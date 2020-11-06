Сергей Целиков: 10 кроссоверов – фиксируем реальный расход топлива

В этом году я брал на тесты 9 кроссоверов. В каждом из тест-драйвов фиксировал реальный расход топлива и условия, в которых он получен. Сегодня решил свести все эти показатели в отдельный обзор. Для полноты картины укажу еще некоторые основные технические характеристики и «паспортный» расход, заявленный каждым производителем. Автомобили расставлены в той последовательности, в которой попадали ко мне на тесты. Последним, десятым, станет мой личный Volkswagen Tiguan (первое поколение, рестайлинг). Первый автомобиль был в феврале 2020 года на зимних шинах. Все остальные в теплое время, на летних. Измерение расхода топлива – по бортовому компьютеру.

1. Land Rover Range Rover Sport – 4,4 литра, 8АТ, дизель, полный привод, мощность – 339 л.с., максимальный крутящий момент – 700 Нм при 1750 – 3000 об/мин. Габариты автомобиля – 4879х2073х1803 мм. Снаряжения масса – 2398 кг. «Паспортный» расход в городе – 10,8 литра, на трассе – 7,6 литра, в «смешанном» цикле – 8,4 литра. Моя поездка на Range Rover Sport была длинной, по маршруту Москва – Тольятти – Москва, и еще «крутился по городу и Подмосковью. Суммарно проехал 2400 км. Примерная пропорция межу трассой и городом составила 70/30. Средний расход топлива получился 8,6 литра на 100 км пути.

8,6 литра на 100 км

2. Renault Kaptur – 1,3 литра, CVT7, полный привод, мощность – 150 л.с., максимальный крутящий момент – 250 Нм при 1700 об/мин. Габариты автомобиля – 4333х1813х1613 мм. Снаряжения масса – 1414 кг. «Паспортный» расход: город – 9,4/ трасса – 6,1/ «смешанный» цикл – 7,4 литра на 100 км. У меня был дневной тест-драйв на 200 км пути с таким раскладом: 50% – трасса, 30% – город и 20% – бездорожье. Итоговый средний расход топлива получился 8,5 литра на 100 км.

8,5 литра на 100 км

3. Jaguar F-Pace – 2 литра, 8АТ, бензин, полный привод, мощность – 300 л.с., максимальный крутящий момент – 400 Нм при 1500 – 4500 об/мин. Габариты автомобиля – 4731х1936х1652 мм. Снаряжения масса – 1770 кг. «Паспортный» расход топлива: город – 9,7/ трасса – 6,5/ «смешанный» цикл – 7,7 литра. Маршрут моих поездок на «Ягуаре» был близок к RR Sport. При пробеге 2500 км из расчета 70% – трасса и 30% – город расход бензина получился 9,4 литра на 100 км.

9,4 литра на 100 км

4. Opel Grandland Х – 1,6 литра, 8АТ, бензин, передний привод, мощность – 150 л.с., максимальный крутящий момент – 240 Нм при 1400 об/мин. Габариты автомобиля – 4477х1906х1609 мм. Снаряжения масса – 1435 кг. «Паспортный» расход топлива – 10,1/5,7/7,3 литра. Я «крутился» на «Опеле» по Москве и ездил за город. За 400 км пробега из расчета город/трасса 50/50 расход топлива получился 7,7 литра на 100 км.

7,7 литра на 100 км

5. Citroen C5 Aircross – 2 литра, 8АТ, дизель, передний привод, мощность – 180 л.с., максимальный крутящий момент – 400 Нм при 2000 об/мин. Габариты автомобиля – 4500х1969х1654 мм. Снаряженная масса – 1505 кг. «Паспортный» расход – 6,6/4,8/5,4 литра. Я проехал на «Ситроене» примерно 500 км, город и трасса вышли примерно поровну – 50/50. Из нюансов отмечу, что несколько раз попадал в большие пробки. Итоговый средний расход составил 7,4 литра на 100 км.

7,4 литра на 100 км

6. BMW X6 M50D – 3 литра, дизель, 8АТ, полный привод, мощность – 400 л.с., максимальный крутящий момент – 760 Нм при 2000 – 3000 об/мин. Габариты автомобиля – 4935х2004х1696 мм. Снаряженная масса – 2335 кг. «Паспортный» расход – 8,4/7,3/7,7 литра. В моем случае при пробеге 480 км, из которых 70% было по городу и 30% – по трассе, средний расход получился 8,2 литра она 100 км.

8,2 литра на 100 км

7. Jeep Wrangler Rubicon – 2 литра, бензин, 8АТ, полный привод, мощность – 272 л.с., максимальный крутящий момент – 400 Нм при 3000 об/мин. Габариты автомобиля – 4882х1894х1848 мм. Снаряженная масса – 1967 кг. «Паспортный» расход топлива – 15,6/8,8/11,3 литра. Я проехал на «Рубиконе» примерно 400 км, 50% по трассам, 40% по городу, и примерно 10% пути «месил» грязь на бездорожье. Средний расход получился 12,5 литра на 100 км.

12,5 литра на 100 км

8. Skoda Karoq – 1,4 литра, бензин, 8АТ, передний привод, мощность – 150 л.с., максимальный крутящий момент – 250 Нм при 1500 – 4000 об/мин. Габариты автомобиля – 4382х1841х1603 мм. Снаряженная масса – 1390 кг. Заявленный «паспортный расход» – 7,8/5,4/6,3 литра. При моем пробеге 520 км в примерной пропорции город/трасса 70/30 расход составил 7,9 литра на 100 км.

7,9 литра на 100 км

9. Hyundai Tucson – 2,4 литра, бензин, 6АТ, полный привод, мощность – 184 л.с., максимальный крутящий момент – 237 Нм при 4000 об/мин. Габариты автомобиля – 4480х1850х1655 мм. Снаряженная масса – от 1574 до 1731 кг. «Паспортный» расход – 12/6,6/8,6 литра. В моем случае при пробеге 450 км в пропорции между городом и трассой примерно 50/50 расход получился 11,7 литра на 100 км.

11,7 литра на 100 км

10. Volkswagen Tiguan (2013 г.в.) – 2 литра, бензин, 6АТ, полный привод, мощность – 170 л.с., максимальный крутящий момент – 280 Нм при 1700 – 4200 об/мин. Габариты автомобиля – 4426х1809х1703 мм. Снаряженная масса – 1646 кг. «Паспортный» расход – 3,5/7,7/9,9 литра. Я проехал на этом автомобиле примерно 15 тысяч км в разных режимах. На данный момент средний расход топлива составляет 10,4 литра на 100 км.

10,4 литра на 100 км