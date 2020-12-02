Сергей Целиков: 11 кроссоверов – плюсы и минусы

Недавно я подготовил материал о реальном расходе топлива десяти кроссоверов, которые брал на тесты в этом году. Сегодня решил коротко описать их плюсы и минусы. По моим субъективным ощущениям. Не претендую на истину, а лишь передаю свои впечатления и эмоции. За последний месяц в мою «тестовую копилку» добавилось еще три автомобиля - Chery Tiggo 7 Pro, Jeep Grand Cherokee и Land Rover Discovery Sport. Сегодня я их добавляю в обзор. При этом убираю свой Volkswagen Tiguan с пробегом, как нерепрезентативный. Также исключу из обзора Jeep Wrangler, поскольку это не кроссовер, а полноценный внедорожник. Диапазон цен на автомобили указываю по состоянию на конец ноября 2020 года, ориентируясь на сайт «Цена Авто». Автомобили расставляю «от самых дорогих к более доступным».

1. LAND ROVER RANGE ROVER SPORT Тестовый автомобиль был с дизельным двигателем объёмом 4,4 литра мощностью 339 л.с., полным приводом и 8-ступенчатым автоматом. «Прайсовая» цена модели составляет от 5,15 до 11 млн рублей. Престижный бренд, гармоничный внешний вид, качественные натуральные материалы отделки, большая мощность при небольшом расходе топлива, очень богатое оснащение. Большой выбор двигателей, модификаций, комплектаций и дополнительного оборудования. Особой похвалы достойны сиденья с массой настроек и вариантов массажа. Шикарная музыка. Очень дорогой, как при покупке, так и во владении (сервис, страховки, потеря стоимости). Большие габариты - в московских дворах с трудом разворачивался и парковался. Будет вызывать зависть у соседей. Если у вас есть собственный дом, вы регулярно ездите на работу и в длительные поездки, у вас достаточно средств для покупки и содержания - то эта модель однозначно должна попасть в ваш чек-лист при выборе нового автомобиля. Данная модель подчеркнет статус по принципу «Жизнь удалась».

2. BMW X6 M50D Текстовый автомобиль был с дизельным 3-литровым двигателем мощностью 400 л.с. и 8-ступенчатым автоматом. Цена модели - от 6 до 9 млн рублей. Управление. Оно само совершенство. Автомобиль едет, предугадывая твои желания. Мощный дизельный двигатель не только быстро разгоняет машину, но еще и достаточно экономичен. Интересный «замороченный» интерьер с множеством систем управления. Шикарная отделка, хорошая шумоизоляция, обалденная музыкальная система. Имидж баварского концерна. Цена. Как покупки, так и содержания. Очень высокая страховка, поскольку автомобиль входит в число с высоким риском угона. По мнению многих «друзей», после покупки Х6 придется работать «только на него». Не знаю, личного опыта нет, не проверял. Соседи точно «обзавидуются». Для импульсивных, «горячих», богатых и решительных молодых людей. Для состоятельных «господ» в возрасте BMW Х6 подойдет в том случае, если у них молодая жена или любовница. А вот для «тихой спокойной семейной жизни» выбирают иные автомобили.

3. JAGUAR F-PACE Тестовый автомобиль был с бензиновым 2-литровым двигателем мощностью 300 л.с., полным приводом и 8-ступенчатым автоматом. Цена модели - от 3,95 млн до 7,44 млн рублей. Имидж дорого престижного бренда, «породистость», индивидуальность восприятия. Все же на наших дорогах Jaguar встречается не часто. Мощный двигатель с приемлемым расходом топлива. Очень приятная подвеска и «острый» руль. Классные спортивные сиденья, дорогие материалы отделки. Относительно конкурентов неплохая «входная цена». Простовата панель приборов и вообще вся передняя панель, мягко говоря, «не верх дизайнерской мысли». При довольно больших габаритах (4731 мм) внутреннее пространство ощущается не очень просторным. Как спереди, так и сзади. Имидж ненадежности и дороговизны в обслуживании. Надеюсь, это лишь имидж. Этот автомобиль для тех, кто хочет выделиться из толпы, для ценителей моды и всего прекрасного. Он для людей молодых, ярких, успешных, спортивных. Ну и, конечно же, с доходом значительно выше среднего. Кроме того, стоит учитывать, что дилеры Jaguar есть далеко не во всех регионах России. По данным сайта «Цена Авто» сейчас насчитывается всего 45 дилеров JLR в 29 российских городах.

4. JEEP GRAND CHEROKEE Тестовый автомобиль был с 3-литровым бензиновым V-образным двигателем мощностью 238 л.с. и 8-ступенчатым автоматом. Цена модели - от 3,5 млн до 9,9 млн рублей. Настоящий американский вседорожник с «честным» полным приводом и имиджем крутого брутального мужского автомобиля. Довольно просторный, с высокой посадкой и качественными материалами. Мощный «ровный» двигатель хорошо сочетающийся с автоматической трансмиссией. На этом автомобилей можно «и в грязи, и князи». Достаточно большой радиус разворота, широкие передние стойки мешают обзорности, на заднем ряду слишком высокий пол и не очень удобная посадка, Модификация с обычной подвеской (не пневмо) жестковата. Отсутствие модификации с дизельным двигателем. Для настоящих мужиков. Сильных, смелых, уверенных в себе. Чаще всего 40+, добившихся в этой жизни всего своим трудом, умом и харизмой. Этот автомобиль подчеркнет настоящие качества его владельца по принципу «быть, а не казаться».

5. LAND ROVER DISCOVERY SPORT Тестовый автомобиль был с дизельным 2-литровым двигателем мощностью 180 л.с. и 9-ступенчатым автоматом. Цена модели - от 3,24 млн до 4,44 млн рублей. Красивый динамичный кузов, престижный бренд, качественная отделка салона, стильная многофункциональная передняя панель, мощные и экономичные дизельные и бензиновые двигатели, классная подвеска, комфортная даже на бездорожье. Производитель уделяет большое внимание безопасности и проходимости. Множество электронных помощников водителю. Проекция скорости и дорожных знаков на стекло. Много пространства для пассажиров заднего ряда. Удобные сиденья с большим диапазоном регулировок. Широкоформатная камера заднего вида, трассирующая потоковое изображение на салонное зеркало. Которая не забрызгивается. «Входной билет» в этот бренд все дороже и дороже, ввиду прямого импорта. Автомобиль становится все сложнее, что сказывается на его содержании и ремонтах. Для обеспеченных успешных людей, желающих ездить на качественных автомобилях престижных брендов, но не готовых переплачивать за более дорогие модели. Для любителей путешествий и приключений. Для любителей семейных ценностей и комфортной езды. В принципе - это мой выбор. По крайней мере, из тех автомобилей, на которых я ездил. Осталось только накопить на него денег.

6. CITROEN C5 AIRCROSS Тестовый автомобиль был укомплектован дизельным 180-сильным 2-литровым двигателем в паре с 8-ступенчатым автоматом. Цена - от 2,2 млн до 2,75 млн рублей. Яркая внешность и стильный дорогой интерьер. Инновационная подвеска, которая проглатывает все неровности дороги, превращая автомобиль в «ковер-самолет». Дизельный двигатель, мощный, приемистый и экономичный. Большой охлаждаемый бокс под подлокотником между сиденьями. Цена высока относительно конкурентов. «Французский имидж» - он на любителя, модель слишком самобытна и оригинальна. Достоинство мягкой подвески может давать и обратный эффект - людей со слабым вестибулярным аппаратом будет укачивать. Этот автомобиль однозначно только для ценителей французского автопрома. Для тех, кто уже сталкивался с Peugeot/Citroen, готов прощать им «мелкие шалости» ради тех эмоций и комфорта, которые они дарят с лихвой своим почитателям.

7. OPEL GRANDLAND Х Тестовый автомобиль был оснащен двигателем 1,6 литра 150 л.с., передним приводом и 6-ступенчатым японским автоматом Aisin. Цена - от 2 млн до 2,43 млн рублей. Немецкий дизайн, качество материалов и сборки. При кажущихся небольших габаритах, автомобиль довольно просторный внутри и очень грамотно скомпонованный. Отточенная управляемость, в меру жесткая подвеска, шикарные анатомические сиденья. Легкий, быстрый и с небольшим расходом топлива. По последнему рейтингу GTU занял первое место в своем классе по надежности в возрасте до 3 лет, обойдя Mercedes-Benz GLA и BMW X3. Первое - высокая цена. Второе - скромная внешность, простой интерьер, да и вообще автомобиль выглядит дешевле, чем стоит. К тому же имидж «Опеля» в России будет значительно снижать остаточную стоимость этой модели при последующей продаже. К минусам еще можно отнести отсутствие полного привода. В городе он не нужен, но российские условия и менталитет требуют от кроссовера наличия «4х4». Автомобиль для тех, кому суть автомобиля важнее формы. Для тех, кто готов мирится с тем, что его машина стоимостью от 2 млн рублей будет восприниматься окружающими наравне с более дешевыми аналогами. Для тех, кому нужен кроссовер, но он никогда не выезжает на бездорожье.

8. HYUNDAI TUCSON Тестовый автомобиль был оснащен бензиновым двигателем объемом 2,4 литра мощностью 184 л.с. в паре с 6-ступенчатым автоматом. Цена модели - от 1,5 млн до 2,4 млн рублей. Красивый гармоничный кузов, достаточно большой выбор модификаций и комплектаций, неплохая подвеска и отсутствие каких-то явных провалов «по всем ездовым параметрам». Ликвидность на вторичном рынке, связанная с полюбившимся россиянам брендом, надежностью агрегатов, недорогим обслуживанием и невысокой стоимостью запчастей. «Не идеальная» управляемость и динамика, высокий расход топлива, не особо удобные сиденья, дизайн салона «на любителя», местами не особо качественные и не сильно приятные на ощупь материалы. По эргономике тоже есть к чему придраться. Для сторонников корейского автопрома с философией «Чуть больше всего, чем у конкурентов, но за те же деньги». Для людей, которым надо перемещаться в пространстве из точки «А» в точку «Б» без особых хлопот. А удовольствие от вождения можно получать и в другом месте. Идеальная машина для каршеринга и неплохая для корпоративных парков.

9. SKODA KAROQ Тестовый автомобиль был с бензиновым двигателем объемом 1,4 литра мощностью 150 л.с. и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Цена модели - от 1,4 млн до 1,9 млн рублей. Отточенная управляемость, идеальная плавность хода, достаточно экономичный двигатель, множество «умных решений» (Simply Clever). Есть выбор между двигателями, коробками и вариантами привода. Адаптивный свет, электропривод крышки багажника. Много доступных функций безопасности и помощи при вождении (адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, предупреждение о близко движущихся автомобилях). Маленький дорожный просвет (160 мм - передний привод, 164 мм - полный), отсутствие камеры заднего вида, многие опции доступны только в самой дорогой комплектации. Слишком простой, строгий и невзрачный дизайн салона. Для практичных людей разных возрастов, ценящих «истинные ценности» - то, как автомобиль едет, насколько он безопасен и надежен, как работают все его системы, и из каких материалов и комплектующих он состоит.

10. CHERY TIGGO 7 PRO Тестовый автомобиль был с бензиновым 1,5-литровым двигателем мощностью 147 л.с. В сочетании с вариатором. Цена модели по прайс-листу составила от 1,53 млн до 1,7 млн рублей. Симпатичный внешний вид и внутренне пространство. Качественные отделочные материалы. Богатое оснащение даже в базовой комплектации - бесключевой доступ, камера заднего вида, дистанционный запуск и прогрев двигателя, круиз-контроль, «навороченная» мультимедиа, беспроводная зарядка и многое другое. В максимальной комплектации - огромная панорамная крыша (опция доступная на автомобилях более высокой ценовой категории). Отсутствие полного привода, отсутствие выбора двигателей и коробок (только 1,5 л на 147 л.с. плюс вариатор), имидж «китайского автомобиля», низкая ликвидность на вторичном рынке. Непонятная перспектива с тем, насколько будет беспроблемным обслуживание и ремонт в будущем. Для «пионеров» - то есть, для тех людей, которые не боятся быть первыми, пробовать, экспериментировать, проверять все на собственном опыте. Скорее всего, это люди средних лет, со средним достатком, которые тянутся к новым прогрессивных технологиям.