, чайку на взлете не попьешь!

Причем благодаря полному приводу оно доступно и на мокрых и скользких дорогах, которые могут помешать моноприводному разгону. А здесь еще и база 3,5 метра: пара колес почти всегда окажутся на чистом асфальте. Так что в заявленный разгон до сотни на 0,7 быстрее семи секунд – верю! Шустрить на дорогах можно, и силовой агрегат, и шасси позволяют ехать и быстро, и очень быстро…

Вот только эконометр при этом покажет и 20, и 30 литров на 100 км: отличное средство, чтобы переключиться в режим «Комфорт», а еще лучше «Эко» и закончить поездку с вполне пристойным ускорением и расходом в 15 - 17 л / 100 км.

Кстати, о расходе – «Генезис» следует отличной традиции корейского концерна, который для своих атмосферных моторов разрешает использовать 92-й бензин. На каждом баке экономишь сотни по четыре, при здоровом аппетите 5-литровой «восьмерки» это радует! (да, посчитайте сами объем бака, приняв разницу между Аи-92 и 95 в пять рублей за литр).

Но даже больше ускорения (которым, конечно, лучше баловать себя лишь изредка) длинный «Генезис» впечатляет преодолением лежачих полицейских и прочих неровностей. Причем если на широких «лежаках» он солидно, с небольшим качком, совершает восхождение и спуск, то на прочей дорожной мелочи остается непоколебимым, либо делает то, что не назвать ни тряской, ни подпрыгиваниями… лучше всего здесь подходит слово «содрогнулся». Да, именно содрогнулся, тем самым выказал отношение к качеству дорог и успешно их выровнял.

Просвет в 150 мм, конечно, не позволяет слишком вольно резвиться на кочках, но для успешного и быстрого преодоления не самых гладких дорог вполне достаточен. На них, кстати, окончательно отдаешь предпочтение режиму «Комфорт», более вязкому рулю и расслабленной педали газа. Успеем. Или… нас подождут! БЕЗ ДВУХ ЧЕТЫРЕ Такова посадочная формула G90L: два сотрудника впереди, две важных персоны сзади. Посадив туда пассажиров, а обернулся с водительского кресла… и понял, как же далеко они от меня. Или я от них. Стеклянной перегородки, как в лимузинах, здесь нет, но ощущение отстраненности есть. Особенно когда там, сзади, включают свою музыку, свой микроклимат и двигают не только свои кресла, но и правое переднее: будь на нем телохранитель, сложили бы в бардачок! Это нужно, чтобы из правого заднего сиденья получилась кушетка, вернее, что-то вроде шезлонга.

Шторки, розетки, атмосферная подсветка, карманы, мониторы на спинках передних сидений, подогрев и вентиляция, доводчики дверей – здесь полный набор устройств, чтобы приятно удивить новичка и вызвать одобрительный кивок ветерана номенклатурного класса. Очень изящная и милая деталь – подсветка и еще один карман на широченной средней стойке. Кстати, коричневый цвет салона моего «Ройяла» настойчиво вызывал ассоциации с престижным клубом, так что мне лично не хватало разве что камина.

И, как водитель всего этого великолепия – пожелаю чуть более широкой навигации. Например, мою улицу «Генезис» знает, на карте ее показывает, а вот принимать в качестве цели отказывается. Ну, да, это Мытищи, а не Хамовники!

Ваш шофер найдет дорогу. И справится с парковкой (вот место приходится поискать, да, его нужно заметно больше, чем популярному хэтчбеку). Поэтому здесь нет автомата парковки, зато есть адаптивный круиз-контроль, ассистент полосы и прочие действительно полезные помощники. Надо бы еще добавить электрообогрев лобового стекла, и будет совсем хорошо. БЕЗ ДВУХ - ТРЕХ МИЛЛИОНОВ В целом я редко когда бывал настолько удовлетворен автомобилем – как он выглядит, как едет и как везет. Он может, и смотрится выскочкой в представительском классе, но это быстро пройдет. И вопрос «это что, хундай?» не должен смущать. Да, это его корни. Его порода.

Конечно, его сфера применения довольно узкая – я так и не смог себе представить G90L в роли семейного автомобиля, его задача – обслужить, подтвердить статус, доставить делового человека. Большого смысла в такой длине, с точки зрения практичности, нет. Но ведь не все ей меряется! В противном случае мы ездили бы только на автобусах. Стоя. Перед тем, как сделать выводы, поделюсь одним воспоминанием. Лет 15 назад мы делали сравнительный тест бизнес- и семейных седанов, где были «Вольво», «Крайслер», «Фольксваген» (всех не упомню) и первое поколение «Шкоды-Суперб». То, которое еще было похоже на удлиненный «Пассат» и которое явно выглядело аутсайдером среди именитых соперников. Собрались по итогам ставить оценки и самых мудрый и опытный из нас сказал: «Запомните, коллеги, «Шкода» — очень хороший автомобиль, его еще не оценили, но скоро это произойдет».

Нынешний «Генезис G90L», на мой взгляд, технически совершенно не уступает своим аналогам, от длиннобазного «Мерседеса» до «Ягуара» включительно. А стоит на 2 - 3 миллиона меньше. 7,26 млн – цена «Ройяла» (такой же короткий будет на 200 тысяч дешевле, кстати). Вы не получаете при этом дорогого бренда, но вы за него и не платите! Это цена чистого автомобиля, без надбавки за имидж. То есть больше всего G90L понравится даже не водителю, не пассажиру, а тому, кто будет за него платить! Мне это, впрочем, не грозит, а потому поеду-ка я за коллегой Моржаретто, сам же предложил его покатать. Фуражки не найдется?

GENESIS G90L: если же для вас имидж – все, подождите лет 15, и «Генезис» наверняка сравняется с «Ауди», БМВ и «Лексусом» не только с точки зрения техники, материалов, комфорта. Выкладывайте лишние 2 - 3 миллиона и не говорите, что вас не предупреждали.